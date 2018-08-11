2018-08-10T18:27:09+03:00
Умные вещи

Ученые советуют не делиться в соцсетях плохими новостями #сочныеновости

Хорошие новости, донесенные до многочисленных знакомых через соцсети, становятся как бы реальнее и ярче и усиливают ощущение счастья и хорошее настроение
Захар РАДОВ
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Ученые советуют не делиться в соцсетях плохими новостямиУченые советуют не делиться в соцсетях плохими новостямиФото: REUTERS
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Главная цель соцсетей – общение со знакомыми и друзьями. В соцсетях принято делиться новостями. Однако если к сообщению хороших новостей у психологов претензий нет, то с новостями плохими дело обстоит иначе. Принцип – поделиться неприятностями и облегчить душу в соцсетях и особенно в Twitter не действует. Напротив, делясь плохими новостями, можно сделать себе еще хуже. Психологи подметили еще одну любопытную особенность: плохими новостями обычно делятся при помощи телефонов, а хорошими – через соцсети.

Объяснение ученых университета Висконсина простое: хорошие новости, донесенные до многочисленных знакомых через Facebook и Twitter, становятся как бы реальнее и ярче и усиливают ощущение счастья и хорошее настроение, а плохие новости, которыми делятся в соцсетях, становятся от этого еще хуже и еще больше портят настроение или углубляют депрессию. При этом ухудшения настроения при сообщении о неприятностях по телефону не наблюдается.

Американские психологи проанализировали общение 300 студентов старших курсов университета. Их просили каждый день записывать в дневник, как они делятся с окружающими своими эмоциями и что они после этого испытывают. Оказалось, что 70% рассказов о событиях происходит в соцсетях и посредством разговоров по телефону и тет-а-тет. Когда участники исследования хотели поделиться хорошими новостями из своей жизни, они намного чаще прибегали к соцсетям и текстовым сообщениям, потому что этот способ дает наиболее высокую скорость распространения информации. Однако когда поделиться нужно было плохими новостями, то здесь большинство устраивала, напротив, медленная скорость распространения информации, то есть новости сообщались посредством телефона.

Очевидно, на подсознательном уровне, говорят ученые, мы хотим, чтобы хорошие новости о нас узнали как можно быстрее и как можно больше людей, а плохие – как можно меньше. При этом, по словам руководителя исследования, профессора Каталины Тома, сообщение хороших новостей в соцсетях как бы усиливает эффект их реальности.

Сочные новости.

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