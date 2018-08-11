10 Авг. 18:38 2018-08-10T18:38:42+03:00

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Ученые из Эдинбурга (Шотландия) установили связь между состоянием здоровья человека и наличием у него домашних питомцев. В исследовании участвовали более 10 тысяч человек в возрасте от 40 до 85 лет. Чемпионами по «целебному» воздействию на человека оказались кошки. Их хозяева в среднем на 18-20% реже становились жертвами инфарктов и инсультов, чем те, кто животных не держит, и на 10% реже, чем владельцы собак. И еще интересный момент - мужчинам на заметку. Эксперты утверждают, что кошки продлевают сильному полу жизнь! Во всяком случае среди доживших до 85 лет жителей Великобритании более 70% всегда держали дома усатых-полосатых. Так что не стоит хихикать над девушками, которые постят котиков в соцсетях, они, может, о продлении вашей жизни заботятся.

У КОШАТНИКОВ КРЕПЧЕ СЕРДЦЕ

Как рассказала нам врач-кардиолог Тамара Огиева, есть достоверные исследования, доказывающие, что поглаживание кошачьей шерстки снижает артериальное давление. Если отбросить мистику, а опираться только на научные данные, то происходит это за счет снятия статического электричества, и как следствие, снятия напряжения. Ведь, как известно, повышение артериального давления часто возникает из-за перенапряжения и спазмов сосудов. Есть наблюдения, что у любителей кошек значительно ниже риск стать жертвой инфаркта или инсульта.

МУРЛЫКАНЬЕ ОТ СТРЕССА

В Германии, Финляндии, Швеции принято держать усатых-полосатых «медбратьев» в домах престарелых и реабилитационных центрах, где люди восстанавливаются после травм и операций. Котеек даже специально обучают для общения с больными.

Клинический психолог Эвелина Топп из Берлина, много лет занимавшаяся изучением анималотерапии, считает, что кошки обладают уникальным набором данных для «полезной дружбы» с человеком. Только представители семейства кошачьих умеют мурлыкать. А мурлыканье - это определенные звуковые колебания частотой от 20 до 50 Герц, которые очень позитивно действуют на человека. Эта частота воздействует на центр удовольствия в нашем головном мозге и помогает выработке гормона хорошего настроения серотонина. Также доказано, что кошачье мурлыканье не только снимает стресс, но и стимулируют вегетативную нервную систему, сосудистый тонус.

ОНИ ЧУВСТВУЮТ ВАШУ БОЛЬ

Кошки считаются самыми тонко чувствующими животными (часть глубинной структуры мозга - гипоталамуса, отвечающей за эмоции, у них чрезвычайно развита). Возможно, поэтому Матроскины четко угадывают не только настроение хозяина, но и самочувствие. Кардиолог Тамара Огиева: «У меня недавно был пациент после шунтирования. И вот он рассказывал, что когда выписался из больницы, его кошка Мила так и норовила забраться ему на грудь и улечься прямо на место послеоперационного шва. Причем очень аккуратно, так что было не больно, а скорее приятно. Получается, каким-то образом кошки чувствуют эпицентр боли хозяина и стараются помочь». Правда, на этот счет есть и другое мнение. Мол, больное, воспаленное место просто имеет более высокую температуру, и кошка просто устраивается поближе к теплу.

Впрочем, не так важно, обладает ваша кошка «даром целителя» или нет. Главное, что она вас любит, а вы - ее. Ведь такое существо нельзя не любить!