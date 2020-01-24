24 Янв. 2020 2020-01-24T19:39:19+03:00

Десять сериалов о вселенских эпидемиях. Лихорадка Эбола заставила вспомнить об успешных телепроектах, в которых человечеству угрожали вирусы. Правда, лишь на экране...Руслан РАХМАНГУЛОВ

Короновирус в Китае заставил вспомнить об успешных телепроектах, в которых человечеству угрожали вирусы. Правда, лишь на экране... [фото, видео]

кадр из сериала «Штамм»

«ШТАММ» США, 2014 г.

В аэропорту Нью-Йорка неожиданно садится самолет с мертвыми пассажирами. Чтобы выяснить, что же такого ужасного произошло на борту, туда направлены ученые по предводительством городского эпидемиолога Эфраима Гудвезера. Исследуя погибших, они устанавливают, что пассажиры заражены вирусом вампиризма, который может вылиться в пандемию, способную уничтожить все человечество. Среди людей возрастает ужас, и на борьбу с о страшным заболеванием готовы отправиться только несколько человек: доктор Гудвезер с командой медиков и группа обладающих определенными знаниями горожан, среди которых есть и крысолов по имени Василий Фет.

Эпидемия: Вирус вампиризма

Как опасно: Человечество под угрозой

Кто выжил: Пока неизвестно

Прогнозы: Неутешительные

Надежда человечества: Эфраим Гудвезер

«ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ» США, 2010 г.

Эпидемия зомби угрожающих масштабов охватила весь земной шар. Шериф Рик Граймс отправляется вместе с женой, сыном и небольшой горсткой выживших в поисках безопасного приюта для жизни. Но всепоглощающий страх перед смертью каждый день наносит невосполнимые утраты, заставляя выживших познать всю человеческую жестокость. Рик старается спасти свою семью, и постепенно все понимают, что весь этот ужас, котрый вселился в выживших, может быть страшнее оживших мертвецов, скитающихся по земле.

Эпидемия: Вирус зомби

Как опасно: Человечество под угрозой

Кто выжил: Пока неизвестно, по всему миру находятся какие-то группки выживших

Прогнозы: Неутешительные

Надежда человечества: -

«ВЫЖИВШИЕ» Великобритания, 2008 г.

Странным образом образом в мире рождается масштабная эпидемия — люди начинают погибать от никому не известного вируса. И конечно же, от него не существует вакцины. Людей охватывают паника и ужас, но развитие вируса неотвратимо… Так, практически за один день умирает почти все население. В живых остаются лишь те, у кого есть иммунитет к вирусу. Молодая девушка Эбби Грант тоже заражается, но позже излечивается. Через некоторое время она встречает выживших, и они решают держаться вместе. Объединившись, они стараются выжить в сложившихся обстоятельствах, мире, где нет правительства и закона…

Эпидемия: Неизвестный вирус

Как опасно: Человечество под угрозой

Кто выжил: Несколько человек по всему миру

Прогнозы: Неутешительные

Надежда человечества: Оставшиеся в живых

«ТУПИК» Великобритания, 2008 г.

Два месяца участники телешоу «Большой брат» провели в изоляции. Они уже готовы растерзать друг друга (ничего не напоминает?), но судьба готовит им другую участь. Всю студию шоу с символичным названием «Большой Брат» поели паразитические белоглазые зомби, ну разве что кроме некоторых особо важных персонажей. На этом вся ирония заканчивается и начинается банальная история выживания, выяснениями отношений, спорами и выявлением оригинальных характеров персонажей, которые, как известно, ведут себя в экстремальных ситуациях по-разному. В наличии остатки полиции, пустые магазины, убийство зараженных друзей и так далее.

Эпидемия: Вирус зомби

Как опасно: Человечество под угрозой

Кто выжил: Почти никто

Прогнозы: Самые печальные

Надежда человечества: нет никакой

«ПРОТИВОСТОЯНИЕ» США, 1994 г.

Захватывающий триллер от маэстро Стивена Кинга. На засекреченной базе происходит утечка смертельных вирусов — все сотрудники лаборатории погибают прямо на рабочих местах. Сбежать из ловушки случайно удается одному из секьюрити с семьей. Но и их, к сожалению, настигает страшная участь, и они становятся разносчиками инфекции, которая вызвала ужасную эпидемию, уничтожившую тысячи жизней. Перед смертью охранник успевает рассказать о каком-то «темном человеке тьмы, от которого нет спасения»…

Эпидемия: Летальный штамм гриппа, разрабатывавшийся как биологические оружие

Как опасно: Человечество под угрозой

Кто выжил: Группа Матушки Абигайл и сторонники Рендалла Флегга, "штаб-квартира" которого расположена в Лас-Вегасе

Прогнозы: Неутешительные

Надежда человечества: сторонники Матушки Абигайл

«ВИРУС «АНДРОМЕДА» 2008 г.

