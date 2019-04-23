ФБР рассекретило документы: Гитлер сбежал в Аргентину на подводной лодке

Федеральное бюро расследований США 23 апреля рассекретило документы. Согласно им, одно время проверялась версия о побеге Гитлера в Аргентину в 1945 году. В бумагах - очень много интересных данных. В частности, лидер Третьего рейха добрался до Южной Америки, где ему предоставили убежище в южной части Анд на ранчо. Сведения дошли до директора ФБР Эдгара Гувера, но начальство бюро сочло сведения недостаточными и решило, что поиски по этой информации проводить не представляется возможным.

Вместе с тем, в 2012 году в российском издательстве вышла книга "Серый волк: бегство Адольфа Гитлера". И некоторые сведения в ней сходятся с рассекреченными ФБР документами. О чем тогда писал сайт KP.RU.

Периодически возникали слухи, что фюрер и Ева Браун не покончили с собой весной 45-го в осажденном Берлине, а перебрались в Южную Америку, Тибет или даже в Антарктиду! Английские историки Саймон Данстен и Джерард Уильямс провели независимое расследование. 5 лет они разъезжали по миру, по крупицам перебирали горы свидетельств, документов, опрашивали очевидцев. И в конце концов убедились, по их словам, в ужасном факте, далеко выходящем за рамки официальной истории. В 1945-м один из величайших злодеев в истории человечества смог спрятаться в Аргентине.

На русском языке бестселлер «Серый волк: бегство Адольфа Гитлера» выпустило недавно издательство «Добрая книга». Сами авторы завершают документальный фильм о своем сенсационном расследовании.

«Полет орла» на Огненную землю

Организовал побег века Мартин Борман, утверждают авторы «Серого волка». Самый коварный и загадочный человек в руководстве нацистской Германии, глава партийной канцелярии. В 1933-м он стал фактически тенью фюрера. От Мартина полностью зависел распорядок дня вождя, включая его встречи и личные дела. Боясь утратить свое влияние, Борман никогда не брал отпуск! Он же был казначеем Гитлера, помогая тому увеличивать личное состояние. Интриган постепенно оттер от вождя его ближайших соратников, включая Геринга и Гиммлера. А в конце войны полностью контролировал доступ к его телу. (В сериале «Семнадцать мгновений весны» Бормана сыграл Юрий Визбор, - Ред.)

К 1943 году он понял, что война проиграна. После Первой мировой побежденная Германия оказалась в долгах, как в шелках. Борман не хотел повторения истории. И стал планировать операцию «Полет орла» по выводу награбленного золота, драгоценных камней и прочих ценностей в «тихие гавани» по всему миру. Суммы были колоссальные!

Вторая операция Бормана под кодовым названием «Огненная Земля» имела целью обеспечить надежное убежище Гитлеру и его ближайшему окружению. Чтобы было откуда после войны руководить возрождением Германии и нацизма. Выбор Бормана пал на Патагонию - обширную и почти безлюдную область на юге Чили и Аргентины, в четыре раза превышающую территорию Великобритании! Здесь издавна селились немцы. Фактически это была германская колония в Латинской Америке. К тому же в 43-м в Аргентине случился переворот. Новый режим симпатизировал нацистам. Полковник Перон, будущий диктатор, и вовсе находился на содержании немецкой разведки. Лучшего места для убежища не сыскать!

В Аргентину и направил Борман награбленный золотой поток. Только золота на 50 миллиардов баксов в нынешних ценах, утверждают авторы. Плюс платина, драгоценные камни, монеты, произведения искусства, акции и облигации.

Помогал Мартину группенфюрер СС Генрих Мюллер, шеф гестапо, тайной государственной полиции Третьего рейха (в «Семнадцати мгновениях весны» старину Мюллера блестяще сыграл Леонид Броневой). Третьим стал группенфюрер СС Герман Фегелейн, друг и собутыльник Бормана, женатый на сестре Евы Браун.

