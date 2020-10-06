Лауреат Нобелевской премии по физике Роджер Пенроуз: Чтобы услышать инопланетян, мы должны научиться манипулировать черными дырами

Сэр Роджер Пенроуз знаменит во всем мире, потому что с математической точки зрения объяснил устройство мироздания. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

6 октября 2020 года британский ученый Роджер Пенроуз стал лауреатом Нобелевской премии в области физики. Однако же семь лет назад он посетил с лекциями Москву, где его выступление вызвало большой ажиотаж. Помимо Пенроуза премию за исследование черных дыр присудили немцу Рейнхарду Гензелю и американке Андрее Гез, которые открыли сверхмассивный объект в центре нашей родной галактики. Пенроуз был в России по приглашению русских ученых и тогда с будущем лауреатом Нобелевской премии по физике удалось поговорить корреспондентам "КП".

Сэр Роджер Пенроуз знаменит во всем мире, потому что с математической точки зрения объяснил устройство мироздания. Одна из его книг «Путь к реальности, или законы, управляющие Вселенной» весит килограммов десять. Нобелевским лауреатом, правда, он так и не стал по простой причине: Альфред Нобель не установил в свое время премию для математиков. Зато его научные заслуги Пероуза отметила королева Елизавета ІІ: В 1994 году она посвятила ученого в рыцари. Так же, как когда-то ее предшественница королева Анна удостоила этим званием Исаака Ньютона в 1705 году.

Последний раз в Москве Пенроуз был более 40 лет назад. Его уговорил приехать в Россию директор Научно-исследовательского института гиперкомплексных систем в геометрии и физике Дмитрий Павлов вместе с коллегами из МГТУ им. Баумана. Уж очень хотелось узнать, к каким открытиям в конце жизни пришел математический гений.

В столице Пенроуз выступал в Политехническом музее. И завораживал публику, произнося фантастические заклинания. Например: «Я сжимаю бесконечность». Или: «Я растягиваю Большой взрыв». Или: «Квантовая механика – полнейшее безумие, но она работает. Потому что Вселенная не в своем уме». Или: «Собственное сознание для нас не меньшая тайна, чем темная материя или скрытая масса».

ПРО ПРЕДЫДУЩИЕ ВСЕЛЕННЫЕ

- Сэр Роджер, во вселенной вы обнаружили аномалии?

- Да, странные концентрические круги на картине микроволнового фона - так называемого реликтового излучения, сохранившегося со времен образования нашей вселенной. Они похожи на кружки от капель дождя на пруду. Чем больше кругов, тем меньше они заметны, кажется, что волнения на поверхности хаотичны. Но если знать, что ищешь, эти следы можно увидеть. Это гравитационные следы столкновения сверхмассивных черных дыр, которые образовались в предыдущей вселенной в конце ее существования. То есть, перед тем, как образовалась наша - в результате Большого Взрыва.

- Выходит, до сотворения нашего мира был другой?

- Да, один погибает, схлопываясь, другой - последующий - сразу же возникает. И об этом свидетельствуют обнаруженные концентрические круги.

- Так вселенных — куча? Параллельных вселенных, как их называют?

- Нет никаких параллельных вселенных. Есть последовательные. Они возникают после Больших взрывов. После последнего появилась наша вселенная. И мы вместе с ней.

- Часто расширение вселенной сравнивают с надуваемым шаром. Пятнышки на шаре изображают различные галактики. И вот шар надувается - пятнышки-галактики разлетаются... Не лопнем ли?

- После того, как размер вселенной достигнет максимума, она начнет сжиматься и, в конце концов, коллапсирует в точку, испытав при этом как бы Большой Взрыв наоборот, или, по-другому, Большой Коллапс. Я убежден, что история вселенной на самом деле охватывает бесконечную последовательность Взрывов и Коллапсов, которые переходят в новые Взрывы. Вполне возможно, что расширение и сжатие – это постоянное сменяющие друг друга циклы времени, подобно поднимающейся и опускающейся груди спящего великана.

- Антракты межды Взрывами и Коллапсами есть?

- Да, во время перехода из одного состояния вселенной в другое настает очень унылая эра. В это время схлопываются все черные дыры — во вселенной то тут, то там происходят маленькие взрывчики.

Чтобы услышать инопланетян, мы должны научиться манипулировать черными дырами Фото: Shutterstock

- И что - становится пусто-пусто?

- Нет, найдется кому скучать в эту унылую пору. Это самые постоянные и непокорные частицы любой вселенной: фотоны и электроны. Более того, я предполагаю, что даже наступает момент, когда всякая частица снова теряет свою массу. В итоге остаются только безмассовые частицы. То есть вступает в силу антихигговский процесс, когда бозон Хиггса теряет свою миссию — наделять все элементы вселенной массой.

- Почему темной материи во вселенной всего 22 процента, а остальное — темная энергия?

- Есть косвенные свидетельства, что темная материя может распадаться. Поэтому ей нужно возобновляться, каждый раз рождаться заново. Ей не хватает сил заполнить вселенную.

