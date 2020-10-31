Самые страшные лайфхаки для Хэллоуина

Лучшие лайфхаки для Хэллоуина от "Комсомолки"

Отмечать Хэллоуин начали в Шотландии и Ирландии, праздник связывают с языческими обычаями стран. Постепенно День всех святых распространился на все англоязычные страны, а с недавних пор докатился и до нас с вами. Основным атрибутом самого жуткого праздника является «Джек-фонарь», он же самая обыкновенная тыква, с вырезанным на ней ртом и глазами. Также в ход идут свечи, тряпочные паутины, летучие мыши и все, на что подвигнет вас фантазия. Ну и какой же праздник без устрашающего костюма. «Комсомолка» подготовила ролик, на котором мы покажем читателям как быстрее, удобнее, а главное без особых затрат, подготовить свой дом к вечеринке по случаю самого леденящего душу праздника.

Что можно придумать с тыквой.

Оказывается, можно сделать не только «Джек-фонарь». Мы взяли для две тыквы: одну большую, килограммов на шесть и вторую маленькую, где-то 1,5 кг. Сначала берем тарелку, подходящую под диаметр «крышки» от будущего фонаря и обводим ее. Вырезаем по контуру и достаем всю мякоть из овоща. Рисуем будущий рот и глаза и их тоже вырезаем. Внутрь большой тыквы мы положили светящиеся палочки, а в маленькой — зажгли свечку.

Еще использовали большую тыкву, как мини-бар: поставили в нее несколько бутылок с напитками и лед и как емкость для сладостей: засыпали внутрь конфеты.

Если маленький «Джек-фонарь» показался не таким устрашающим как хотелось, в отверстие для рта можно вставить вампирские клыки, светящиеся в темноте.

«Овампириваем» свечи.

Конечно, можно создать загадочную атмосферу при помощи обычных свечей, но мы предлагаем нехитрый способ, как сделать их более жуткими. Берем свечки: белую и красную. Белую ставим на ее место и капаем на нее красным воском. Так свечка будет выглядеть, как настоящий атрибут дома с приведениями.

Готовим леденящие кровь напитки.

Вино или пунш можно подать в большой емкости - чаше, но как же сделать, чтобы напиток оставался прохладным на протяжении всей вечеринки? Мы нашли способ даже лед сделать жутко-устрашающим. Берем тонкие резиновые перчатки, желательно прозрачные, наливаем в них воду и закрепляем резинкой. Получившуюся «водяную руку» кладем в морозильник на час-полтора, пока она полностью не затвердеет. Застывший лед опускаем в пунш и наслаждаемся реакцией гостей на устрашающий, но прохладный напиток. Кстати, перчатку со льда можно не снимать, так даже когда лед растает — получившаяся вода не будет разбавлять жидкость в чаше.

Делаем жуткий костюм.

Для костюма нам понадобится майка или рубашка, которую не жалко будет порезать, и любой смартфон. На телефон скачиваем приложение, которое будет транслировать на экран изображение бьющегося сердца, бегающего глаза, светящейся эмблемы супер героя и другое. Мы выбрали майку с изображением мультяшного героя и «оживили» ему один глаз. На футболке вырезали то место, где должно быть изображение со смартфона, а сам телефон приклеили с обратной стороны ткани скотчем. Конечно, на звонки отвечать во время праздника будет сложновато, но зато гости точно оценят по достоинству ваш костюм.