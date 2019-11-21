Семь советов, как перестроить организм на холодную погоду

Наступают холода. Зябнем, простужаемся и плохо себя чувствуем. А вот простые и вкусные способы согреться и без проблем пережить холодный сезон.

1. Бронхи защитит инжир

Согреть легкие и бронхи и не разболеться от пронизывающего ветра поможет инжир – в нем есть особенные вытягивающие и согревающие вещества. Попробуйте десерт со свежим инжиром и взбитыми сливками. Не повредит иммунитету и пара ложек инжирного варенья в день.

Также быстро согреть дыхательные пути, когда вы вернулись с мороза, поможет теплый молочный коктейль с клюквой и соком грейпфрута (тщательно взбить в миксере до пышной молочной пенки).

2. Надо больше шоколада!

Если есть возможность, отправляйтесь в салон на шоколадные обертывания - шоколад тонизирует мелкие подкожные сосуды, особенно капилляры рук и ног, что помогает организму легче адаптироваться к холоду. Кстати, шоколадные обертывания легко можно соорудить и дома. Растопите на медленном огне две плитки черного шоколада, остудите до приемлемой температуры и нанесите лопаткой на ноги. Теплый шоколад прогреет не хуже горчицы, зато щипать не будет. И для кожи полезно, шоколадные обертывания – одна из эффективных омолаживающих процедур.

3. Заваривайте чай с бадьяном

Адаптироваться к резким холодам поможет анисовый или скандинавский чай. К чайной ложке хорошего черного чая добавьте по маленькой щепотке сушеного имбиря, розмарина, молотой корицы - на кончике ножа и пару звездочек бадьяна (звездчатого аниса). Пить не слишком горячим, маленькими глотками, глубоко вдыхая целительный аромат.

4. Салаты вместо иммуностимуляторов

Вообще-то наша задача-максимум сейчас - не разболеться. Поддержать тонус организма помогут блюда, богатые витамином С и антиоксидантами. При термической обработке многие биоактивные вещества разрушаются. Потому лучшие блюда для укрепления иммунитета - салаты.

Например, из зеленой редьки с соком клюквы. В черной редьке больше аскорбинки, но она горькая. Так что лучше взять сладкую продолговатую редьку (дайкон), очистить, нашинковать тонкой соломкой, порубить туда же стебель и листья сельдерея. Перемешать с оливковым маслом. Ягоды клюквы с щепоткой сахара взбить в блендере до консистенции густого соуса. И заправить им салат.

Еще одни мощный «витаминный взрыв» - апельсиновый салат с куриной грудкой и красным луком. Несмотря на, казалось бы, странное сочетание, салат вкусный и очень бодрит. На листья хрустящего салата айсберг выложить очищенные от кожицы и порезанные дольки апельсинов, тонкие колечки красного лука, оливки. Сверху выложить порезанную на тонкие пластинки вареную куриную грудку. Заправить оливковым маслом.

5. Пейте томатный сок

Каротиноиды, из которых синтезируется витамин А, лучшая защита клеток тимуса (вилочковой железы). Чем выше их концентрация, тем успешнее этот орган способен регулировать иммунные процессы и сопротивляться сезонным болезням. Регулярное употребление хотя бы стакана качественного томатного сока в день повышает концентрацию каротиноидов во всех клетках организма.

6. Не отказывайтесь от мяса

В холод мы чаще чувствуем слабость и вялость, быстро устаем. С утомлением и астенией борются протеины, то есть полноценные белки. Потому не отказывайтесь от постной говядины и курятины. Есть и растительные протеины. Их основные источники – рис, соя, красная фасоль. Также поддержать иммунитет помогут: цинк (его много в неочищенном зерне, пивных дрожжах) и селен (им богаты зерновой хлеб, говядина, телятина, индейка, чеснок).

7. Учитесь правильно дышать

Выйдя на улицу, когда дует пронизывающий ветер, не делайте сразу глубокий вдох. Резкий поток холодного воздуха может вызвать рефлекторный спазм бронхов даже у здоровых людей. У сердечников может возникнуть коронароспазм, который чреват сердечным приступом.

- Вдох делайте только носом. Проходя по носоглотке, воздух успеет согреться.

- Идя по улице, дышите ритмично, размеренно: раз-два – вдох носом, три-четыре – выдох ртом.

- Способ согреться из йоги. Если вы уже замерзли, наберите через нос в грудь воздуха (примерно половину глубокого вдоха). Теперь зажмите правую ноздрю, а левой начинайте выпускать воздух маленькими порциями. Процедуру можно повторить несколько раз. Так наладится терморегуляция организма, и вы согреетесь.

КСТАТИ

Гипертоникам холода не страшны?

Тамара Огиева, к. м. н., врач-кардиолог рассказывает:

- При резком похолодании изменяется содержание кислорода в воздухе – он становится более разреженным. На это первым делом реагирует наша кровеносная система: кровоток замедляется, повышается вязкость крови.

Хуже всего на температурные колебания реагируют сердечники – те, кто страдает ишемической болезнью сердца, стенокардией. У них могут появиться признаки сердечной недостаточности, одышка, приступы загрудинных болей, особенно при выходе на мороз из теплого помещения. Также похолодание может спровоцировать обострение у страдающих астмой и обструктивными бронхо-легочными проблемами.

А вот для гипо- и гипертоников температурные скачки особого значения не имеет, на их состояние гораздо сильнее влияют колебания атмосферного давления и влажности воздуха. Кстати, нередко пациенты с сосудистыми проблемами хуже реагируют на потепление, чем на похолодание.

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