Своих овчарок фюрер называл Блонди. И в Германии, и в Аргентине.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В полночь 28 апреля 1945 года операция «Огненная Земля» вступила в решающую фазу. Гитлер, его любимая овчарка Блонди, Ева Браун, Борман, Фегелейн и щестеро верных эсесовцев тихо выбрались из знаменитого «фюрербункера» через секретный ход в тоннели метро. У Гитлера на плече висел чехол от противогаза, в котором был спрятан портрет Фридриха Прусского, прежде висевший над его столом. Эта картина кисти Антона Графа сопровождала фюрера повсюду, как и любимая собака. В метро было сыро, порой приходилось идти по щиколотку в воде. Тяжелый семикилометровый переход под землей занял три часа. Подгонял беглецов не только шум артиллерийской канонады наверху, но и отдаленное эхо выстрелов - где-то в метро уже сражались советские и немецкие солдаты. Когда группа выбралась наружу в условленном месте, ее переправили на танках к временной взлетной полосе на Гогенцоллерндамм. Уже без Бормана. У руководителя операции «Огненная Земля» оставались незавершенные дела в бункере.

Самолетом Ю-52 управлял гауптштурмфюрер СС Эрих Баумгарт. Он не знал, кто были его пассажиры, пока самолет не набрал высоту и беглецы не сняли каски. Приземлившись на аэродроме датского городка Теннер, Баумгарт прошел в салон и отсалютовал Гитлеру. Тот пожал пилоту руку и вложил в ладонь клочок бумаги. Именной чек на 20 тысяч рейхсмарок. Уже на другом Юнкерсе группа перелетела на германскую базу люфтваффе Травемюнде. Оттуда – на третьем самолете - на базу испанских ВВС в городке Реус в 130 км от Барселоны. Тот самолет испанцы разберут, чтобы замести следы и не дать повода западным союзникам обвинить диктатора Франко в содействию побегу. Беглецов же самолет испанских ВВС доставит ночью 30 апреля на Канарские острова. На сверхсекретный объект нацистов «Винтер».

Тем временем в Берлине Борман и Мюллер заметали следы. В подземном «фюрербункере» поселили двойников вождя и его любовницы. Густав Вебер стал заменять Гитлера с 20 июля 1944 г, когда тот получил ранение при покушении в штабе «Вольфшанце» в Восточной Пруссии. Их невероятное сходство сбивало с толку даже тех, кто входил в ближайшее окружение вождя. Имя дублерши Евы Браун неизвестно. Высмотрели ее в труппе молодых актрис, которых Геббельс держал для собственного удовольствия. Ева и актриса были очень похожи. Плюс поработали гримеры, парикмахеры. В бункере хитрый Борман организовал знаменитое «бракосочетание» двойников. Когда же он получил сообщение, что глава нацистов в надежном месте, дублерш Евы и овчарки Блонди отравили. А двойника фюрера застрелили в упор. Возможно, сам Мюллер. Трупы вынесли на поверхность и закопали. Вскоре их найдут советские солдаты. Борман сообщил о «смерти Гитлера» адмиралу Карлу Денницу. Адмирал стал рейхспрезидентом.

С этого момента Борман и Мюллер бесследно исчезнут со страниц официальной истории. Позже на Нюрнбергском процессе Бормана приговорят к смерти. Заочно.

НА ПОДЛОДКЕ В АРГЕНТИНУ

Сверхсекретной базой «Винтер» на необитаемом мысе Хандия нацисты в годы войны не пользовались. Борман создал «одноразовый объект» в 1943-м специально: как главный транспортный узел для побега фюрера. Чета Гитлеров и овчарка пересели здесь на подлодку U-518. Им предстоял долгий путь в 8,5 тысяч километров к Латинской Америке. Свояк Евы на U-880 прибыл к берегам Аргентины в ночь с 22 на 23 июля. Опередив Гитлера на 5 дней. Он должен был подготовить его встречу.

