Клубника: в чем польза ароматной ягоды

СЕГОДНЯ 13:36 2018-06-21T13:36:22+03:00

Сезон клубники сейчас в самом разгаре. Прилавки ломятся от спелых ягод. Так и хочется прикупить побольше - варенье заготовить, на зиму заморозить. То, что клубника вкусная, знает каждый ребенок. А вот в чем ее польза?

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1. В первую очередь в клубнике содержатся витамины группы В, А, К, РР и Е, а также витамин С, которого в этой ягоде в несколько раз больше, чем, к примеру, в цитрусовых. Также эта садовая ягода богата калием и фосфором, магнием, кальцием и натрием. Последние медицинские исследования подтвердили, что в ягодах клубники содержится достаточно большое количество цинка, который отвечает за функции мочеполовой системы и, в частности, стимулирует потенцию. Именно поэтому сегодня клубника по праву считается натуральным заменителем виагры.

2. Оказывается, в этих ягодах высокое содержание флавоноидов. Они обладают антиоксидантным и противовоспалительным действием. Кроме того, были проведены исследования, в ходе которых выяснилось, что флавоноиды повышают чувствительность клеток к инсулину и, как следствие, предупреждают развитие сахарного диабета второго типа.

3. Клубнику рекомендуется есть людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями и повышенной отечностью, так как ягоды клубники способствуют восстановлению обмена веществ и выведению из организма избыточной влаги. Кроме этого, клубнику необходимо включать в ежедневный рацион тем, у кого есть проблемы с желудком и кишечником, почками и суставами.

4. В состав клубники входит достаточно большое количество фолиевой кислоты, поэтому ягоду необходимо включать в рацион тем, кто страдает малокровием.

5. Клубника стимулирует процессы пищеварения, поэтому может использоваться в качестве превосходного слабительного средства. Она помогает справиться со стрессами и нервным перенапряжением за счет того, что в ее состав входит эндорфин, именуемый медиками гормоном счастья.

Как выбрать?

Выбирайте свежие и плотные ягоды темно-красного или бордового цвета с ярким сладким ароматом, без повреждений.

Как хранить?

1. Храните свежую клубнику в холодильнике не более двух дней.

2. Заморозьте клубнику впрок.

Как употреблять?

Лучше всего есть клубнику в свежем виде. При термической обработке многие полезные вещества, содержащиеся в этой ягоде, разрушаются. В профилактических целях медики рекомендуют летом на протяжении 2 - 3 недель ежедневно съедать не менее 300 - 400 г свежей клубники.