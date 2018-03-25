Лидия Федосеева-Шукшина: «Название «Калина красная» придумала я»

СЕГОДНЯ 10:00 2018-03-25T10:50:45+03:00

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Фильм получился пронзительным, рвущим сердце... В год выхода «Калина красная» стала лидером проката, было продано 62,5 млн. билетов, а кинокритики назвали ее шедевром. Вспоминаем, как снимали ленту, ставшую классикой нашего кино.

Шукшин писал пьесу в больнице

На самом деле Василий Макарович Шукшин собирался снимать не «Калину красную», а фильм о Степане Разине. Пробивал сценарий, но безуспешно. Искал поддержку даже в ЦК КПСС, где ответили, мол, сними сначала фильм о современности, а там и «Разина» разрешим. Шукшину пришлось согласиться, но сказалось нервное напряжение - попал с обострением язвы в больницу.

- Именно в больнице за короткий срок Вася и написал свою повесть про бывшего уголовника, - рассказала «КП» актриса и последняя жена Василия Макаровича Лидия Федосеева-Шукшина. - Он дал мне прочитать рукопись - повесть без названия. Я рыдала над ней всю ночь и сейчас ее читать не могу спокойно. Наплакалась и сразу сказала: «Это будет «Калина красная». Именно эту песню я спела Васе во время нашего знакомства. И ее мы хотели спеть в фильме. Но для этого нужно было купить права у автора - композитора Френкеля, а бюджет фильма был минимальный. Так и не спелось...

Работа над фильмом шла мучительно. Сначала Шукшин принес сценарий в объединение Чухрая на «Мосфильме», но тот потребовал сделать Егора абсолютно положительным: не уголовник, а законопослушный гражданин. Шукшин отказался. Его поддержал Сергей Бондарчук, пригласив снимать фильм в своем объединении, но за копейки.

Режиссеру досталась устаревшая техника, малопрофессиональная команда. Госкино выделило на картину всего 3 тысячи 600 метров дефицитной тогда пленки «Кодак». А нужно было в шесть раз больше.

Герой Шукшина Егор после отсидки нашел свою любимую - Любу (ее сыграла Лидия Федосеева-Шукшина), но так и не стал счастливымФото: кадр из фильма

Марецкую срочно заменила местная старушка

- Вася только меня видел в главной роли, писал на меня. Я, как положено, проходила пробы на Любу, но они были для галочки! - продолжила Федосеева-Шукшина.

Главную мужскую роль Шукшин делал для себя. На роль Петра - брата Любы - худсовет забраковал актера из МХАТа Петра Щербакова (в «Служебном романе» он сыграл Бубликова). Также пробовались актеры Буренков, Горобец, а утвердили в картину Алексея Ванина.

А вот в роли официанта Шукшин очень хотел снять Льва Дурова.

- Я прочитал сценарий и стал вежливо отказываться - не «зацепило», - рассказал «КП» Дуров. - Сказал ему об этом по телефону, а он предложил поговорить. Когда мы встретились, Василий Макарович подробно стал рассказывать, о чем этот фильм, какой он многослойный. И только тогда мне открылось, как я был не прав и что участие в этом фильме - просто подарок судьбы.

В самом начале съемок пришла неприятная новость - актриса Вера Марецкая, утвержденная на роль матери главного героя, отказалась сниматься - не желала предстать в образе дряхлой старухи. Звезда просто не приехала на уже начавшиеся съемки! Шукшин был в шоке. Но быстро нашелся и уговорил местную жительницу выручить. Эпизод снимали прямо в избе Ефимьи Быстровой.

«Вы про жизнь свою рассказывайте, а на камеру не смотрите», - объяснил Шукшин смущенной старушке. После премьеры случайная сельская «актриса», заменившая звезду Марецкую, проснулась знаменитой...

Маму Егора в итоге сыграла сельчанка Ефимья Быстрова.Фото: кадр из фильма

"Вася играл так, что все рыдали"

- Шукшин не играл, а проживал за героя всю его судьбу, - вспоминает Федосеева-Шукшина. - От нервных перегрузок участились приступы язвы - эта болезнь появилась у него после службы на флоте и при стрессах обострялась. А то, КАК он снимал, - мало кто так снимал. У него на площадке не могло быть такого: «Сейчас я поиграю, а потом отойду в сторонку, анекдот расскажу». Полная самоотдача, предельная дисциплина.