В час ночи 28 июля 1945 года группенфюрер СС Герман Фегелейн встретил подлодку с фюрером и свояченицей. Беглецы провели ночь на вилле Моромар. А на следующее утро на биплане аргентинских ВВС улетели на ранчо Сан-Рамон. Немцы в ту пору полностью контролировали все подступы к городу Сан-Карлос-де-Барилоче и ранчо. Никто не мог попасть на эту территорию или покинуть ее без официального разрешения местных нацистских руководителей. Гитлер и Ева прожили здесь восемь месяцев. В марте 46-го работникам ранчо объявили, что гости трагически погибли в автокатастрофе, их трупы, мол, обгорели до неузнаваемости.

На самом деле чету переправили в еще более надежное и уединенное убежище «Иналько». В 90 км от Сан-Рамона, на границе с Чили. На удаленном берегу озера Науэль-Уапи у подножия Анд. Два острова почти полностью скрывали особняк Гитлера с десятью спальнями и другие здания от посторонних глаз со стороны озера. У бетонного причала стоял гидросамолет. На окружающих лесистых холмах посты наблюдения нацистов контролировали все подступы с земли, воды и воздуха.

До октября 1955 года ранчо «Иналько» было главной резиденцией Гитлера. Жизнь здесь беглецам поначалу казалась идиллией. Летом они купались в озере, зимой катались на лыжах на ближайшем горном курорте. Чета под охраной разъезжала по окрестным городкам, встречалась с единомышленниками, коих много сбежалось в Аргентину после разгрома фашистской Германии.

В 1948-м в Аргентине объявились Борман и Мюллер, завершившие все секретные дела в Европе. Борман приехал в «Иналько» в костюме священника, под именем «отец Августин». Гостил больше недели. И позже часто бывал у Гитлера. Борман и руководил «Организацией» (подпольная нацистская структура по возрождению Четвертого Рейха).

Однако ухудшение здоровья Гитлера и угасание мечты о возрождении «Четвертого рейха» в начале 50-х привели к снижению активности «Организации». Многие убежденные нацисты с головой ушли в новую жизнь и новую работу. И призывы трудиться во имя поверженного вождя и поверженной идеологии все больше оставались без ответа. Загрустила и супруга фюрера. Веселая легкомысленная женщина любила шумные компании, вечеринки. Жизнь в огромном изолированном поместье была совсем не тем, о чем она мечтала. Ее любимый Адольф, некогда выглядевший столь ярко в окружении своих раболепствующих сподвижников, теперь постоянно болел. Его былое величие померкло в уединении сельской жизни и заботах о двух маленьких детях (да-да, авторы бестселлера утверждают, что фюрер обзавелся потомством!). Уже не оставалось и намека на то, что Гитлер вновь сможет влиять на ход событий в мире. Поэтому для Евы, чувствовавшей, как уходит молодость, супруг, вероятно, стал скверной компанией. После официальной «смерти» Браун в берлинском бункере в 45-м никт

о не заподозрил бы молодую мать с двумя детьми в том, что она - жена Гитлера. Еве не составляло труда перемещаться по стране под вымышленными именами. Возможно, в 1954-м она окончательно покинула супруга, перебравшись с дочерьми из «Иналько» в городок Неукен. Ей было 42. Гитлеру – 65.

«Организация» продолжала присматривать за Евой. Хотя Борман и отошел от политики, занимаясь сохранением и приумножением капиталов «Организации». Стал бизнесменом мирового масштаба - недаром же был в Германии личным казначеем фюрера! Его поездки к Гитлеру становились все более редкими. Борман много времени проводил в столице Аргентины Буэнос-Айресе. Здесь под крышей компании по производству рефрижераторов вел финансовые операции по всему миру. И регулярно встречался с президентом Аргентины Пероном. Тот по его совету отгрохал собственный «фюрербункер» с подземными ходами, ведущими в доки. Возможно, по ним и сбежал в 1955 -м, когда в Аргентине произошел переворот. Из доков на канонерской лодке - в Парагвай. В какой-то степени повторив побег Гитлера. Но, в отличие от фюрера, аргентинский диктатор позже вернет власть в стране.

