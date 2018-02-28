Одна Элизабет Тейлор стоит пяти российских звезд
Мы попытались понять, из каких компонентов складывалась ее легенда. И может ли кто-то из наших знаменитостей приблизиться к великолепной Лиз.
Начало карьеры
До кино Лиз продавала у дороги лимонад. Из первых гонораров юной актрисы оплачивались все расходы семьи. В 18 лет Лиз удачно вышла замуж: «Он был Хилтон, а я - бедной маленькой Золушкой».
На кого похоже
Наталья Водянова из бедной многодетной семьи, после школы продавала на рынке фрукты. Став моделью, в 20 лет вышла замуж за английского лорда. За что ее прозвали «русской Золушкой». Правда, через 9 лет супруги развелись.
Наталья Водянова из бедной многодетной семьи, после школы продавала на рынке фруктыФото: Михаил ФРОЛОВ
Мужья
Актриса была замужем 8 раз. Начала с наследника империи «Хилтон», потом были продюсер, актер, певец. Последним супругом Лиз стал простой рабочий, с которым она познакомилась в наркологической клинике. Но они расстались через пять лет.
На кого похоже
Алла Пугачева замужем в пятый раз. Ее супругами были циркач, режиссер, продюсер, певец. Последний (на данный момент) муж - юморист и телеведущий.
Драгоценности
Великую «Клеопатру» поклонники и мужья практически всю жизнь осыпали драгоценностями. Коллекцию ее бриллиантов после смерти актрисы продали за рекордную сумму в $115 миллионов долларов.
На кого похоже
В России среди знаменитостей серьезным коллекционером драгоценностей слыла Людмила Зыкина. Ее украшения ушли с молотка чуть больше чем за $1 миллион.
В России среди знаменитостей серьезным коллекционером драгоценностей слыла Людмила ЗыкинаФото: Анатолий ЖДАНОВ
Подарки
Мужья дарили актрисе не только украшения, но и акции, личные самолеты, автомобили «Роллс-Ройс» и лимузин, белоснежную яхту.
На кого похоже
Cреди наших звезд королевскими подарками может похвастать Алла Пугачева. Филипп Киркоров подарил ей несколько автомобилей, в том числе и эксклюзивный «Бентли» цвета ультрамарин за 800 тысяч долларов. А Максим Галкин не только «Роллс-Ройс» ценой в миллион у. е, но и замок в Подмосковье размером в три тысячи квадратных метров.
Cреди наших звезд королевскими подарками может похвастать Алла Пугачева. Филипп Киркоров подарил ей несколько автомобилейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Вредные привычки
Элизабет имела проблемы с алкоголем и наркотиками, лечилась от этих зависимостей и не боялась в этом признаваться.
На кого похоже
Проблемы с зеленым змием у многих российских актеров. Но актриса Татьяна Догилева - одна из немногих, признавшихся в алкоголизме и победивших его: «Да, я пила, но, надеюсь, мой пример покажет многим женщинам, что и из этого состояния есть выход».
Татьяна Догилева - одна из немногих, признавшихся в алкоголизмеФото: Олег РУКАВИЦЫН
Дети и внуки
Если собрать всех отпрысков королевы Голливуда, получится без малого 18 человек! Двое сыновей и две дочери подарили Элизабет десятерых внуков и четверых правнуков!
На кого похоже
С таким количеством домочадцев мог бы потягаться разве что Никита Михалков. У него в семье 11 «подопечных». Двое сыновей - Степан (от брака с Анастасией Вертинской) и Артем - и две дочери - Анна и Надежда. Они подарили Михалкову девятерых внуков. Но, как говорится, еще не вечер...
Лучшие роли Элизабет Тейлор.
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