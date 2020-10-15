11 правил жизни Михаила Козакова: «Ну, не надо плакать по мне. Я еще вернусь…»

Великому актеру и режиссеру Михаилу Козакову -80. Фото: RUSSIAN LOOK

Михаилу Козакову, создавшему для нас незабвенных Хоботова и Савву Игнатьича из "Покровских ворот", исполняется 86. Исполнилось бы 86 -Козаков ушел от нас, ушел, успев не только создать культовые фильмы, и сыграть культовые же роли, но и -для души - преобразиться в Фауста в фильме-спектакле по Гете, в Воланда в "Роковых яйцах", и, великим напряжением сил, в 2011 году - патриарха Пимена в "Борисе Годунове". Сам Михаил Михайлович называл эту роль главной в своей жизни, и было в ней, и в нем, пожалуй, что-то мистическое, в самом деле мефистофелевское. Как может быть только только у великого актера и режиссера.

Фото: РИА Новости

- Сниматься в рекламе - более честный заработок, чем играть в посредственном спектакле, особенно когда речь идет о хорошей пьесе.

- Работа — это лекарство от всех бед. Я отдыхать не очень умею, не знаю, как это делается, но я сам выбрал себе такой путь.

С актером Ульяновым. Фильм "Балтийское небо", 1960 год Фото: РИА Новости

- Я не привык жаловаться. Если про мои беды кто-то и знает, то только самые-самые близкие люди. И дневник.

- Многое в этой жизни у меня не получалось: или не давали, или сам не смог... Я очень сожалею о том, что натворил в своей жизни. О несправедливости, которую совершал по отношению к своим близким, друзьям.

Проводы на ПМЖ в Израиль, 1991 год

- Сказать «жалею, что пошел в актеры» - не могу. А сегодня, если бы начинал жизнь сначала (очень бы этого не хотелось), стал бы литературоведом.

- Перед человеком всегда стоял и стоит один вопрос: зачем он родился и есть ли Бог? Это главный вопрос. Он может быть как-то иначе сформулирован, но смысл тот же.

Фото: RUSSIAN LOOK

- Я не очень представляю себе Бога, хотя я - христианин, в 16 лет крестился в Ленинграде. Но это совершенно не означает, что для меня нет Магомета или Будды. Есть слово «Бог». И он - един. Дальше начинаются сложности с конфессиями, убеждениями.

- Пока я жив - Бог есть. Меня не будет - и Его не станет.

Фото: РИА Новости

- Я ничего (материального) не достиг. Но я этого и не хочу. И потому я - счастливый человек.

- Любая настоящая классика созвучна дню сегодняшнему и дню завтрашнему. Вопрос в трактовке.

Семейный портрет, 1999 год Фото: РИА Новости

- Ну, не надо плакать по мне. Я еще вернусь…

Фильм "Выстрел", 1967 год Фото: РИА Новости

Фильм "Человек - Амфибия", 1962 год Фото: РИА Новости

С Евстигнеевым. Спектакль "Декабристы", 1967 год Фото: РИА Новости