Ева Браун всегда любила веселые компании (1944 г). Спустя 10 лет она бросит больного мужа в глухом тайном поместье и переселится с дочерьми в аргентинский городок Неукен.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ЗАТВОРНИК "ЛА-КЛАРЫ"

После переворота в 55-м Борман переправил Гитлера в маленькое поместье «Ла-Клара» в глухом уголке Патагонии. Оставив ему лишь личного врача Отто Лемана и слугу, бывшего унтер-офицера Генриха Бете. Из всей нацистской «Организации» только Мартин знал, где прячется фюрер. Вновь, как в 45-м, Борман полностью контролировал доступ к вождю.

Борман рассказал шефу, в какой серьезной опасности оказалась «Организация» после падения режима Перона. Но Гитлер уже мало интересовался политикой. У него развивалась болезнь Паркинсона. Большую часть времени он проводил в покое и задумчивости. Просыпался поздно, перед полуднем шел на прогулку с новой овчаркой со старой кличкой Блонди. Затем отдыхал. Вечером проводил с доктором и слугой так называемые «рабочие совещания», бессвязно и путано болтая обо всем подряд. Подчас до 3-4 часов утра. Доктор Леман называл их компанию «чудаками и изгнанниками», полностью оторванными от внешнего мира.

Осенью 1956-го на ранчо вновь появился Борман. Гитлер поначалу принял гостя холодно, считая, что Мартин предал его. Однако тот заверил, что нацистская «Организация» уверенно растет и развивается. К фюреру вернулся оптимизм. Борман пробыл в «Ла-Кларе» два дня. Перед отъездом поблагодарил бывшего моряка Бете за службу и неоценимые услуги перед Рейхом, попросил не тревожить Гитлера ни по какому поводу и постараться сделать его жизнь как можно более спокойной. Мол, однажды придет день, когда фюрера вновь услышит весь мир, но пока его здоровье важнее всего.

Время для затворников «Ла-Клары» тянулось мрачно и однообразно. По словам доктора, временами Гитлер вновь расцветал, однако ненадолго. В унынии проходили год за годом. Меланхолия стала обычным его состоянием.

Фюрер постепенно угасал. Физически и духовно. В январе 1962-го парализовало часть лица. Часами напролет он сидел, вглядываясь в озеро и горы на горизонте «будто одержимый». Доктор Леман чувствовал, что ему остается только ждать, пока «призраки Освенцима, Бухенвальда, Треблинки и многих других мест наконец утащат пациента из этой жизни. Теперь осталось совсем недолго.» Несколько ночей подряд Гитлера одолевали видения «искаженных лиц, полей, усеянных трупами, которые восставали, чтобы обвинить его, и тянули к нему трясущиеся руки.» Гитлер едва мог уснуть, отказывался от еды и большую часть времени проводил, «чередуя рыдания с воспоминаниями о детстве.»

В полдень 12 февраля 1962 года Гитлер упал без чувств в ванне. Спустя три часа у него случился инсульт. Левую сторону тела парализовало. Вскоре он впал в кому. 13 февраля 1962 года в три часа дня доктор Леман констатировал отсутствие всяких признаков жизни у пациента. Бывший диктатор немного не дотянул до 73 лет.

После кончины фюрера его опекуны стали опасными свидетелями. Понимая это, доктор Леман уговорил Бете бежать. Тот, захватив с собой дневники доктора и другие документы, смог скрыться от убийц Мюллера и Бормана. Сменил имя на Хуана Павловски и умер в 1977-м в патагонском городке Калета-Оливия. А доктор Леман исчез. Возможно, его убили по приказу Бормана. Не повезло.

