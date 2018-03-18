СЕГОДНЯ 00:16 2018-03-19T00:16:09+03:00

Наш корреспондент позвонил в США, где уже более 20 лет живет и работает сын бывшего лидера СССР [видео, аудио]

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Это интервью состоялось в марте 2014-го, после знаменитого крымского референдума о присоединении к России.

«Мой отец поддержал бы волю народа»

- Сергей Никитович, сначала - про результаты референдума в Крыму. Вы с ними согласны?

- Как можно быть не согласным с волей народа? По-моему, об этом не спрашивают. Народ проголосовал. И не согласны с этим могут быть только люди с неадекватной психикой.

- А вот интересно - ваш отец как бы отреагировал на решение о принятии Крыма в состав России?

- Точно так же, как и я - положительно. Никита Сергеевич любил Россию, любил Украину... Он поддержал бы волю народа. Если подавляющее большинство жителей Крыма, у которых спросили, в какой они хотят жить стране - на Украине или в России, сделали свой выбор в пользу России - как можно против этого возражать? Нельзя принуждать людей делать так, как им не хочется. Демократия как раз и состоит в том, что мы должны уважать мнение граждан.

Сергей Хрущев - КП: Крым передал Украине не Никита Сергеевич, а Борис Николаевич 00:00 00:00

«Полуостров - в подарок моей маме? Ну, ерунда же!»

- Но вы же знаете, как у нас говорят: Хрущев в 1954 году подарил Украине Крым, вот мы теперь и расхлебываем... Волюнтаризм, понимаете ли...

- Никита Сергеевич не дарил Украине Крым. И никакого волюнтаризма там не было. Как, впрочем, и нарушения законодательства - об этом тоже много в России пишут.

Объясняю, как все случилось на самом деле. В пятилетнем плане развития СССР на 1950-й - 1955-й годы было предусмотрено строительство Каховской гидроэлектростанции на Украине. ГЭС построили. Предполагалось, что водохранилище будет заполнено водой к 1957-му году. И в следующей пятилетке, в 1956-м - 1960-м, для этих целей запланировали сооружение южно-украинского (в Донбассе) и северо-крымского каналов. Уже в конце 1953-го Госплан СССР прикидывал, как все это будет строится. С южно-украинским каналом вопросов никаких не было - он должен был пройти по территории Украины. А с северо-крымским возникли проблемы. Потому что часть этого канала относилась к Крыму, то есть, находилась под юрисдикцией России. Что могло вызвать в ходе строительства бюрократические неувязки: разные организации различного подчинения, даже разные республиканские правительства.

И вот для того, чтобы этого не возникало, появилась идея подчинить Крым Украине. Потому что передать большой кусок Украины РСФСР было невозможно.

Когда Никита Сергеевич вместе с другими руководителями рассматривали этот вопрос, они пришли к выводу, что это разумно. А как раз приближалась знаменательная дата - в феврале 1954-го готовились отпраздновать 300-летие воссоединения Украины с Россией. Ну, и тогда договорились: давайте приурочим переподчинение Крыма к этому знаменательному событию...

- И все? И никаких причин больше не было? А то у нас в России до сих пор можно услышать массу еще и других объяснений...

- Да я все это читал. Ну, что там какой-то еврейский заем был, его надо было возвращать, и вот Крым отдали Украине. И еще - что Никита Сергеевич передал полуостров в подарок моей маме. И что Хрущев таким вот образом пытался задобрить украинскую бюрократию. Ну, ерунда же! Что только не выдумывают! И морочат людям голову...

Сергей Никитович Хрущев во время презентации трилогии книг об отце. Москва, апрель 2010-го.

- А про северо-крымский канал - это вам сам отец все рассказывал? Или это объяснение вы взяли из каких-то исторических источников?

