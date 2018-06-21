Клубника: в чем польза ароматной ягоды
1. В первую очередь в клубнике содержатся витамины группы В, А, К, РР и Е, а также витамин С, которого в этой ягоде в несколько раз больше, чем, к примеру, в цитрусовых. Также эта садовая ягода богата калием и фосфором, магнием, кальцием и натрием. Последние медицинские исследования подтвердили, что в ягодах клубники содержится достаточно большое количество цинка, который отвечает за функции мочеполовой системы и, в частности, стимулирует потенцию. Именно поэтому сегодня клубника по праву считается натуральным заменителем виагры.
2. Оказывается, в этих ягодах высокое содержание флавоноидов. Они обладают антиоксидантным и противовоспалительным действием. Кроме того, были проведены исследования, в ходе которых выяснилось, что флавоноиды повышают чувствительность клеток к инсулину и, как следствие, предупреждают развитие сахарного диабета второго типа.
3. Клубнику рекомендуется есть людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями и повышенной отечностью, так как ягоды клубники способствуют восстановлению обмена веществ и выведению из организма избыточной влаги. Кроме этого, клубнику необходимо включать в ежедневный рацион тем, у кого есть проблемы с желудком и кишечником, почками и суставами.
4. В состав клубники входит достаточно большое количество фолиевой кислоты, поэтому ягоду необходимо включать в рацион тем, кто страдает малокровием.
5. Клубника стимулирует процессы пищеварения, поэтому может использоваться в качестве превосходного слабительного средства. Она помогает справиться со стрессами и нервным перенапряжением за счет того, что в ее состав входит эндорфин, именуемый медиками гормоном счастья.
Как выбрать?
Выбирайте свежие и плотные ягоды темно-красного или бордового цвета с ярким сладким ароматом, без повреждений.
Как хранить?
1. Храните свежую клубнику в холодильнике не более двух дней.
2. Заморозьте клубнику впрок.
Как употреблять?
Лучше всего есть клубнику в свежем виде. При термической обработке многие полезные вещества, содержащиеся в этой ягоде, разрушаются. В профилактических целях медики рекомендуют летом на протяжении 2 - 3 недель ежедневно съедать не менее 300 - 400 г свежей клубники.