Борман и Мюллер в 1980-м вроде бы еще проживали в Аргентине. Когда и где умерли - данных нет. Оба нациста, рожденные в 1900 году, умели ловко заметать следы. Про Еву Браун и ее дочерей тоже ничего неизвестно. Вряд ли Ева жива, ей ныне стукнуло бы сто лет. Хотя бабушка прожила 96. Ну, а наследники фюрера, возможно, все еще живут в Аргентине, или других краях.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНЫЙ «АРХИВ» АНДРОПОВА

По официальной версии, Адольф и Ева покончили с собой в бункере 30 апреля 1945 г. Соратники вынесли их тела в сад, облили бензином, подожгли, прикопали. 5 мая обожженные трупы нашли сотрудники советского СМЕРШа, опознали. Но у советского руководства тогда были сомнения в их подлинности, в документах речь шла о "предполагаемых трупах Гитлера и Браун". Их захоронили тайно на советской военной базе в Германии. Вместе с останками семьи Геббельсов. Спустя год в саду возле фюрербункера провели дополнительные раскопки. Нашли частично обуглившийся кусок черепа с пулевым отверстием, предположительно - Гитлера. От союзников факт находки тел Кремль долго скрывал. Операцией прикрытия руководил лично Уполномоченный НКВД в Германии генерал Иван Серов. В 1954-м первый глава КГБ СССР Серов отдаст приказ о хранении в Москве «в особом порядке» (читай – сверхсекретном!) куска черепа Гитлера и его челюсти. В 1963-м Серова несправедливо отправили в отставку, лишив звания Героя Советского Союза. Отставник засел за мемуары. Возмож

но, что-то поведал о ситуации с трупами Адольфа и Евы. Но, говорят, один популярный советский писатель, певец органов, вошел в доверие к Серову, взял мемуары на литобработку. Они бесследно исчезли.

В 1970 г советскую базу передавали властям ГДР. По указанию Юрия Андропова КГБ блестяще провел совершенно секретную операцию «Архив» по полной ликвидации трупов Гитлера, Браун, Геббельсов. "Уничтожение останков произведено путем их сожжения на костре на пустыре в районе г. Шенебек в 11 км от Магдебурга. Останки перегорели, вместе с углем истолчены в пепел, собраны и выброшены в реку Бидериц". Чтобы место захоронения фюрера не стало объектом поклонения для неонацистов.

В 2009 г исследователи из американского Университета Коннектикута - археолог, специалист по костям Ник Беллантони и генетик Линда Стросбах заявили, что провели анализ ДНК московского «фрагмента черепа Гитлера». Их вывод - череп принадлежит женщине 30-40 лет, но не Еве Браун. Представители ФСБ опровергли их заявление. Сообщив, что останки подлинные, челюсть Гитлера находится в архивах ФСБ, осколок его черепа - в Госархиве.

Загадки продолжаются?

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

ДЮЖИНА ДВОЙНИКОВ ФЮРЕРА

Историк Андрей ФУРСОВ:

- До сих пор нет сколько-нибудь серьезных доказательств самоубийства (смерти) Гитлера в последние дни войны. То, что предъявляют в качестве таковых, носит весьма неубедительный, а в случае с «трупом Евы Браун» откровенно сфальсифицированный характер. Да и с «черепом Гитлера» дела не лучше. По своему психопрофилю Гитлер не был ни суицидальным типом, ни истериком, ни психопатом - холодный расчётливый человек. С середины 1943 года руководство Третьего рейха предприняло фантастические по размаху меры по созданию послевоенной экономической базы нацистов. Было создано через подставные лица и структуры около тысячи корпораций; в том числе 234 в Швейцарии, 233 - в Швеции, 112 - в Испании, 98 - в Аргентине, 58 - в Португалии и 35 - в Турции. Средства вкладывались в банковскую систему, наркоторговлю. Также нацисты создали свою политическую (Южная Америка, Ближний и Средний Восток) и разведывательную структуры.

Американцы нашли только «золото рейха», профинансировав им план Маршалла. А «золото партии» и «золото СС» исчезло - было вывезено, спрятано и пошло на строительство Четвертого рейха. К весне 1945 года поставленная задача в основном была решена.