- Говорили, характер у Василия Макаровича был сложный?

- Нелегкий характер, конечно. Нагрузка большая - он и режиссер, и автор, и актер. Да и роль какая трагическая! Сцена смерти - самый экстремальный момент. Вся группа плакала, когда он умирал. Казалось, по-настоящему от нас уходит! Гримеры и художники, которые делали кровь ему на рубашку, все рыдали, было страшно! И я боялась, что вот сейчас у него дыхание остановится. Когда озвучивала потом, у меня гипертонический криз произошел именно на этой сцене. Он ТАК работал, ТАК жил. Господь дал ему такой талант.

На роль Люсьен Шукшин хотел пригласить Людмилу Гурченко, но оператор фильма Анатолий Заболоцкий уговорил режиссера взять на эту роль актрису Татьяну Гаврилову: мол, спивается от безделья актриса, помоги. Шукшин согласилсяФото: кадр из фильма

- А вам от него на съемках попадало?

- Нет. За что?! Я очень дисциплинированная актриса. Мы с ним все дома отрабатывали. Бывало, обсуждали всю ночь, не спали. Но на съемочную площадку я приходила как клюква: нажми - и сок со всех сторон.

- Я слышала, что Шукшин актерам разрешал текст не учить, любил импровизации.

- Как это не учить текст? Такого не было. Просто если что-то свое вырывалось, он спокойно к этому относился в отличие от некоторых режиссеров. Если импровизация входила в строй картины - ради бога!

- Василий Макарович мог выпить во время работы?

- Он до этого почти восемь лет не пил. Когда был свободен - пил, а потом дал мне слово, и все закончилось.

- Почему Шукшин не захотел оставить своего героя в живых?

- Потому что за все в жизни надо платить. Конечно, зрителю хотелось, чтобы Егор выжил. Но он предал свою землю, поддался легкой жизни - и пошло-поехало. Оторвался от земли, и вот - заплатил жизнью.

Чуть не потопили паром с массовкой

Одним дублем сняли 4-минутный эпизод в сенях, когда Егор говорит Любе, что уезжает в город и не знает, вернется ли. Эту сложную сцену - в одном кадре, без монтажа и переозвучки - Василий и Лида разыграли как живой разговор, но, увлекшись, отошли от размеченных точек, и в кадр попали рельсы, по которым ездила кинокамера. Когда оператор сказал Шукшину, что нужно переснять, тот опустил глаза и ответил: «Больше так не сыграть, пусть остается».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/395805" frameborder="0"></iframe> Лидия Федосеева-Шукшина: Мы ночи не спали во время съемок "Калины красной" (аудиоинтервью "КП").Анна ВЕЛИГЖАНИНА

Самый сложный эпизод фильма - таран грузовиком «Волги» - чуть не обернулся для всех трагедией. Задумывалось так: на узкой насыпи причала должно было стоять такси, на середине реки - паром с людьми, невольными свидетелями тарана. Самосвал должен был на бешеной скорости врезаться в багажник «Волги» и вместе с ней свалиться в реку. Обе машины идут ко дну, а в живых остается лишь один мститель за Егора Петр Байкалов, который, вынырнув из воды, взбирался на крышу торчавшего из воды самосвала. Съемка началась. Но каскадер за рулем самосвала то ли слишком осторожничал, то ли трусил - эффектного тарана не получалось. Так промучились весь день. Расстроенный Шукшин уговорил руководство дать ему еще один день. Но вместо неопытного каскадера взял местного сельского гонщика-любителя, бывшего таксиста, который пообещал эффектно протаранить «Волгу». Гонщик предложил снять дверь в кабине самосвала со стороны водителя, чтобы выпрыгнуть до удара на мешки с соломой.

