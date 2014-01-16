Василий Лановой говорил: «Я - ребенок войны, а они взрослели быстрее»

Не стало Василия Ланового Фото: GLOBAL LOOK PRESS

28 января 2021 года не стало Василия Ланового. Народный артист СССР умер на 88 году жизни.

Но с нами останутся его рели. Их можно вспоминать бесконечно... Разлюбить его Вронского или офицера Ивана Варавву невозможно. И даже далекого от идеала, но ослепительно красивого Анатоля Курагина не забудешь. Как и единственную комедийную роль Василия Семеновича в эпизоде фильма «Полосатый рейс». Как только слышишь: «Красиво плывут... Вон та группа в полосатых купальниках», - сразу перед глазами «отдыхающий на пляже» Лановой в очках-бабочках.

Мы вспоминаем интервью, которое народный артист СССР дал "Комсомольской правде" накануне своего 80-го юбилея в 2014 году.

Василий Лановой ушел на 88 году жизни Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«ДЕТИ ВОЙНЫ ВЗРОСЛЕЛИ БЫСТРЕЕ»

- Режиссер и музыкант Вячеслав Моцардо помог мне подобрать стихи о войне 1812 года, - рассказывает Лановой о проекте, который особенно ему дорог. - Я и не ожидал, как много патриотической поэзии появилось в первые дни войны с французами. Потрясающие стихи Дениса Давыдова, Гавриила Державина, Василия Жуковского... Так же, как опубликованные через два дня после начала Великой Отечественной стихи Лебедева-Кумача «Священная война» и песня «Вставай, страна огромная...» мобилизовали солдат, так в свое время мобилизовали стихи Дениса Давыдова. Это позже появились стихи Пушкина, Лермонтова, Тютчева. Вместе с Вячеславом Моцардо мы выпустили диск, посвященный войне 1812 года.

Еще я записал песню о летчиках на музыку Евгения Крылатова. Эта замечательная песня прозвучала в фильме «В небе «ночные ведьмы». Когда я ее услышал, сразу понял - моя тема. Но песня была женская. Пришлось ее немного переделать под мужское исполнение. Баллада о летчиках вошла в другой мой диск, посвященный Сталинградской битве.

Василий Лановой в фильме "Офицеры" Фото: кадр из фильма

- У вас был абсолютный слух, но, увы, родители не отдали вас в музыкальную школу...

- Какая музыкальная школа во время войны! Родители об этом даже не думали. Я учился в обычной школе, которую, кстати, окончил с золотой медалью, - и слава богу! В том, что я люблю петь, особенно украинские песни, «виновата» моя украинская природа. На Украине со слухом у людей все в порядке.

Любимая роль актера - отдыхающий на пляже в комедии «Полосатый рейс».

- Вы снялись в многосерийном фильме «Линия Марты». Что это за проект?

- История, которая начинается в блокадном Ленинграде. Очень хороший сценарий. Моя партнерша - блистательная Алиса Фрейндлих. Ее героиня всю жизнь разыскивает мальчика, в которого была влюблена, когда ей было 15 лет. Во время блокады юных влюбленных разлучили, и только в конце фильма, будучи уже немолодой женщиной, она находит своего любимого. Наша поздняя встреча снята очень трогательно. Я, как вы поняли, играю этого сильно повзрослевшего юношу. Роль небольшая, но поскольку тема связана с блокадой Ленинграда, что для меня свято, и у меня прекрасная партнерша Алиса Фрейндлих, я с радостью согласился.

- Вы последовательно продолжаете военно-патриотическую тему в своем творчестве. Не хотелось бы что-то поменять?

- Эта тема связана с моими родителями, которые работали на химическом заводе в Москве. С первых дней войны они чуть ли не вручную разливали какую-то вредную для здоровья противотанковую жидкость. И пока на их заводе налаживали автоматику, моя мама стала инвалидом первой группы, а отец - второй. Я почти четыре года жил на оккупированной немцами территории. Так что тема войны, военные стихи и песни для меня святы. Я - ребенок войны, а они взрослели быстрее. Я озвучивал много документальных фильмов о войне. Двадцать серий Романа Кармена «Великая Отечественная», за что, кстати, получил Ленинскую премию. Это великие страницы в жизни нашей страны. Нельзя об этом забывать. Да и потом... мне исполняется 80 лет, в таком возрасте своих позиций не меняют.

Красавец и сердцеед Анатоль Курагин - из фильма Сергея Бондарчука «Война и мир».

«МОЙ РИШЕЛЬЕ - ГОСУДАРСТВЕННИК»

- В новогодние праздники мы увидели вас в роли кардинала Ришелье в «Трех мушкетерах». Вы не часто играете отрицательных персонажей. Почему согласились?

- Я с детства обожаю роман «Три мушкетера». «Один за всех, и все за одного!» - абсолютно юношеская позиция, романтичная, как и вера в человеческое благородство, дружбу. В отличие от картины Юнгвальд-Хилькевича мы снимали не мюзикл, а подробную экранизацию романа. Что же касается моего Ришелье... Да, он интриган. Но почему? Ради великой Франции. Он - государственник. Я не считаю Ришелье злом и отрицательным героем. Подобные роли я уже играл: Октавия Цезаря в «Антонии и Клеопатре», Михаила Ярового в «Любови Яровой». Тот же Карл Вольф из «Семнадцати мгновений весны», немецкий генерал-полковник СС, вроде бы враг из врагов... И тогда режиссер Татьяна Лиознова мне сказала: «Вася, надо играть не врага, а противника. Это разные вещи». Интеллектуального сильного противника, у которого своя правда. Это был ключ к пониманию роли. А Анатоль Курагин? Эгоист, светский повеса, хлыщ, но не зверюга же!

- На нашем сайте ваши поклонники написали объяснение в любви: «Василий Лановой - замечательный актер, умный, интеллигентный, достойный человек. Всегда бодрый, подтянутый, чертовски обаятельный, смелый, ироничный. Василий Семенович, Вы - народное достояние! Крепкого Вам здоровья, огромного количества интересных ролей, успехов, благополучия».

- Замечательно! Так и хочется после этих слов спеть: «Боже, Царя храни!» - смеется Лановой.

Последняя экранизация романа Александра Дюма «Три мушкетера». Василий Лановой - в роли кардинала Ришелье.

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