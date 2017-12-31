Самые мудрые цитаты Энтони Хопкинса

СЕГОДНЯ 14:00 2017-12-31T14:02:34+03:00

В канун Нового года, 31 декабря, 80-летие отмечает один из талантливейших артистов современного Голливуда сэр Энтони Хопкинс. Мы предлагаем вам подборку лучших высказываний знаменитого британца, раскрывающих философию жизни актера

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1. «Я полагаю, все мы убийцы. Все мы способны на чудовищную жестокость и даже на убийство, если обстоятельства припрут нас к стенке.

По счастью, большинство из нас умеет сдерживать эти позывы»

2. «Я не позволяю работе вмешиваться в мою жизнь». (По признанию самого актера, во время съемок даже самых тошнотворных сцен картины «Ганнибал» он нередко думал о том, чтобы он хотел сегодня съесть на ужин. Ведь работа – это всего лишь работа, и она не должна влиять на аппетит).

С Джулианой Мур на съемках фильма "Ганнибал".

3. «Я могу позволить себе сидеть в саду до конца жизни, наблюдая за дельфинами, которые плещутся в океане. Но от такой жизни я бы или с ума сошел, или через месяц помер». (Несколько лет назад актер всерьез намеревался расстаться с кинематографом: он отказывался от всех поступавших к нему предложений и практически не выходил из дома. Вдобавок у Хопкинса были серьезные проблемы с алкоголем, а его семейная жизнь начала трещать по швам. К счастью, вскоре актер одумался, вернулся к жене и в большое кино)

Актер признается, что спокойная жизнь - не для него.

4. «Все дело в игре. Пусть это утомительная, беспокойная, отвратительная профессия. Но это такая чудесная игра... Игра жизни с самой жизнью. Недавно я понял: в этой игре главное - ничего не выигрывать, ничего не проигрывать, ничего не доказывать». (Вот как объяснил актер причину своего возвращения к отвергнутой профессии).

В фильме "Запятнанная репутация" Хопкинс сыграл профессора, хранящего страшную тайну.

5. «Вернусь ли я когда-нибудь к Ганнибалу Лектеру? Ни за что. Мы страшно надоели друг другу, и я решил его съесть» (Роль маньяка-каннибала Ганнибала Лектора принесла Хопкинсу не только всемирную известность и преданных поклонников, но и самую престижную кинонаграду мира «Оскар»)

Роль Ганнибала Лектора принесла актеру Оскар.

6. «Любовь - это уважение к жизни» (Знаменитый актер был женат трижды, от первого брака у него есть дочь).

Хопкинс с последней женой Стеллой Арройявой.

7. «Тебя не могут посадить, если ты пишешь плохую музыку» (Энтони Хопкинс с самого детства увлекается музыкой и совсем недавно даже выпустил собственный альбом. Написанную Хопкинсом музыку сыграл Бирмингемский Симфонический оркестр, а режиссер Ридли Скотт использовал в картине одну из композиций Хопкинса, которую он сыграл на рояле прямо на съемочной площадке. При этом актер до сих пор утверждает, что пишет музыку исключительно для собственного удовольствия.)

Хопкинс вместе с режиссером фильма "Ганнибал" Ридли Скоттом.

8. «Я теперь трезво отношусь к жизни и больше не питаю никаких иллюзий» (В своих многочисленных интервью актер любит повторять, что излишняя гордость и самолюбование человеку ни к чему. «По сути своей все мы– никто, и всегда были никем» - говорит британец)

"Мы - никто, и всегда были никем" - любит повторять актер.

9. «Мне нравится одиночество. Конечно, я изображаю теплоту и дружелюбие, но никогда никого не подпускал близко» (В свой ближний круг актер допускает только членов семьи и не стесняется признавать, что у него нет и практически никогда не было друзей. А в школе будущему актеру даже дали прозвище Хопкинс-Псих)

"Мне нравится мое одиночество" - признается британец.

10. «Когда-то я, как все актеры, хотел сыграть Гамлета. А теперь думаю: это все равно что с собой покончить. Сейчас меня абсолютно не интересуют Шекспир и вся эта британская чепуха» (между тем, в 1987 году Энтони Хопкинс получил из рук самой королевы орден Британской империи и рыцарское звание. Теперь он имеет полное право именоваться «сэром Энтони Хопкинсом»)

Рыцарский титул не прибавил Хопкинсу любви к "британской чепухе" и театральной "мертвечине".

11. «Как ни странно, я рад, что был алкоголиком. Это потрясающий жизненный опыт» (несколько лет понадобилось актеру на то, чтобы осознать, что страсть к алкоголю может погубить не только его карьеру, но и всю жизнь. Справиться с зависимостью Хопкинсу удалось лишь с помощью «Общества Анонимных алкоголиков»)

В жизни актера было время, когда он "пил все, что льется".

12. «Когда я боюсь чего-то — я бросаю этому вызов. Жить в страхе просто глупо». (За свою многолетнюю карьеру актеру доводилось изображать не самых приятных персонажей, причем Ганнибал Лектор – далеко не самый худший из них. Малок то знает, но в 1978 году Энтони Хопкинс сыграл в картине Джорджа Шефера самого Гитлера).

Роль Гитлера Хопкинс считает самой значительной в своей карьере.

13. «Быть актером очень легко. Тебе дают сценарий, говорят, когда твой выход, и ты выходишь. Это ж не нейрохирургия, в конце концов». (К своей карьере Энтони всегда относился лишь как к средству зарабатывания денег и никогда не был склонен возводить актеров в ранг культовых персонажей и героев своего времени. По признанию актера, ему нравится смотреть, как молодые артисты «агонизируют над каждой репликой»; сам он, по собственным словам, просто выходит на площадку и делает свою работу. И, мало кто поспорит, делает ее блестяще!)

В фильме "Обряд" актеру досталась роль опытного священника-экзорциста.

14. «Не важно, оптимист я или пессимист, значение имеет то, что я—реалист»

Актер не скрывает, что ему нравится получать миллионы долларов за свою работу.

15. «Мой отец был булочник, и на культуру ему было насрать. Бывало, играю я на пианино, а он входит, стряхивает мучную пыль со своих волосатых рук и говорит: «Что это за херню ты играешь?» Я говорю: «Бетховена». А отец: «Неудивительно, что он оглох. Ради бога, выйди и займись чем-нибудь». Теперь мне во многом понятен его цинизм».