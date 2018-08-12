2018-08-10T18:44:51+03:00
Здоровье

Назван супер-продукт, который идеально снимает стресс #сочныеновости

Ученые считают, что существует связь между настроением и тем, что мы едим
Елена ИОНОВА
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По мнению ученых, яйца незаслуженно обвиняли в изобилии плохого холестеринаПо мнению ученых, яйца незаслуженно обвиняли в изобилии плохого холестеринаФото: Леонид ЗАХАРОВ
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Эксперты из Гарвардского университета под руководством профессора Дэвида Людвига провели исследование на тему связи между выбросом гормонов стресса и стилем питания. В эксперимента участвовали три группы добровольцев. В течение месяца они ели на завтрак разные продукты. Первую группу кормили яйцами, которые являются источником белка, вторую - богатыми клетчаткой овсяными хлопьями грубого помола, а третью - овсянкой быстрого приготовления.

По истечении эксперимента самыми стрессоустойчивыми оказались люди из первой группы, которые съедали на завтрак по одному или два яйца. Чистый белок и гамма микроэлементов из желтка блокировали резкий выброс надпочечниками гормона стресса - адреналина. Наиболее же восприимчивыми к стрессам в течение дня оказались те, кто ел с утра овсяные хлопья быстрого приготовления. Дело в том, что они повышают гликемический индекс, что влияет на скорость всасывания сахара. После таких овсяных хлопьев сахар в крови сначала повышался, а затем резко падал. Известно же, что при резких скачках сахара возрастает выброс ацетилхолина (это также гормон стресса, его еще называют «гормоном паники», потому что его колебания вызывают симптомы панических атак - страх, слабость, холодный пот).

Эксперты же из Колумбийского университета советует справляться со стрессом с помощью специальной диеты. Он предлагает есть на завтрак омлет с цветной капустой или брокколи. А затем выпивать стакан тыквенного сока или съедать горсточку тыквенных семечек (можно, кстати, посыпать ими омлет или салат с яйцом). Яйца являются источниками витаминов группы В (в том числе витамина В6, защищающего нервную систему) и белка, капуста богата витаминами А, К и калием. Тыквенные семечки содержат магний, который побеждает тревожность, и цинк, полезный для иммунной системы.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Психоэндокринолог Наталья Гридасова:

- Вполне согласна c тем, что яйца незаслуженно обвиняли в изобилии плохого холестерина. На самом же деле они одни из лучших и самых безопасных источников белка и жирорастворимых витаминов. Пожалуй, качественные куриные и перепелиные яйца можно назвать супер-продуктами, которые реально влияют на здоровье человека. Но, как известно, чем сильнее действие, тем больше и противопоказаний. Яйца - аллергенный продукт, их не стоит есть в большом количестве и несколько раз в день. Средняя норма, если у вас по состоянию здоровья нет ограничений в употреблении яиц, это два яйца в день.

КСТАТИ

Доктор Джо Хиббельн из Национального Института здоровья США тоже считает, что существует связь между настроением и тем, что мы едим. Он изучал влияние жирных кислот омега-3 на состояние участков мозга, отвечающих за эмоциональное состояние человека. Омега-3 кислоты снимают воспаление и защищают нейроны от повреждений, вызванных стрессом. Ненасыщенные жирные кислоты содержатся в сардинах, сайре, тунце, скумбрии, семенах льна.

Сочные новости.

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