Одна Элизабет Тейлор стоит пяти российских звезд

27 Февр. 19:31 2018-02-27T19:31:26+03:00

Великую актрису поклонники и мужья практически всю жизнь осыпали драгоценностями Фото: кадр из фильма

27 февраля исполнилось 86 лет со дня рождения знаменитой голливудской актрисы, ушедшей от нас в 2011-м [видео]

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Мы попытались понять, из каких компонентов складывалась ее легенда. И может ли кто-то из наших знаменитостей приблизиться к великолепной Лиз.

Начало карьеры

До кино Лиз продавала у дороги лимонад. Из первых гонораров юной актрисы оплачивались все расходы семьи. В 18 лет Лиз удачно вышла замуж: «Он был Хилтон, а я - бедной маленькой Золушкой».

На кого похоже

Наталья Водянова из бедной многодетной семьи, после школы продавала на рынке фрукты. Став моделью, в 20 лет вышла замуж за английского лорда. За что ее прозвали «русской Золушкой». Правда, через 9 лет супруги развелись.

Наталья Водянова из бедной многодетной семьи, после школы продавала на рынке фруктыФото: Михаил ФРОЛОВ

Мужья

Актриса была замужем 8 раз. Начала с наследника империи «Хилтон», потом были продюсер, актер, певец. Последним супругом Лиз стал простой рабочий, с которым она познакомилась в наркологической клинике. Но они расстались через пять лет.

На кого похоже

Алла Пугачева замужем в пятый раз. Ее супругами были циркач, режиссер, продюсер, певец. Последний (на данный момент) муж - юморист и телеведущий.

Драгоценности

Великую «Клеопатру» поклонники и мужья практически всю жизнь осыпали драгоценностями. Коллекцию ее бриллиантов после смерти актрисы продали за рекордную сумму в $115 миллионов долларов.

На кого похоже

В России среди знаменитостей серьезным коллекционером драгоценностей слыла Людмила Зыкина. Ее украшения ушли с молотка чуть больше чем за $1 миллион.

В России среди знаменитостей серьезным коллекционером драгоценностей слыла Людмила ЗыкинаФото: Анатолий ЖДАНОВ

Подарки

Мужья дарили актрисе не только украшения, но и акции, личные самолеты, автомобили «Роллс-Ройс» и лимузин, белоснежную яхту.

На кого похоже

Cреди наших звезд королевскими подарками может похвастать Алла Пугачева. Филипп Киркоров подарил ей несколько автомобилей, в том числе и эксклюзивный «Бентли» цвета ультрамарин за 800 тысяч долларов. А Максим Галкин не только «Роллс-Ройс» ценой в миллион у. е, но и замок в Подмосковье размером в три тысячи квадратных метров.

Cреди наших звезд королевскими подарками может похвастать Алла Пугачева. Филипп Киркоров подарил ей несколько автомобилейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вредные привычки

Элизабет имела проблемы с алкоголем и наркотиками, лечилась от этих зависимостей и не боялась в этом признаваться.

На кого похоже

Проблемы с зеленым змием у многих российских актеров. Но актриса Татьяна Догилева - одна из немногих, признавшихся в алкоголизме и победивших его: «Да, я пила, но, надеюсь, мой пример покажет многим женщинам, что и из этого состояния есть выход».

Татьяна Догилева - одна из немногих, признавшихся в алкоголизмеФото: Олег РУКАВИЦЫН

Дети и внуки

Если собрать всех отпрысков королевы Голливуда, получится без малого 18 человек! Двое сыновей и две дочери подарили Элизабет десятерых внуков и четверых правнуков!

На кого похоже

С таким количеством домочадцев мог бы потягаться разве что Никита Михалков. У него в семье 11 «подопечных». Двое сыновей - Степан (от брака с Анастасией Вертинской) и Артем - и две дочери - Анна и Надежда. Они подарили Михалкову девятерых внуков. Но, как говорится, еще не вечер...