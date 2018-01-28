Пять любимых забав императрицы Анны Иоанновны

28 Янв. 2018 2018-01-27T22:01:48+03:00

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Племянница Петра I правила Российской Империей 10 лет. Нрав имела суровый. Но и повеселиться любила. Мы вспомнили пять любимых развлечений монархини.

1. ПЫШНЫЕ ГУЛЯНКИ

На пиры при дворе Анна Иоановна не скупилась. Однако в отличие от предшественников и потомков гулянки в большинстве своем устраивала безалкогольные. Сама пила очень мало, так как на следующий день ей бывало очень плохо даже от небольших доз спиртного. И пьяниц ох как не любила. Ее покойный муж, герцог Курляндский, был беспробудным выпивохой и умер через два с небольшим месяца после свадьбы от перепоя по пути в Петербург. Исключение императрица делала только на праздновании годовщин собственного восшествия на престол. В этот день все поздравлявшие Анну Иоановну должны были стать на колено и осушить до дна огромный бокал венгерского вина.

Корона императрицы Анны Иоанновны украшали полторы тысячи алмазов, рубины, турмалины. Особенно хорош венчающий турмалин весом в 100 граммовФото: Евгения ГУСЕВА

2. РЯДИЛА КНЯЗЕЙ В ШУТОВ

Императрица обожала шутов и карликов. Их при ее дворе было шестеро. Трое - разжалованные аристократы. Князей Михаила Голицына и Никиту Волконского, а также графа Алексея Апраксина заставляла кривляться, садиться друг на друга верхом и бить кулаками до крови. Изображать кур-наседок и кудахтать.

Валерий Якоби, «Ледяной дом», 1878

В последний год царствования устроила свадьбу шутов - 50-летнего князя Голицына и уродливой калмычки Анны Бужениновой, получившей фамилию в честь любимого блюда императрицы. Дело было зимой. На Неве выстроили ледяной Дом, в котором все - стены, двери, окна, мебель, посуда - было изо льда. Здесь и справляли свадебное торжество. Горело множество свечей в ледяных подсвечниках, и даже брачное ложе для «молодых» было устроено на ледяной кровати.

3. ОРГАНИЗОВАЛА ПРИДВОРНЫЙ ТЕАТР

Кадр из фильма «Виват, Анна!» (2008 год) Светланы Дружининой из сериала «Тайны дворцовых переворотов»

На празднества по случаю коронации Анны Иоанновны польский король Август II прислал из Дрездена несколько итальянских певцов, комедиантов и музыкантов. Ей так понравилось, что она решила: надо организовать свою собственную труппу. В 1735 году таковая была выписана из Италии. С того момента представления шли дважды в неделю, драматические спектакли чередовались с балетом.

В некоторых спектаклях были задействованы воспитанники кадетского корпуса, обучавшиеся под руководством французского учителя танцев Ланде. Немного позже появилась и оперная труппа, по документам называвшаяся «итальянской компанией». Анна Иоанновна не знала итальянского языка, и поэт Тредьяковский переводил для нее тексты. Государыня смотрела спектакли, читая по ходу действия либретто. Это была по сути первая по времени профессиональная придворная труппа в Санкт-Петербурге. До того театры были в Москве.

Племянница Петра I правила Российской Империей 10 лет

4. МЕТКО СТРЕЛЯЛА ПО ВОРОНАМ

Императрица очень хорошо стреляла из лука, что было достаточно необычно для русской женщины того времени. На территории ее летнего дворца были установлены мишени, по которым она палила. А из окна своего кабинета царица метко попадала из ружья по пролетавшим мимо воронам.

5. «НУ, ДЕВКИ, ПОЙТЕ!»

Монархиня достаточно жестоко обращалась со своими фрейлинами. Как пишет историк С. Н. Шубинский, Анна по ночам «отворяла к ним дверь: «Ну, девки, пойте!». И девки пели до тех пор, пока государыня не командовала: «Довольно!». Главные фрейлины Анны — Аграфена Александровна Щербатова и Анна Федоровна Юшкова — развлекали гостью. Особенно ценила Анна графиню Авдотью Чернышову за то, что та мастерски рассказывала городские сплетни и анекдоты. Иногда требовала к себе гвардейских солдат с их женами и приказывала плясать по-русски и водить хороводы, в которых заставляла принимать участие присутствовавших вельмож.

Анна Иоанновна (Инна Чурикова) и Бирон (Александр Лазарев-младший). Фото: кадр из фильма «Виват, Анна!»

КСТАТИ

Время ее правления назвали по имени фаворита

Анна Иоанновна - четвёртая дочь царя Ивана V (брата и соправителя царя Петра I) и царицы Прасковьи Фёдоровны. В 1710 году была выдана замуж за герцога Курляндского Фридриха Вильгельма. Овдовевшая через 2,5 месяца после свадьбы, Анна была отправлена Петром I в Курляндию.

После смерти Петра II была приглашена в 1730 году на российский престол Верховным тайным советом как монарх с полномочиями, ограниченными в пользу аристократов - «верховников», но при поддержке дворян восстановила абсолютизм, распустив Верховный тайный совет. Время её правления позднее получило название «бироновщина» по имени её фаворита Эрнста Бирона.