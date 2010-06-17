Миллионам зрителей он знаком по роли Ихтиандра в фильме «Человек-амфибия». Эта роль принесла Владимиру Кореневу сумасшедшую популярность, все советские девушки сходили по нему с ума...2 января 2021 года народный артист России скончался от последствий коронавируса. Мы вспоминаем его интервью, которое Владимир Коренев дал \\"КП\\" в 2010 году - к своему 70-летнему юбилею.- Владимир Борисович, как отметите юбилей? Такой солидный возраст вас не страшит?..- На сцене! Мне претит сидеть как легенда в кресле на сцене и слушать, как обо мне говорят хорошие слова. Буду играть спектакль, а потом друзья, конечно, поздравят. Но главный праздник будет дома - с женой и дочкой. Честно говоря, я абсолютно не осознаю, что мне семьдесят. Чувствую себя лет на тридцать!- Сейчас пожилым актерам приходится нелегко, у многих нет никакой возможности заработать. Как выживаете вы?- Если говорить о моральной стороне, то выживаю за счет отгораживания от внешнего мира. Я многое в современной жизни не принимаю. Например, перестал ездить в метро, потому что чувствую, как людям, которые там едут, плохо. У меня потом аж все болит! Если же говорить о деньгах, то зарабатываю всеми возможными способами, в пределах разумного. Например, не отказываюсь от ролей в сериалах. А что такого? Мне нужно кормить семью. Снимался в «Пуле-дуре», «Срочно в номер», «Даша Васильева. Любительница частного сыска».- В чем бы вы ни снялись, вас навсегда запомнили как Ихтиандра, человека-амфибию. Не жалеете, что в сущности в кино стали актером одной громкой роли?- Было бы неблагодарностью говорить, что эта роль была зря. Эта роль дала старт всему. И я в двадцать лет столкнулся с просто чудовищной популярностью! Получал тысячи писем со всего Советского Союза и складывал их в огромную коробку из-под холодильника... В своей жизни я ответил только одной поклоннице. Она прислала свое фото, как теперь говорят, «ню». Ну и я прислал фото в ответ с подписью: «Извините, что не голый...»- И все же что вас спасает в этой нелегкой жизни?- Только любовь к близким. У меня жена, дочь, обе актрисы. Я по натуре Обломов - так бы всю жизнь и лежал с книжкой на диване, но жизнь распорядилась по-другому - как начал пахать с юности, так до сих пор и продолжаю это делать.