- Да ничего Никита Сергеевич про передачу Крыма мне не рассказывал. И если взять известные теперь всем решения властных органов - РСФСР, Украинской ССР и СССР - никому никакого дела до них не было. В то время это были рядовые события. Еще там Бобруйскую область куда-то передавали. Или какие-то административные единицы разъединяли - на Арзамасскую область и Горьковскую. Понимаете, и с Крымом это было обычное бюрократические решение, о котором никто никогда и не вспоминал. Ведь мы жили в одной стране, и границы внутри СССР были, можно сказать, условные... Поменялось только одно: допустим, вместо города Ялта стали писать: мiсто Ялта. И еще - название: Крiм. Так, немножко это было смешно для меня…А больше переподчинение Крыма ни на чем не сказывалось. Полуостров жил своей обычной жизнью. В 1957-м начали строить северо-крымский канал. В 1963-м закончили.

«Кравчук был бы рад получить незалежную и без Крыма»

- Вы с такой легкостью обо всем об этом рассуждаете...

- На самом деле-то, это решение - передать Крым Украине - принял не Хрущев, а Ельцин. Потому что…

- Сергей Никитович, что вы такое говорите?

- Да! Послушайте меня. Потому что, как рассказывал первый президент Украины Леонид Кравчук, когда в декабре 1991-го в Беловежской пуще принимались решения (я считаю их антиконституционными) о ликвидации СССР, то у него - у Кравчука - все время кошки скребли на душе… А как с Крымом-то будет? Вроде Крым-то украинский, но не совсем украинский. Это не я говорю, это он говорил. И тогда перед подписанием соглашений Кравчук обратился к Ельцину. Они собирались там за стол садиться, а после этого официально подписать документы. «Борис Николаевич, а как с Крымом будем?». А Ельцину, видимо, было не до этого. Он в основном думал, как ему с Горбачевым расправиться, да и за обед пора садиться… Он сказал Кравчуку, махнул рукой: «Ну и забирай!» Кравчук говорит: «Я сразу и забрал!». Понимаете? Если бы Ельцин не сказал: «Ну и забирай!», то Кравчук был бы очень рад получить Украину даже без Крыма. О Крыме он и не мечтал. А тут такой подарок царский от Ельцина, который о крымчанах, оказывается, и не думал.

- Постойте, это вам сам Кравчук рассказывал?

- Нет, я с Кравчуком не разговаривал, я его интервью читал.

- А у нас только что вышло его новое интервью - там говорится, что именно Президент России, а не Украины ставил этот вопрос...

- Почитаю ваше интервью. Может, Кравчук разные версии рассказывает. В том интервью, которое я читал, он говорил так, как я рассказал. Но дело даже не в том, как эти события интерпретирует Кравчук. Вопрос передачи Крыма из одного независимого государства в другое в любом случае решал Ельцин. Ну, допустим, он не говорил Кравчуку: «Ну и забирай». Ельцин же мог спокойно сказать: «А, вы не отдаете нам Крым? Я тогда Беловежские соглашения не подпишу». И все. Очень просто. Вы думаете, что Кравчук сказал бы, что ему не нужна Украина без Крыма? Сомневаюсь...

Никита Сергеевич не дарил Украине Крым. И никакого волюнтаризма там не было

- Ладно, я спрошу в следующий раз про это у Кравчука.

«Американцы были серьезно завязаны на майдане»

- А почему США так оскалились на Россию после референдума в Крыму?

- Есть тому две причины. Во-первых, после того, как Горбачев в свое время заявил, что у нас превалируют мировые ценности, и мы теперь часть западного мира... Чего, кстати, ни Америка, ни Запад не подтвердили. А потом и Ельцин, так сказать, стал держался этой линии... Так вот, Вашингтон привык к тому, что от России следует постоянное «одобрямс». Сейчас ситуация в корне изменилась. И это Вашингтон раздражает. Во-вторых, у Америки есть всякие фантазии. Сейчас одна из них доминирует - что Путин старается восстановить Советский Союз, начать холодную войну и так далее. И всякие истории, связанные с Южной Осетией, с созданием Таможенного союза, с принятием Крыма в состав России – это, на взгляд Вашингтона, - элементы такого вот заговора со стороны России. Для них возвращение сверхдержавы - это возвращение к старому, к противостоянию двух стран, чему, на взгляд американцев, надо всеми силами препятствовать.

