2019-05-28T12:05:01+03:00
Здоровье

Пять лучших продуктов для сердца и сосудов в жару

Самые привычные овощи и фрукты могут спасти от гипертонического криза и облегчить работу нашего "мотора" летом
Елена ИОНОВА
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Жара сгущает кровь и сердцу становится тяжелее. Но есть ряд продуктов, которые могут помочь в этой ситуации.Жара сгущает кровь и сердцу становится тяжелее. Но есть ряд продуктов, которые могут помочь в этой ситуации.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В знойную погоду кровь становится гуще из-за недостатка жидкости в организме. Это негативно сказывается на кровообращении - сердцу, даже здоровому, тяжелее качать кровь. Эксперты Европейской ассоциации кардиологов назвали те летние продукты, которые реально могут облегчить работу нашему «мотору» и из бежать спазмов сосудов:

1. Петрушка. Всего чайная ложечка сока из этой зеленушки отлично понижает артериальное давление.

2. Свежие помидоры (а также самые разнообразные закуски с томатами - от протертых с хреном до запеченных на углях). В них много магния, который укрепляет сердце и антиоксиданта ликопина, который поддерживает тонус сосудов.

3. Абрикосы - самый лучший источник калия. Известно, что этот микроэлемент участвует в электролитном обмене и контролирует сердечную проводимость. Абрикосовый сок понижает давление. Но пить его больше двух стаканов в день не стоит - в нем все же многовато фруктовых сахаров.

4. Темный виноград (сорта типа «Изабелла») очень богат важными для сердца антиоксидантами. Также обладает мягким мочегонным действием, что важно для профилактики отеков. Но виноград содержит много сахаров и довольно калориен. Потому в день стоит съедать не больше средней кисточки винограда - граммов 200-250. Осторожнее при болезнях желудка и кишечника.

5. Свежая капуста всех видов - от белокочанной до савойской. В ней много витамина С, «очищающего» сосуды, а также клетчатки, которая помогает выводить из крови токсины. Капустный сок полезен для гипертоников - он мягко понижает давление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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