Американский спутник падает неподалеку от одного городка в штате Юта, выпуская на свободу смертельный вирус, который убивает всех горожан за исключением двоих - ребенка и старика. Пока военные пытаются изолировать зону бедствия, команда лучших ученых в подземной лаборатории пытается раскрыть загадку смертельного инопланетного вируса, которому присвоено кодовое имя Андромеда. На то, чтобы спасти мир, у них осталось всего несколько дней. Отсчет начался…

Эпидемия: Инопланетный вирус

Как опасно: Человечество под угрозой

Кто выжил: Все, кроме жителей одного городка

Прогнозы: Есть надежда

Надежда человечества: доктор Холл

«СПИРАЛЬ» 2014 г.

Исследователи обнаруживают вирусную вспышку на арктической станции и отправляются туда, только чтобы обнаружить, что она имеет катастрофические и ужасающие последствия для всего мира.

Там проводятся запрещенные исследования в области генной инженерии, и компания, владелец станции, больше заинтересована в сдерживании информации о ее деятельности, чем в решении проблемы. Позже становится ясно, что есть два варианта вируса. Первый сразу убивает, и от него нет лекарства. Люди, инфецированные вторым штаммом становятся опасными зомбиподобными "векторами", заражая остальных, и лишь процент в конечном итоге приходит в некоторую нормальность, если их лечить. И это вызывает надежду на подавление вируса и уничтожение его...

Эпидемия: Вирус Нарвик

Как опасно: Человечество под угрозой

Кто выжил: Все, кроме обитателей арктической станции

Прогнозы: Есть надежда

Надежда человечества: Алан и Уокер

«НАШЕ МУЖЕСТВО» Япония, 1997 г.

На маленький городок падает огромный метеорит, вследствие чего все жители старше 18 лет погибают, а те, что младше становятся разносчиками инцекции. По распоряжению правительства город окружили и закрыли, таким образом, превратив это место в обитель детей, где каждый борется за выживание, как только может. И вот в этот закрытый объект пробираются двое парней и, естественно, тоже становятся разносчиками болезни. Но в отличие от других они начинают отчаянно искать путь наружу…

Эпидемия: Инопланетный вирус

Как опасно: Человечество под угрозой

Кто выжил: Все, кроме жителей города старше 18 лет

Прогнозы: Есть надежда

«ПЛЕМЯ» Новая Зеландия, Великобритания1999 г.

Пандемия неизвестного вируса полностью выкосила все взрослое население Земли; остались в живых только дети максимум лет до 16 - 17, которые оказались не подвержены этой страшной болезни. Hо как им быть в этом новом мире самим, без поддержки и помощи? Чтобы выжить, дети объединяются в племена, которые совместно добывают пропитание, защищают свою территорию, сражаются и торгуют с другими племенами. Этим детям хочешь не хочешь придется повзрослеть, научиться думать не только о себе, но и о тех, то рядом. А еще над ними грозной тенью маячит тот самый вирус, который никуда не делся, и вероятно все они обречены на смерть, когда станут немного старше, а возможно и раньше…

Эпидемия: Неизвестный вирус

Как опасно: Человечество под угрозой

Кто выжил: Дети и подростки до 17 лет

Прогнозы: Есть надежда

Надежда человечества: Дети

«РЕГЕНЕЗИС» Австралия, 2004 г.

В XXI веке в руках террористов с университетскими дипломами оказалось не только старое биологическое оружие - возбудители чумы и сибирской язвы, но и новые, гораздо более опасные микроорганизмы. Вирусы гриппа начали мутировать с необыкновенной скоростью. Появились и совсем неизвестные ученым возбудители болезней. Человечеству стали грозить все более страшные эпидемии. Чтобы противостоять новым угрозам, в Канаде была развернута нанобиотехнологическая лаборатория NorBAC, или Северо-Американская комиссия по биотехнологиям. Ее возглавил известнейший ученый Дэвид Сандстрем

Эпидемия: Разные смертельные вирусы

Как опасно: Человечество под угрозой в той или иной степени

Кто выжил: Все, кроме некоторых пострадавших

Прогнозы: Оптимистические

Надежда человечества: лаборатория NorBAC

ИСТОЧНИК KP.RU