Хотите нырнуть в прорубь? Сначала попробуйте в ванну: как подготовиться к крещенскому купанию и кому нельзя окунаться в прорубь

Налегайте на морковку и помидоры

- Главный аспект крещенского купания не только физиологический, но и духовный, разумеется, - говорит к.м.н., врач-невролог Виктор Косс. - И психологический. Когда мы морально будем готовы окунуться в ледяную воду, тогда все пройдет замечательно. Лично я купаюсь не только 19 января, а зимой по нескольку раз в неделю. Как врач, я знаю, что это очень хорошо тренирует вегетативную систему. А еще дух и волю.

Советую побольше налегать на красную и оранжевую еду. По китайскому учению, именно красные и оранжевые овощи отвечают за энергию печени, которая помогает вырабатываться гемоглобину, улучшая кроветворение. А хорошее кровообращение очень важно для купания в ледяной воде. Только никакого алкоголя! Он создает обманчивое ощущение тепла, нарушает контроль над собственным состоянием.

Перед прорубью, еще не раздевшись, обязательно сделайте несколько разогревающих упражнений - 10-15 приседаний, 5-10 отжиманий, чтобы кровь прилила к конечностям. Но не загоняйте себя, не давайте себе вспотеть. Как только почувствовали тепло - ныряйте.

После того как окунулись, нужно обязательно хорошенько растереться. Начинайте с головы, чтобы улучшить кровообращение, и плеч. Потом разотрите поясницу, икры и ступни. В обязательном порядке нужно вернуть хорошее кровообращение в ноги. Тогда все будет замечательно.

Шкуры как у тюленей все равно не будет

- Мы с учениками нашей спортивной школы окунаемся в прорубь у Измайловского дворца каждый год, - рассказал заслуженный тренер РФ, мастер спорта, директор ДЮСШ № 58 Денис Астахов. - Конечно, готовим мы их к этому шагу заблаговременно: перед новогодними каникулами всех предупреждаем - 19 идем нырять! То есть готовиться психологически они начинают заранее. Для ребят очень важен личный пример, когда с ними идут их кумиры - мастера спорта, олимпийский чемпионы, учителя, тренеры. Пасовать перед ними нельзя ни в коем случае. А когда они видят искреннее желание и радость взрослых от этой процедуры, им и самим становится интереснее и проще. По сути ныряние закаляет не только тело ребят, но и их волю.

Перед тем как нырнуть, мы не закаливаемся специально, но существует такая методика - принять холод. То есть надеть теплую шапку, варежки, хорошую обувь и легкую куртку. В такой одежде пробежать 10-15 минут на стадионе. То есть как бы впустить холод, принять его, понять, как организм отреагирует. По сути главная подготовка к нырянию - психологическая. Физически, даже если бы мы моржевали всю жизнь, мы бы все равно не смогли отрастить шкуру как у тюленя и волосы, как у белого медведя.

В воде - не дольше 15 секунд!

- Я считаю, что холодная вода - лучшее лекарство от всех болезней, начиная от ОРВИ, заканчивая остеохондрозом, - комментирует д.м.н., врач-кинезитерапевт Сергей Бубновский. - И я не преувеличиваю - ежедневное ныряние с головой в холодную ванну на несколько секунд резко улучшает самочувствие, усиливает сокращение сосудов, ускоряет кровоток. Происходит ускорение обмена веществ, то есть улучшается саморегуляция организма. Но всего этого можно достичь при одном обязательном условии - воздействие холода должно быть кратковременным - не более 10-15 секунд! Как в ванной, так и в проруби.

В свое время я был моржом и однажды очень переоценил возможности своего организма. Вместе с пациентами и своими детьми я каждый год окунаюсь в прорубь. И чтобы психологически облегчить вхождение в прорубь, я помогал пациентам окунаться, в общей сложности проведя в ледяной воде больше 10 минут. И подхватил жесточайший бронхит на три месяца! Все мои знания своего организма и медицины в целом не помогли. Поэтому еще раз повторяю - воздействие холода должно быть кратковременным! И окунаться нужно именно с головой - по традиции, нырнув три раза. Если это сложно в первый раз, то достаточно и одного раза. Именно голова отдает приказ телу начать быстрее согреваться, поэтому важно и ее «нагрузить» холодом.

Еще очень важно, чтобы ноги находились в тепле до самого погружения. Раньше в деревнях до проруби доходили в валенках и снимали обувь перед самым нырянием. И потом сразу же обувались в теплые валенки обратно. Увы, в массовых местах ныряния под тяжестью толпы лед проседает и вода из проруби начинает выхлестываться на лед. Пока люди доходят до полыньи, ноги у них уже замерзшие и мокрые. Это большой минус.

Если так случилось, то обязательно отогрейте ноги, разотрите их с силой, наденьте теплые вязаные носки, постарайтесь сразу же оказаться в тепле. И ни в коем случае не «усугубляйте» сразу после ныряния. Алкоголь в состоянии эйфории из-за выплеска эндорфинов может только навредить - вы не сможете адекватно оценить, действительно ли у вас замерзли ноги или это вас «греет» водка. После проруби лучше сразу выпить стакан горячего чая, можно с имбирем или медом, а вот уже дома можно принять и рюмочку в честь праздника.

ВАЖНО!

Противопоказаний к нырянию в ледяную воду не очень много, но они все же есть:

- ОРВИ (температура);

- сахарный диабет;

- гипертония (и давление выше 140);

- воспалительные заболевания почек, желчного пузыря и других органов.