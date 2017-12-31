2017-12-31T14:02:34+03:00
Звезды

Самые мудрые цитаты Энтони Хопкинса

В канун Нового года, 31 декабря, 80-летие отмечает один из талантливейших артистов современного Голливуда сэр Энтони Хопкинс. Мы предлагаем вам подборку лучших высказываний знаменитого британца, раскрывающих философию жизни актера
Анастасия ГОЛИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
pokaz-koszula-hopkins-anthony-pasiasta.nago.net.pl
Изменить размер текста:

1. «Я полагаю, все мы убийцы. Все мы способны на чудовищную жестокость и даже на убийство, если обстоятельства припрут нас к стенке.

По счастью, большинство из нас умеет сдерживать эти позывы»

2. «Я не позволяю работе вмешиваться в мою жизнь». (По признанию самого актера, во время съемок даже самых тошнотворных сцен картины «Ганнибал» он нередко думал о том, чтобы он хотел сегодня съесть на ужин. Ведь работа – это всего лишь работа, и она не должна влиять на аппетит).

С Джулианой Мур на съемках фильма "Ганнибал".

С Джулианой Мур на съемках фильма "Ганнибал".

3. «Я могу позволить себе сидеть в саду до конца жизни, наблюдая за дельфинами, которые плещутся в океане. Но от такой жизни я бы или с ума сошел, или через месяц помер». (Несколько лет назад актер всерьез намеревался расстаться с кинематографом: он отказывался от всех поступавших к нему предложений и практически не выходил из дома. Вдобавок у Хопкинса были серьезные проблемы с алкоголем, а его семейная жизнь начала трещать по швам. К счастью, вскоре актер одумался, вернулся к жене и в большое кино)

Актер признается, что спокойная жизнь - не для него.

Актер признается, что спокойная жизнь - не для него.

4. «Все дело в игре. Пусть это утомительная, беспокойная, отвратительная профессия. Но это такая чудесная игра... Игра жизни с самой жизнью. Недавно я понял: в этой игре главное - ничего не выигрывать, ничего не проигрывать, ничего не доказывать». (Вот как объяснил актер причину своего возвращения к отвергнутой профессии).

В фильме "Запятнанная репутация" Хопкинс сыграл профессора, хранящего страшную тайну.

В фильме "Запятнанная репутация" Хопкинс сыграл профессора, хранящего страшную тайну.

5. «Вернусь ли я когда-нибудь к Ганнибалу Лектеру? Ни за что. Мы страшно надоели друг другу, и я решил его съесть» (Роль маньяка-каннибала Ганнибала Лектора принесла Хопкинсу не только всемирную известность и преданных поклонников, но и самую престижную кинонаграду мира «Оскар»)

Роль Ганнибала Лектора принесла актеру Оскар.

Роль Ганнибала Лектора принесла актеру Оскар.

6. «Любовь - это уважение к жизни» (Знаменитый актер был женат трижды, от первого брака у него есть дочь).

Хопкинс с последней женой Стеллой Арройявой.

Хопкинс с последней женой Стеллой Арройявой.

7. «Тебя не могут посадить, если ты пишешь плохую музыку» (Энтони Хопкинс с самого детства увлекается музыкой и совсем недавно даже выпустил собственный альбом. Написанную Хопкинсом музыку сыграл Бирмингемский Симфонический оркестр, а режиссер Ридли Скотт использовал в картине одну из композиций Хопкинса, которую он сыграл на рояле прямо на съемочной площадке. При этом актер до сих пор утверждает, что пишет музыку исключительно для собственного удовольствия.)

Хопкинс вместе с режиссером фильма "Ганнибал" Ридли Скоттом.

Хопкинс вместе с режиссером фильма "Ганнибал" Ридли Скоттом.

8. «Я теперь трезво отношусь к жизни и больше не питаю никаких иллюзий» (В своих многочисленных интервью актер любит повторять, что излишняя гордость и самолюбование человеку ни к чему. «По сути своей все мы– никто, и всегда были никем» - говорит британец)

"Мы - никто, и всегда были никем" - любит повторять актер.

"Мы - никто, и всегда были никем" - любит повторять актер.

9. «Мне нравится одиночество. Конечно, я изображаю теплоту и дружелюбие, но никогда никого не подпускал близко» (В свой ближний круг актер допускает только членов семьи и не стесняется признавать, что у него нет и практически никогда не было друзей. А в школе будущему актеру даже дали прозвище Хопкинс-Псих)

"Мне нравится мое одиночество" - признается британец.

"Мне нравится мое одиночество" - признается британец.

10. «Когда-то я, как все актеры, хотел сыграть Гамлета. А теперь думаю: это все равно что с собой покончить. Сейчас меня абсолютно не интересуют Шекспир и вся эта британская чепуха» (между тем, в 1987 году Энтони Хопкинс получил из рук самой королевы орден Британской империи и рыцарское звание. Теперь он имеет полное право именоваться «сэром Энтони Хопкинсом»)

Рыцарский титул не прибавил Хопкинсу любви к "британской чепухе" и театральной "мертвечине".