Скорость до удара должна была быть 40 километров, руль перед прыжком следовало закрепить скобой. Сделали все, как предложил бывший таксист. И вот началась съемка. Оператор позже вспоминал: мол, вижу, летит машина, чую по пылище, на большой скорости. Радуюсь. Вижу, выпал водитель (это вырежется)... А дальше самосвал стремительно начинает цеплять ограничительные бетонные столбики и, не дойдя до такси, падает в воду в самой близи от парома с людьми - массовкой! Если бы он угодил на паром, пострадали бы сотни людей! Только утихли крики ужаса, все увидели, что самосвал чуть виден из воды. К «Скорой помощи» понесли трюкача с переломом ног. Он гнал, чтобы оправдать доверие, со скоростью 80 километров; проскочил мешки, прыгал уже на насыпь. Зрелища опять не получилось. «Сняли мы по-горячему актера Лешу Ванина (Петр), выныривающего из кабины самосвала, и это был самый убедительный кадр из всего материала катастрофы, - вспоминал оператор. - Только после возвращения в гостиницу осознали весь кошмар, который ожидал нас, не попадись на пути самосвала бетонные столбики. Провидение спасло нас».

Роль брата главной героини сыграл Алексей ВанинФото: кадр из фильма

Фильм не нужен?

- Меня поразило неуважительное отношение к Шукшину киночиновников, - сокрушался Лев Дуров.- Они замучили его придирками. Василий Макарович попросил меня помочь перевезти аппаратуру и пленку со съемок в Москву. В Москве меня никто не встретил, и я весь груз на себе пер. Неделю дома у меня лежал отснятый материал фильма. Но никто за ним не приезжал. Никому, кроме режиссера и актеров, не было дела до этого колоссального труда. И все же вопреки всем трудностям и сложностям фильм вышел. На премьере я понял: это триумф. Больше никогда таких оваций нигде не слышал!

На главной сценарно-редакционной коллегии Госкино фильм просто разобрали по косточкам. Было приказано полностью убрать «сцену разврата» с участием Егора Прокудина (5 минут экранного времени); внести исправления в рассказ его матери - в частности, вырезать ее жалобы на скудную пенсию в 17 рублей, слова про плохую работу сельсовета, убрать песню «Это многих славный путь...» в эпизоде застолья, поломанные доски карусели и другие детали. Когда Шукшин прочитал гигантский список исправлений, ему стало плохо. И его опять госпитализировали с обострившейся язвой желудка. Как только почувствовал себя лучше, взялся за поправки.

Киновед В. Фомин вспоминает: «Я видел, как буквально умирал, таял на глазах Шукшин, сбежавший из больницы, чтобы исполнить навязанные «исправления» и тем самым спасти картину от худшего. Он боялся оставить фильм в «разобранном» виде, чтобы самому как-то «зализать» нанесенные раны. Смены в тонстудии казались нескончаемыми - по двенадцать и более часов в сутки. Но через каждые два-три часа у Василия Макаровича начинался очередной приступ терзавшей его болезни. Он становился бледным, а потом и белым как полотно, сжимался в комок и ложился вниз лицом прямо на стулья. И так лежал неподвижно и страшно, пока боль не отступала. Он стеснялся показать свою слабость, и его помощники, зная это, обычно уходили из павильона, оставляя его одного. Сидели в курилке молча. Проходило минут двадцать - тридцать. Из павильона выходил Шукшин. Все еще бледный как смерть. Пошатываясь. Как-то виновато улыбаясь. Тоже курил вместе со всеми. Пытался даже шутить, чтобы как-то поднять настроение. Потом все шли в павильон. И снова приступ...»

Шукшин вырезал из текста слова матери: «Поживи-ка ты сам на 17 рублей пенсии», и еще какие-то «мелочи»... но категорически отказался убирать любовные сцены своего героя и песню. Рисковал нарваться на скандал, но тут критическим состоянием здоровья мэтра заинтересовался глава Совета Министров СССР Алексей Косыгин.

В Госкино испугались - не дай бог Шукшин умрет из-за волнений, - и сняли придирки к фильму. «Калину красную» отвезли Брежневу на дачу для вечернего просмотра. Генсек посмотрел до конца, расплакался и велел дать полотну высшую категорию.Так судьба многострадальной картины была спасена.

Василий Шукшин за свою жизнь снял шесть фильмов, "Калина красная" стала его последней картиной. 2 октября 1974-го он умер от инфаркта.

КСТАТИ

Гонорары артистов за съемки

В. Шукшин - 2250 руб. (за режиссуру) и 4912 руб. (за роль);

И. Рыжов - 1102 руб.;

Л. Федосеева-Шукшина - 965 руб.;

А. Ванин - 547 руб. 50 коп.;

Г. Бурков - 285 руб.