Я не знаю, у меня нет никакой информации, но, я думаю, что на майдане были серьезно завязаны американцы. Они в это вложились. И вдруг, когда к власти пришло новое правительство, а оно пришло, как вы знаете, не легитимно, с нарушением Конституции. То есть, это была революция. А в революцию всегда окраины, особенно слабые, начинают отделяться. Помните, после 1917-го Украина объявила о независимости? Была Украинская республика.

И здесь Крым воспользовался тем же самым, проголосовал за выход из состава Украины и присоединение к России. Кстати, это более легитимно, чем образование украинского правительства на майдане.

Все это возмутило американцев. Вроде они обещали украинцам: мы вас будем поддерживать... А у Обамы, как у всякого слабого руководителя, есть желание ставить условия, ультиматумы. Сильный руководитель начинает переговоры. Говорит со своими оппонентами, а слабый посылает посланника с ультиматумом. Вот он сразу твердо пообещал: мы вас накажем.

- Как вам, кстати, санкции?

- Глупость абсолютная! Потому что ни один уважающий себя руководитель государства на такие, я извиняюсь, детсадовские методы воспитания не реагирует. А Обама уперся теперь. Сидел на телефоне, собирал антирусскую коалицию. Наверное, они устроят какие-то санкции. С другой стороны, это и на пользу пойдет России. Наконец, Россия осознает, что мы не часть Запада. Запад сам по себе. Россия сама по себе. Она не должна плестись в хвосте что у Европы, что у Америки, а проводить свою независимую политику. Больше уважать будут. У китайцев брать пример надо.

- Как дальше будут развиваться отношения США и России? Холодная война сейчас уже идет? И если да - как долго она будет продолжаться?

- Войны нет и не может быть. Холодная война была результатом конкуренции двух сверхдержав, которые пытались как-то установить баланс своих сил в мире. Сейчас мир совершенно другой. И если Россия не будет пятым колесом в телеге G8, от этого ничего не поменяется. Если Россия будет заявлять о своих национальных интересах, это естественно.

Сейчас не время военного противостояния. Сейчас время конкурирования в экономике: у кого она эффективнее, у кого лучше экспорт, у кого более сильная валюта. Америка постепенно свои позиции утрачивает. Китай набирает очки. России тоже надо набирать очки. А холодная война – это пустые разговоры не очень сведущих политологов.

- Вы говорите, прямо как Никита Сергеевич Хрущев! Короче, догнать и перегнать Америку!

- А я же Сергей Никитич Хрущев. Конечно. Никита Сергеевич был великим руководителем великого государства, которое после этого, я извиняюсь, ***.

- Никита Сергеевич сейчас, может быть даже, и башмаком бы, как когда-то в ООН, по трибуне бы постучал, и Кузькину мать вспомнил бы...

- Он не снимал башмак и не стучал по трибуне. Это еще одна легенда, которую американцы выдумали...

КСТАТИ

И все-таки Никита Сергеевич ботинком в ООН стучал!

«Случай с ботинком» во время заседания 15-й Генассамблеи ООН 12 октября 1960-го все же имел место быть. Вот как рассказывал об этом спустя год с трибуны XXII съезда КПСС главный редактор «Известий» и зять Хрущева Алексей Аджубей: «Может, это и шокировало дипломатических дам западного мира, но просто здорово было, когда товарищ Хрущев однажды во время одной из провокационных речей, которую произносил западный дипломат, снял ботинок и начал стучать им по столу. Всем сразу стало ясно – мы решительно против, мы не хотим слушать такие речи! Причем Никита Сергеевич ботинок положил таким образом (впереди нашей делегации сидела делегация фашистской Испании), что носок ботинка упирался в шею франкистского министра иностранных дел...»