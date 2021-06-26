Пять самых важных советов, как правильно питаться в жару

Переходим на тонизирующие продукты Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Что с нами происходит в душные дни и стоит ли насильно заставлять себя есть, когда совсем не хочется, мы спросили диетолога Людмилу Денисенко:

- На жаре меняется обмен веществ. И потребность в энергии (калорийность суточного рациона питания) снижается примерно на 5 процентов. А из-за того, что теряется жидкость вместе с потом, возникает чувство сухости во рту. Вспомните советы «для аппетита» - кушать кисленькое, солененькое, то есть то, что вызывает усиленное слюноотделение. Когда же во рту «сахара», то кажется, что есть совсем не хочется.

Итак, что делать, вернее, как есть при жаре:

1. Днем просто перекусываем

Врачи рекомендуют «смещенный» режим питания, при котором основные приемы пищи переносят на более прохладное время суток. Днем же можно просто перекусывать небольшими порциями овощей и фруктов. Зато почаще, даже до шести-восьми в сутки. Эти же перекусы вечером не позволят наброситься на еду.

2. Устраиваем разгрузочные дни

Жара для этого - идеальное время. Вода, фрукты, овощи, салаты - все, что душе угодно. Но не чаще пары дней в неделю!

3. Отказываемся от «утепляющих» блюд

Есть блюда, которые помогают вырабатывать тепло и забирают воду - жирное мясо, рыба, острые блюда, кофе. Если их в рационе станет меньше и вам будет полегче.

4. Переходим на тонизирующие продукты

+ Овощи и фрукты.

Они богаты водой, витаминами и минералами - в общем, теми веществами, которые наш организм в большом количестве теряет в жаркое время. Кроме того, содержащаяся в них клетчатка стимулирует работу кишечника и активно выводит ненужное. Особенно хороши в этом плане огурцы, кабачки, помидоры и баклажаны, которые почти на 90% состоят из влаги. Они не только снабжают организм жидкостью, но и забирают лишнее тепло, работая внутри клеток, как кондиционер в офисе.

+ Белковые продукты.

Нежирное мясо и морепродукты помимо строительных аминокислот богаты калием, йодом, магнием и фтором. Эти вещества активно «уходят» вместе с потом. Если в жаркое время часто питаться кисломолочными продуктами, сыром, йогуртом и кефиром, можно помимо «охлаждающего» эффекта «бонусом» получить снижение веса, а кроме того еще и заметно укрепить волосы и ногти и отбелить зубы. Тем более, что кальций из этих продуктов усваивается исключительно в присутствии витамина D, который образуется на солнышке.

+ Летние холодные супы.

Почти все летние супчики делаются кислыми - окрошка на квасе или кефире, свекольник, щи из щавеля или шпината, гаспачо из помидоров. И это неслучайно - именно кислота раздражает вкусовые рецепторы во рту и вызывает повышенное слюноотделение, в результате чего жажда проходит, и зной не кажется таким изнуряющим.

5. Пьем правильно

Пейте понемногу, через каждые 20-30 мин. Но помните: холодная (ниже 20 градусов) вода жажду практически не утоляет и почти не всасывается, пока не нагреется до температуры тела. Лучше всего восполнять запасы потерянной воды не днем, а утром и в вечерние часы, когда жара спадает.

Лучшие напитки для утоления жажды:

Вода: обычная питьевая, столовая минеральная вода, лучше негазированная, но вполне допускается и с газом. При изнурительном потоотделении появляется ярко выраженная солевая недостаточность, вызванная большой потерей солей. Признаком ее служат сильные желудочные спазмы, рвота, слабость, апатия, нередко наблюдаются судороги. Если вы довели себя до такого состояния, немдленно за минералкой! Или используйте раствор регидрона.

Чаи: травяные, черный, зеленый - они отлично утоляют жажду как в горячем, так и в охлажденном виде.

Кисломолочные напитки с невысокой жирностью (айран, кефир, тан, кумыс и т.п.).

Квас, но только не магазинный, а домашний, настоящий, приготовленный способом брожения.

Несладкий напиток из шиповника и отвар сухофруктов без добавления сахара.

Компоты, морсы из кислых и кисло-сладких фруктов и ягод - в охлажденном виде это прекрасно! Но не подслащивайте их чрезмерно.

Соки - лучше утоляют жажду не очень сладкие с невысоким содержанием мякоти.

Что не стоит пить:

Кофе - специалисты советуют исключить из-за нагрузки, которую он оказывает на сердечно-сосудистую систему.

Сладкие газированные напитки - из-за высокого содержания сахара такие напитки, принеся мгновенное облегчение, впоследствии вызывают еще большую жажду.

Пиво, любые алкогольные напитки, в том числе и слабоалкогольные коктейли.

ВАЖНО!

Высокая температура ускоряет расход и выведение витаминов с потом, что может привести к витаминной недостаточности, особенно это, актуально для водорастворимых витаминов С, B1, В2, B6 и РР. Не забывайте принимать их дополнительно.