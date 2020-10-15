11 правил жизни Михаила Козакова: «Ну, не надо плакать по мне. Я еще вернусь…»

Великому актеру и режиссеру Михаилу Козакову -80.
Фото: RUSSIAN LOOK
Михаилу Козакову, создавшему для нас незабвенных Хоботова и Савву Игнатьича из "Покровских ворот", исполняется 86. Исполнилось бы 86 -Козаков ушел от нас, ушел, успев не только создать культовые фильмы, и сыграть культовые же роли, но и -для души - преобразиться в Фауста в фильме-спектакле по Гете, в Воланда в "Роковых яйцах", и, великим напряжением сил, в 2011 году - патриарха Пимена в "Борисе Годунове". Сам Михаил Михайлович называл эту роль главной в своей жизни, и было в ней, и в нем, пожалуй, что-то мистическое, в самом деле мефистофелевское. Как может быть только только у великого актера и режиссера.
Фото: РИА Новости
- Сниматься в рекламе - более честный заработок, чем играть в посредственном спектакле, особенно когда речь идет о хорошей пьесе.
- Работа — это лекарство от всех бед. Я отдыхать не очень умею, не знаю, как это делается, но я сам выбрал себе такой путь.
С актером Ульяновым. Фильм "Балтийское небо", 1960 год
Фото: РИА Новости
- Я не привык жаловаться. Если про мои беды кто-то и знает, то только самые-самые близкие люди. И дневник.
- Многое в этой жизни у меня не получалось: или не давали, или сам не смог... Я очень сожалею о том, что натворил в своей жизни. О несправедливости, которую совершал по отношению к своим близким, друзьям.
Проводы на ПМЖ в Израиль, 1991 год
- Сказать «жалею, что пошел в актеры» - не могу. А сегодня, если бы начинал жизнь сначала (очень бы этого не хотелось), стал бы литературоведом.
- Перед человеком всегда стоял и стоит один вопрос: зачем он родился и есть ли Бог? Это главный вопрос. Он может быть как-то иначе сформулирован, но смысл тот же.
Фото: RUSSIAN LOOK
- Я не очень представляю себе Бога, хотя я - христианин, в 16 лет крестился в Ленинграде. Но это совершенно не означает, что для меня нет Магомета или Будды. Есть слово «Бог». И он - един. Дальше начинаются сложности с конфессиями, убеждениями.
- Пока я жив - Бог есть. Меня не будет - и Его не станет.
Фото: РИА Новости
- Я ничего (материального) не достиг. Но я этого и не хочу. И потому я - счастливый человек.
- Любая настоящая классика созвучна дню сегодняшнему и дню завтрашнему. Вопрос в трактовке.
Семейный портрет, 1999 год
Фото: РИА Новости
- Ну, не надо плакать по мне. Я еще вернусь…
Фильм "Выстрел", 1967 год
Фото: РИА Новости
Фильм "Человек - Амфибия", 1962 год
Фото: РИА Новости
С Евстигнеевым. Спектакль "Декабристы", 1967 год
Фото: РИА Новости
Фильм "Трудное счастье", 1958 год
Фото: РИА Новости