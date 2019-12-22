Новый год в СССР: «Голубой огонек», сервелат «из-под прилавка» и духи в подарок

Дед Мороз помогал воевать с немцами

С 1919 года Новый год стал отмечаться 1 января по григорианскому календарю, а прошлая праздничная дата (по юлианскому календарю) стала Старым Новым годом, и особыми энтузиастами продолжала отмечаться как дополнительный праздник. Тем не менее, с 1930 по 1947 год 1 января в СССР был обычным рабочим днем.

Во время войны тоже не забывали отмечать. Чтобы поднять боевой дух, в части Советской Армии приезжал Дед Мороз в военной форме и желал победы над фашистской Германией. А с конвейеров советских заводов сходили танки с надписями «С Новым Годом!»

Бумажные елочные игрушки

Первые елочные игрушки были очень скромными: из бумаги и ваты. Позже их стали делать из стекла, похожими на украшения дореволюционного времени. К концу 1960-х годов наладили массовый выпуск советских игрушек. Разнообразие поражало. Шары и сосульки, всевозможные овощи (видимо, на фоне программы подъема сельского хозяйства), звери (поросята, попугаи, царевны-лягушки). Сказочные персонажи вроде Аладдина или Бабы-Яги. Румяные девчата, укутанные в зимние шубки, девушки и юноши в национальных костюмах и, конечно же, космонавты... А еще елочку обязательно украшали серпантин, «дождь» и бусы: стеклянные - подороже, картонные - подешевле. Интерьерных украшений еще не делали, поэтому квартиру декорировали вырезанными из бумаги и фольги снежинками и все тем же дождем, свисающим с люстры или гардин.

Продукты надо было «доставать»

Советские женщины умели творить чудеса: при минимальном выборе в магазинах домашние холодильники к праздникам ломились от еды. Чтобы собрать приличный праздничный стол, предстояло выстоять огромные очереди. Многое продавалось «из-под прилавка», только своим. Закупаться приходилось заранее, иногда за несколько месяцев до Нового года. Колбаса успевала подсохнуть, и от этого, по мнению некоторых, становилась еще вкуснее. Главное - чтобы кто-нибудь из членов семьи не покусился на дефицитный деликатес раньше праздника!

Обязательные блюда на советском новогоднем столе: оливье, холодец, заливная рыба, сельдь «под шубой», маринованные огурцы и помидоры. Разумеется, мандарины. Напитки: «Советское шампанское», водка «Столичная», в редких случаях «по знакомству» доставали коньяк. Для детей - лимонад «Буратино», морс и компот. У редких везунчиков бывала на столе красная или черная икра.

«Классические» горячие праздничные блюда - домашние котлеты с отварной картошкой или «цыпленок табака». Некоторые всей семьей накануне праздника лепили пельмени. Торт проще было испечь самому, чем отстоять многочасовую очередь.

Удивительно, но во многих домах на Новый год до сих пор готовят «советское» меню – такая вот добрая традиция.

Снежинок наряжали в марлю

К концу 20-х новогодний праздник был объявлен пережитком прошлого и его пытались запретить. Но в 1936 году в газете «Правда» вышла статья советского деятеля Павла Постышева, призывавшего организовывать детские елки во всех городах и селах советской страны и перестать воспринимать это как буржуазные предрассудки. Постышев также предлагал ставить елки на подпорки, а не на крестовину - чтобы не обвинили в религиозности.

Главная елка страны до 1954 года проходила в Колонном зале Дома Союзов, а потом мечтой каждого ребенка стала Кремлевская елка. На школьных и детсадовских утренниках малыши появлялись в карнавальных костюмах, сделанных родителями. Дорогие ткани были не всем по карману, так что платье Снежинки шили из медицинской марли, а мех для наряда Зайчика или Мишки был отрезан от старой шубы.

Дарили парфюмы и деликатесы

В качестве подарков зачастую выступали деликатесы, которые в магазинах было трудно достать: сервелат, консервированные ананасы, черная и красная икра, коробки шоколадных конфет. Часто женщинам дарили духи, а мужчинам одеколоны - их на прилавках было в избытке. Детей профком обеспечивал вкусными подарками до 14 лет.

Телевизор – главное развлечение

В то время работало всего два канала. В праздники они показывали комедии, мультфильмы и концерты, что в обычные дни «крутили» редко. Поэтому новогоднюю ночь все ждали с нетерпением. «Карнавальная ночь», «Ирония судьбы», «Новогодние приключения Маши и Вити», «Морозко» с тех пор стали классикой новогоднего праздника. А «Голубые огоньки» были единственной возможностью узнать последние новости из жизни звезд: в студии они сами рассказывали о себе. За телевизионными праздничными столиками сидели не только эстрадные кумиры, но и передовики производства, космонавты, спортсмены и другие уважаемые люди. По сути, это были первые ток-шоу в прямом эфире. Музыкальные итоги подводились в традиционной «Песне года».

Поздравлять народ придумал Брежнев

С подведением итогов года и пожеланиями удачи в наступающем впервые обратился к народу в 1970 году Леонид Ильич Брежнев. Потом страну стали поздравлять ЦК, Верховный Совет и Совет Министров. И лишь в 1985 году новогоднее обращение от главы государства возобновил Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев. В 1986 и 1988 годах СССР даже обменялся новогодними телеобращениями с США.