Рыцарский титул не прибавил Хопкинсу любви к "британской чепухе" и театральной "мертвечине".

11. «Как ни странно, я рад, что был алкоголиком. Это потрясающий жизненный опыт» (несколько лет понадобилось актеру на то, чтобы осознать, что страсть к алкоголю может погубить не только его карьеру, но и всю жизнь. Справиться с зависимостью Хопкинсу удалось лишь с помощью «Общества Анонимных алкоголиков»)

В жизни актера было время, когда он "пил все, что льется".

В жизни актера было время, когда он "пил все, что льется".

12. «Когда я боюсь чего-то — я бросаю этому вызов. Жить в страхе просто глупо». (За свою многолетнюю карьеру актеру доводилось изображать не самых приятных персонажей, причем Ганнибал Лектор – далеко не самый худший из них. Малок то знает, но в 1978 году Энтони Хопкинс сыграл в картине Джорджа Шефера самого Гитлера).

Роль Гитлера Хопкинс считает самой значительной в своей карьере.

Роль Гитлера Хопкинс считает самой значительной в своей карьере.

13. «Быть актером очень легко. Тебе дают сценарий, говорят, когда твой выход, и ты выходишь. Это ж не нейрохирургия, в конце концов». (К своей карьере Энтони всегда относился лишь как к средству зарабатывания денег и никогда не был склонен возводить актеров в ранг культовых персонажей и героев своего времени. По признанию актера, ему нравится смотреть, как молодые артисты «агонизируют над каждой репликой»; сам он, по собственным словам, просто выходит на площадку и делает свою работу. И, мало кто поспорит, делает ее блестяще!)

В фильме "Обряд" актеру досталась роль опытного священника-экзорциста.

В фильме "Обряд" актеру досталась роль опытного священника-экзорциста.

14. «Не важно, оптимист я или пессимист, значение имеет то, что я—реалист»

Актер не скрывает, что ему нравится получать миллионы долларов за свою работу.

Актер не скрывает, что ему нравится получать миллионы долларов за свою работу.

15. «Мой отец был булочник, и на культуру ему было насрать. Бывало, играю я на пианино, а он входит, стряхивает мучную пыль со своих волосатых рук и говорит: «Что это за херню ты играешь?» Я говорю: «Бетховена». А отец: «Неудивительно, что он оглох. Ради бога, выйди и займись чем-нибудь». Теперь мне во многом понятен его цинизм».

Родители актера владели собственной маленькой пекарней.

Родители актера владели собственной маленькой пекарней.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Президент медиахолдинга «Красная звезда» Алексей Пиманов: На телевидении, как и в стране, кризис заканчивается
Мы поговорили с известным телеведущим и медиаменеджером о том, как, чего не хватает российскому телевидению, какие были прорывы и удачи в уходящем году, и какие проблемы остались нерешенными
Новости 24
Арсений Яценюк и Инна Авакова продали свои доли телеканала «Эспресо»
В ГД слова Киева об уязвимости Крымского моста объяснили поставками оружия
Пушков заявил, что слова Трампа о заслугах США в Сирии псевдореальны
В Австралии при падении самолета в реку погибли шесть человек
Украина вводит биометрический контроль на границе с 1 января
Умер российский актер Александр Шаврин
В Госдуме слова Трампа об освобождении Сирии вызвали недоумение
Порошенко заявил о росте ценности украинского паспорта
В ходе протестных акций в Иране погибли два демонстранта
Кабмин распределил средства на выплаты за рождение первенца
Пожар в Луховицах: один мужчина погиб, его ребенок пострадал
В аэропортах Москвы из-за тумана задержаны и отменены более 30 рейсов
Следующий бой Хабиба Нурмагомедова состоится в апреле
При столкновении автобуса и грузовика в Кении погибли 36 человек
Армия США начнет принимать трансгендеров на службу с января 2018 года
В 2018 году может наступить крупнейший гуманитарный кризис со времен Второй мировой
Трамп обвинил "людей Обамы" в утечках информации из Белого дома
СМИ сообщили о пропаже $25 млн в биткоинах со счёта WikiLeaks
Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в центре Москвы
Си Цзиньпин заявил о готовности расширять сотрудничество с Россией
Трамп заявил, что коалиция отвоевала у ИГ* почти 100% территорий в Сирии и Ираке
Погода в Москве на 31 декабря 2017 года: ночью пойдет небольшой снег
Меркель призвала страны ЕС к сплоченности
Полиция установила личность стрелка, ранившего двух человек в центре Москвы
Боевики в Сирии обстреляли из минометов окрестности Дамаска и лагерь беженцев
Пушков – о несостоявшемся визите сенаторов из США в Москву: «Жалеть не о чем»