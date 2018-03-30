СЕГОДНЯ 01:56 2018-03-30T01:56:21+03:00

Утренние калории никогда не превращаются в жир, а расходуются без остатка - и это лишь небольшой плюс правильных утренних перекусов

Изменить размер текста: A A

Чтобы не ссылаться голословно лишь на пословицу, говорящую, что завтрак нужно обязательно съесть самому, мы обратились к нашему постоянному эксперту, врачу-диетологу Людмиле Денисенко. Итак, вот вам 10 причин обязательно завтракать.

1. Залог стройности.

Современные ученые единодушны: отказ от завтраков – это одна из основных причин глобального ожирения на планете. По статистике метаболизм ежедневно завтракающих людей на 3-4% быстрее, чем у среднестатистического человека, а у тех, кто отказывает себе в этом удовольствии - на 5-6% медленнее среднего показателя. А это значит, что люди, которые отказываются от утреннего приема пищи, прибавляют около 3-6кг в год.

Причина проста: не дополучив необходимого на завтрак, организм «отыграется» за обедом и ужином, и «заставит» наесться на ночь. Помимо лишнего веса, утром этот «перебор» аукнется еще одной неприятностью - так называемым «углеводным похмельем», когда вы просто не захотите есть! И, удовлетворившись в лучшем случае чашечкой кофе, ринетесь в пучину ежедневных дел без необходимого запаса энергии, аминокислот, минералов, витаминов… Так не лучше ли заменить плотный ужин полноценным завтраком?

И, кстати, как утверждает большинство диетологов, утренние калории никогда не превращаются в жир, а расходуются без остатка. Кроме того, именно завтрак позволяет контролировать чувство голода в течение дня. Так, если позавтракать яйцами, то долго будете оставаться сытыми, и, как результат, будете меньше есть. Если же позавтракать рисом, гречкой или овсянкой, то в течение дня будете меньше есть жирного и сладкого.

2. Здоровье сердца и сосудов.

Большинство исследований утверждают, что завтрак снижает уровень тромбоцитов и холестерина в крови, а значит, уменьшают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Вот так, позавтракал – и инфаркты-инсульты тебе не страшны!

3. Лучший помощник для мозга.

Утренний прием пищи крайне необходим нашему мозгу для лучшей концентрации внимания и запоминания информации. Не подкрепившись, не получив достаточное количество питательных веществ, наш мозг просто откажется работать, либо будет выполнять свою привычную работу в два-три раза медленнее, чем обычно.

- Напомню, что для работы мозга требуются исключительно углеводы, желательно «медленные», оставляющие длительное ощущение сытости, не резко повышающие уровень сахара в крови, и так же медленно его снижающие, - поясняет Людмила Денисенко. - То есть каши или хотя бы бутерброд с цельнозерновым хлебом.

4. Надежный щит от стресса.

Завтрак, заряжая нас достаточным количеством энергии, минералов и витаминов, помогает бороться со стрессами, подстерегающими нас на каждом шагу.

5. Лучший защитник иммунитета.

Многочисленные исследования, доказывающие важность нашей кишечной микрофлоры в формировании устойчивого иммунитета, подтверждают, что «правильный» завтрак, содержащий достаточное количество пре- и пробиотиков, а так же клетчатки, помогает нашим дружественным микроорганизмам бороться с инфекцией, защищать нас от различных заболеваний. Ученые утверждают, что человек, привыкший завтракать, имеет более крепкий иммунитет по сравнению с людьми, которые отказываются от утренней трапезы.

6. Профилактика желчекаменной болезни.

Длительные перерывы между приемами пищи ведут к тому, что желчь в желчных путях и пузыре густеет, застаивается, что чревато образованием песка и камней в выпадающем осадке. Вот почему завтрак, содержащий минимальное количество жира - лучшая профилактика желчекаменной болезни.

7. «Будильник» нашего организма.

Удивительная закономерность - чем раньше вы позавтракаете, тем раньше ваш организм «проснётся» и начнет работать. Даже если вы не найдете десяти минут для утренней зарядки, вам гораздо легче будет выполнять одну и ту же работу, если вы накормите свой организм!

8. Лучший способ поднять настроение.

Ничто так не поднимает настроение с утра как вкусный завтрак, запах свежего кофе и булочки. Кроме того, утренняя трапеза в спокойной обстановке помогает собраться с мыслями и настроиться на предстоящий день.

9. Для концентрации внимания.

Еще одно удивительное исследование ученых. Американцы, как известно, любят исследовать всех и всё, так вот они доподлинно установили, что по статистике, люди, регулярно завтракающие, реже попадают в автомобильные аварии. А все потому, что регулярная утренняя «подзарядка» мозга позволяет лучше концентрировать внимание, увеличивает зоркость и не отвлекает на «урчание» в животе.

10. Залог красоты и молодости.

Пожалуй, для многих моих читательниц этот пункт стоило бы вынести одним из первых, вместе с пунктом о стройности. Полноценный завтрак снабжает нас всеми необходимыми веществами для того, чтобы наш организм и в первую очередь кожа, активно боролись с признаками увядания: аминокислотами, полиненасыщенными жирными кислотами, витаминами, минералами, клетчаткой, антиоксидантами.