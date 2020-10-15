Восемь мест в отеле и самолете, которые лучше не трогать

Даже в самых роскошных самолетах отлично себя чувствуют микробы и бактерии Фото: EAST NEWS

Вместо лишнего купальника и пары босоножек возьмите с собой на курорт двойной запас антибактериальных салфеток и геля. Потому как даже в самых хороших самолетах и самых роскошных отелях отлично себя чувствуют микробы и бактерии.

Ужас-ужас-ужас? Вовсе нет. Просто надо знать самые грязные места. И не трогать их руками. Или продезинфицировать, перед тем как потрогаете. Ну или уже после дела руки обеззаразить.

Все это - результаты исследований микробиологов из университетов Хьюстона и Аризоны, а также Американского общества микробиологии.

САМОЛЕТ

Без всякого билета и регистрации на рейс в самолете путешествуют бактерии аж трех тысяч разных видов. В том числе и небезопасные для здоровья - кишечная палочка (она обнаружилась на 60% бортовых поверхностей), клебсиелла (поражает слизистые оболочки, может привести к конъюнктивиту, например), серрация (опасна для дыхательных путей).

Кармашек в сиденье перед вами

Безобидное и полезное, казалось бы, местечко. Но именно там - главный рассадник заразы во всем салоне. Туда ведь не только журналы складывают! Еще и грязные салфетки, носовые платки, обертки от еды, жвачку - в общем, что ни попадя. Кармашек превращается у личную урну, а у кого-то и в маленькую помойку. Так что свои вещи лучше в кармашек не складировать. А, полистав бортовой журнал, протереть руки антибактериальной салфеткой.

Туалет

Очевидно: одним отхожим местом пользуются десятки пассажиров. И далеко не каждый закроет крышку, перед тем как нажать кнопку смыва. Кишечные палочки и прочая зараза привольно разлетаются по всему крохотному помещению. Вечно мокрая раковина - тоже отличная среда для размножения.

Лучше ничего в туалете не трогать руками - используйте бумажные салфетки, чтобы поднять крышку унитаза, нажать кнопку слива или открыть дверь.

Пледы и подушки

Особенно если они не упакованы в индивидуальный пластиковый пакет, а просто кучкой лежат в полке над сиденьем. Сколько пассажиров до вас в тот же плед кутались? Болели они, чихали, насморк у них был?

Замки полок над сиденьями

Трогают их часто, а моют редко.

Экраны с тачскрином

Они есть и в киосках для самостоятельной регистрации в аэропорту, и на борту современных лайнеров - в спинке кресла. Сколько человек тыкали пальцами в тот же экран, что и вы? Так что и тут без салфеток и антибактериального геля не обойтись.

Откидной столик, за которым пассажиры обедают

На них чихают, складывают использованные салфетки, грязную посуду, лепят жвачку... И вряд ли каждый столик открывают, чтобы продезинфицировать между рейсами. Профессор Чарльз Джерба из Аризонского университета взял со своего столика пробы на анализ - нашел вирус гриппа, норовирус и микробы, вызывающие диарею.

Так что протрите столик антибактериальной салфеткой, до того как стюардесса поставила туда ваш обед.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ОТЕЛЬ

Ну ладно, от вокзалов, самолетов и чемоданов стерильности никто и не ждал. Прилетели, руки с мылом вымыли - мы наконец-то на море! Уж в отеле-то можно расслабиться. Постель свежая, пол надраен, сантехника сверкает - горничная постаралась! Не тут-то было. Именно старательные горничные и разносят заразу из номера в номер.

Парадокс вроде бы? Нет. Микробы отлично живут и с комфортом путешествуют по комнатам и этажам на мокрых губках, тряпках и швабрах. Как раз таки на них, а также на резиновых перчатках горничных микробиологи обнаружили главные рассадники бактерий в гостинице.

Впрочем, в целом бактерий в отелях не больше, чем в квартирах. Но дома они свои, иммунитету привычные, а в гостинице - чужие. «Да, отели следят за чистотой. Но стандарты-то у них визуальные: чтобы пыли и грязи было не видно, все блестело. Понятно, что горничные микробов не видят», - говорит один из исследователей.

Логично, что массу бактерий нашли на сиденье унитаза и на раковине в ванной комнате. Но вовсе не они самые заразные места гостиничного номера!

Фото: PHOTOXPRESS

Пульт от телевизора

Тут заразы в 13 раз больше, чем разрешается. Пульт все постояльцы не только руками трогают. Многие еще и едят, смотря телевизор и переключая каналы, напоминает доктор Рон Катлер из Университета Лондона. Между кнопками попадают крошки, микроскопические остатки еды, капли сладкой газировки - счастье для микробов! В общем, и пульт протираем. И не берем с собой в постель.

Выключатель

Бактерий на безобидной кнопке живет в 22 раза больше по сравнению с санитарными нормами (сравнивали со стандартами для больниц). Горничные до выключателей если и добираются, то вытирают их той же тряпкой, что и массу других предметов. Так что, заселившись в номер, есть смысл кнопки протереть гелем или салфеткой.