ПРО ДУШУ И МОЗГ

- Вы разработали квантовую теорию сознания. Согласно ей, носители сознания - это расположенные внутри нейронов головного мозга белковые микротрубочки, которые накапливают и обрабатывают информацию. А потому по своей структуре лучше всего подходят для того, чтобы быть носителями квантовых свойств в мозге. Поскольку они могут длительное время сохранять квантовые состояния - то есть, работать квантовыми компьютерами. И, как я понимаю ваши объяснения, когда сердце перестает снабжать кровью мозг, микротрубочки словно бы разряжаются, но информация, накопленная в них, не разрушается, не пропадает, а уходит в космос. Выходит, согласно вашей теории, душа есть?

- Мне трудно дать техническое определение, что такое душа. Многие люди считают, что это то, что появляется, когда человек умирает. А мне нужно научное объяснение. Я верю, что существует что-то, что мы не понимаем пока с точки зрения современной науки. А что касается сознания, то я уверен, что оно физиологически связано с процессами, происходящими в микротрубочках. В них происходят удивительные эффекты, которые классической механикой объяснить невозможно. Через несколько лет в понимании природы сознания будет большой прорыв.

- Тогда создадут, наконец, искусственный интеллект?

- Наше мышление включает в себя процессы, которые с помощью одних лишь вычислительных методов невозможно даже смоделировать. Ведь работа мозга в основном бессознательная. Вот почему искусственный интеллект, подобный человеческому, невозможен.

ПРО ИНОПЛАНЕТЯН

- Вы так хорошо изучили мироздание. Может, знаете, где прячутся инопланетяне?

- Возможно, это дикое предположение: разумная цивилизация находится очень далеко от нас. Я думаю, чтобы на других планетах зародилась такая же жизнь, ей должна предшествовать та же последовательность событий, что и у нас.

- А прочему мы не можем поймать сигналы братьев по разуму?

- Я думаю, что мы недостаточно развиты, чтобы их получать и посылать свои им. Может, мы должны манипулировать сверхмассивными черными дырами. Может есть другие пути посылки таких сигналов.

Пенроуз был в России по приглашению русских ученых и тогда с будущем лауреатом Нобелевской премии по физике удалось поговорить корреспондентам "КП". Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

КСТАТИ

Он придумал знаменитый геометрический парадокс

«Треугольник Пенроуза» - одна из основных невозможных фигур, известная также под названиями «невозможный треугольник» и «трибар». Сэр Роджер впервые его опубликовал в виде трех балок, соединенных друг с другом под прямыми углами, еще в 1960-х годах.

- Сэр Роджер, как этот треугольник может существовать: благодаря или вопреки законам геометрии?

- Картинку, которую я нарисовал, подсказал, сам того не ведая, голландский художник Мауриц Эшер. Я был на его выставке в Амстердаме в 1950-х годах. Там он выставлял серию знаменитых парадоксальных работ с использованием разных оптических эффектов. Я приехал с выставки и решил, что тоже должен нарисовать что-то невозможное. Треугольник явился хорошим примером того, что вы можете создать невероятную форму, которая так ярко иллюстрирует нелогичность и непоследовательность. Это хорошая иллюстрация математичекого понятия когомологии (одно из основных понятий алгебраической топологии. - Ред.). Сложно создать не целое, а элементы этого целого. Это тонкий вопрос в математике.

ЦИТАТА ОТ ПЕНРОУЗА

«Ты придумал идею – вроде она достаточно безумная, чтобы подойти этому безумному миру. А потом понимаешь, что мир еще безумнее, чем тебе казалось, и нужно придумать еще одну, более безумную идею, чтобы в нем разобраться. Примерно так и устроена наука».

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Сэр Роджер Пенроуз - член Лондонского королевского общества. Работает в различных областях математики, общей теории относительности и квантовой теории, разработчик теории твисторов. Автор теорий, связанных с квантовым сознанием, квантовым скачком, квантовой биологией, а так же книг: «Новый ум короля», «Тени разума», «Путь к реальности». Среди его наград – премия Вольфа, полученная совместно с легендарным Стивеном Хокингом, медаль Копли, премия Альберта Эйнштейна и медаль Королевского общества.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Британский математик и философ Роджер Пенроуз не исключил возможности своего участия в работе первого в России частного научного образовательного центра в Королеве, об организации и формировании которого заявили представители негосударственного НИИ гиперкомплексных систем.

- Судя по тому, что говорили мои российские коллеги, я бы не отказался принять участие в этом проекте. Тем не менее, нам необходимо дождаться того момента, когда этот центр будет создан и когда у него появятся конкретные цели и задачи, - заявил Пенроуз.

По словам директора негосударственного НИИ гиперкомплексных систем Дмитрия Павлова, в данном образовательном центре будут работать на постоянной основе около 20-30 российских и иностранных профессоров. Они будут не только проводить исследования в новейших областях математики и физики, но и проводить семинары и читать лекции нескольким сотням школьников и студентов. Павлов надеется, что центр будет открыт в ближайшие 2-3 года на территории Королева.