И после такой подготовки фюрер покончил самоубийством? В подобных ситуациях упертый лидер типа Гитлера добровольно из жизни не уходит, а ведет Sein Kampf (свою борьбу) до конца.

Знали ли мировые лидеры о том, что Гитлер жив? Не могли не знать. И скорее всего это была договоренность. Хотя, конечно же, до конца Гитлер не мог верить ни в чьи гарантии и какую-то часть их должен был обеспечить сам, используя компромат, технические достижения, часть награбленного. А также двойников. Их у фюрера, по некоторым сведениям, было 12. Единственное, в чем не соглашусь с авторами книги «Серый волк»: скорее всего «человек, похожий на Гитлера», убедительные свидетельства которого они обнаружили в Южной Америке - тоже двойник. Гитлер мог приезжать в Аргентину, его там могли видеть. Но жил он, думаю, совершенно в другом месте или в других местах. «Где умный человек прячет камешек? Среди камешков на морском берегу» (К. Г. Честертон).

МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОКИ

РИЕНЦИ ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ!

Писатель Юрий ВОРОБЬЕВСКИЙ:

- В 1993-ем году мне повезло. Я узнал, что в Москве, недалеко от станции метро «Водный стадион», хранится так называемый Особый архив СССР - трофейные документы, связанные с оккультной подоплекой глобальной политики. Это было кстати! На Первом канале «Останкино» мы как раз готовили документальный сериал «Тайны века». Посвящен он был мистическим аспектам Второй мировой войны и впервые возбудил широкий интерес к этой теме в нашей стране.

Параллельно наш коллега Михаил Лещинский снимал документальный фильм о тайне смерти Гитлера. В то время возникли очередные разговоры, что фюрер якобы спасся. Лещинскому разрешили снять в архивах спецслужб фрагмент черепа Гитлера. Мы смотрели на этот кусок желтой кости не без интереса, но понимали, что нашли нечто гораздо более важное.

Среди пожелтевших бумаг Особого архива, украшенных рунами, замысловатыми символами, впечатляющими печатями, особое внимание привлек неказистый с виду листок. Какой-то список, точнее, его копия, отпечатанная через синюю копирку и датированная 1921 годом. Это был перечень организаций, входящих в супер-ложу, явно организованную по масонскому принципу - Германенорден. На скромном 34-ем месте - Национал-социалистическая партия Германии. Партия Гитлера, которая вскоре потрясет весь мир. Удивительно, что «посвященные» оставили этот след! Документальное свидетельство того, что актуальная политика, какие бы грандиозные масштабы она ни приобретала, является всего лишь филиалом оккультной деятельности. Примечательным было и другое. Целый ряд подразделений Германенорден назывался так: «Лоэнгрин», «Валькирия», «Нибелунги»… Очень по-вагнеровски. Тут же мы обнаружили и партитуры фрагментов знаменитых опер Вагнера. Оказалось, что при посвящении в Германенорден исполнялся Хор пилигримов из «Тангейзера». Затем, перед принесе

нием послушниками клятвы верности, звучал «Лоэнгрин»… С учетом того, что устав Германенорден повлиял на основополагающие принципы Третьего рейха, например, на суть Нюрнбергских расовых законов, можно сказать, что мы, создатели «Тайн века», держали в руках партитуры германской трагедии.

Гитлер некоторые оперы обожаемого Вагнера, как, например, «Гибель Богов», смотрел более ста раз! Насладившись оперным пожаром Валгаллы, он отдал приказ об участии в испанских событиях именно на вагнеровском фестивале в Байрейте. Потом был огонь Герники и многое другое… Так размывались границы декорации и реальности.

Еще в юности, возбужденный очередным спектаклем, Гитлер чувствовал себя вагнеровским героем. Потрясающим победоносным копьем Зигфридом. Овладевшим Чашей Грааля Парсифалем. Мужественным Риенци, гибнущим в прекрасной попытке вернуть былой дух и былое величие Рима. «Хайль Риенци! Привет тебе, народный трибун!», - так, вскидывая правую руку в римском приветствии, обращаются к оперному герою. Вагнеровские постановки, кстати говоря, во многом определили стиль поведения и особенно пафосный стиль праздничных ритуалов в Третьем рейхе. А партийные съезды вообще начинались с просмотра «Риенци».

Впервые оказавшись на могиле своего кумира, Гитлер сказал: «Я чувствую мистическую связь между мной и Вагнером».

Многие спорят, на самом ли деле Гитлера привела к власти некая оккультная структура, в какой степени и какая именно. До конца это не ясно никому. Но очевидно другое: почти все люди, составившие протеже «народному трибуну» в первом акте его ужасного спектакля, были поклонниками Вагнера. Это была неформальная, неструктурированная, но влиятельная сила. Капитан Майр, руководитель мюнхенского политического отдела рейхсвера, отправивший Гитлера в качестве агента на заседание Немецкой рабочей партии. Фабриканты Брукманны и Бештайны, которые ввели отставного ефрейтора в общество и поддержали финансово. Член тайного общества Туле Эккарт Дитрих, добившийся приглашения талантливого оратора в Байрейт, в дом Вагнера, где его одобрил сам сэр Хьюстон Стюарт Чемберлен. Этот теоретик расизма подтвердил догадку Майра. Гитлер и был тем Парсифалем, которого ожидал немецкий народ! Униженный поражением в Первой мировой войне, он нуждался в том, кто воплотил бы в себе вагнеровскую идею возвращения героя-спасителя.

Многочисленные примеры того, как Гитлер поступал вопреки законам человеческой логики, я привожу в своей книге «Третий акт» (Третий Рейх и Третий Рим). Не буду больше останавливаться на этом. Скажу лишь, что самоуверенность Гитлера уходила корнями в сугубо артистическое требование Вагнера «превзойти реальность». Фюрер изрекал: «Я гарантирую вам, что невозможное всегда удается. Самое невероятное – это и есть самое верное».

Еще в XVIII веке немецкий поэт и философ Новалис писал: «Тот будет величайшим волшебником, кто себя самого заколдует так, что и свои фантазии примет за явления действительности». Гитлер «заколдовал» себя, превратившись в вагнерианского героя. Но такому герою нужно было и соответствующее оружие. Отсюда его иррациональное стремление завладеть венским Копьем Судьбы…

Да, Гитлер заколдовал себя. А в опере «Риенци, последний трибун» он вообще как будто увидел свою судьбу… Он также будет предан ближайшими соратниками. Он также не осуществит своей мечты. И пламя костра пожрет его тело. Вместе с телом жены Евы. (Оперный же Риенци погибнет в горящем здании вместе с сестрой Иреной - Ред.)

Ощущая себя преданным героем (такими были и Риенци, и Зигфид), Гитлер не мог бежать. Он должен был погибнуть практически на поле боя. Его пафосная роль была такой. И если мне предоставят даже не такие хилые версии о спасении фюрера, как сейчас, если даже я получу в свои руки материалы каких-нибудь радиационных экспертиз, то вряд ли им поверю. Я увижу в них подделку потому, что сам Гитлер был слишком иррационален, чтобы подлежать спектральным и прочим анализам. Риенци должен был погибнуть! Так и произошло. Уже давно провалилась операция «Вотан» - по взятию Москвы, союзники уже взломали «линию Зигфрида» на Западе. И вот в апреле 45-го, в канун Вальпургиевой ночи, свинцовая «валькирия» унесла его проклятую душу в «валгаллу». Туда, где пожар бушует вечно.

ИЗ ДОСЬЕ "КП"

Рихард Вагнер (1813 – 1883гг.) – знаменитый немецкий композитор, крупнейший реформатор оперы. Оказал значительное влияние на европейскую музыкальную культуру. Мистицизм и идеологически окрашенный антисемитизм Вагнера повлияли на немецкий национализм начала XX века. Гитлеровские нацисты и вовсе возвели его творчество в культ.