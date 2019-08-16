Три привычки, которые сделают вас богаче

Финансовые катаклизмы в нашей стране время от времени случаются. Поэтому к ним надо быть готовым. Тем более что тучи в мировой экономике снова сгущаются. Значит, самое время начать заранее готовиться к сложным временам. Чем беднее человек, тем больше рисков для него несет кризис. Выход один: нужно богатеть. Кто-то скажет: мол, сейчас точно не время мечтать о богатстве, тут речь о выживании. А вот и нет. Сейчас - самое время, чтобы порвать со своим бедным прошлым и зажить по-новому. Как это сделать? Читайте советы «КП».

1. Думай, как заработать больше

А подумав, начни это делать. Подобный банальный совет приведет многих в бешенство. Кто-то скажет: как я могу зарабатывать больше, если я работаю на заводе/в детском саду/в офисе и т. д., сколько мне платят, столько и платят?!

- Человек каждой профессии может зарабатывать больше, чем он получает, - уверен гендиректор экономико-правовой школы ФБК, автор 11 книг по личным финансам Сергей Пятенко. - Начните изучать область, в которой вы работаете, анализируйте, какие специальности или навыки сейчас востребованы. И осваивайте эти навыки. Например, чтобы зарабатывать больше, бухгалтеру нужно изучать международные стандарты. Рабочему завода, который стоит на конвейере, нужно получить знания, чтобы работать у станка. Управленцам, инженерам нужно изучать английский язык, чтобы перейти в международную компанию. Если вы нянечка в детском саду, вы тоже можете освоить методики раннего развития детей, которые позволят вам устроиться в престижный детский сад.

Если сейчас нет возможности зарабатывать больше на своем месте, подумайте, как бы вы могли подрабатывать. Если вы учитель - это могут быть частные уроки. Если слесарь, то в выходные можно выполнять заказы.

Постоянно увеличивать свой доход должно стать привычкой.

2. Трать меньше, чем зарабатываешь

Когда появляются свободные деньги, очень хочется позволить себе то, что раньше позволить не мог. Маркетологи навязывают мысль, что у достойной жизни должны быть свои атрибуты: дорогие авто, которые нужно регулярно менять, модные гаджеты, брендовая одежда.

Но вы удивитесь, насколько богатые на самом деле неприхотливы и бережливы. Как показали исследования, 50% американских миллионеров свою последнюю машину купили не дороже чем за $24 тыс. (по новому курсу это чуть более 1 млн. рублей, то есть средняя машина отнюдь не премиум-класса).

- Однажды я познакомился в самолете с довольно богатым и властным человеком, - рассказывает Сергей Пятенко. - В процессе общения мы обнаружили, что у нас с ним одинаковые наручные часы. Надежные, швейцарские, купленные лет десять назад за очень небольшую сумму. Посмеялись. И он мне говорит: мол, часы меня устраивают и мне все равно, сколько они стоят, и главное - если я куплю часы за бешеные деньги, они мне будут показывать то же самое время.

Итак, признак богатого человека - разумная экономия.

3. Сбережения должны расти и работать

Финансовый консультант, гендиректор компании «Личный капитал» Владимир Савенок настаивает, что у каждого человека должен быть свой резервный фонд.

Но откуда взять сбережения, если практически вся зарплата тратится?

- Заведите себе правило: 10% от получки перечислять на сбережения, - советует Владимир Савенок. - По возможности наращивайте эту долю до 20%. От неожиданных доходов, премии, подработки, подарка откладывайте 50% в сбережения.

Когда у вас появились сбережения, они не должны лежать мертвым грузом, они должны работать. Вот оно, золотое правило богатого человека.

- Люди находят время, чтобы заняться чем угодно, но не могут уделить два часа в неделю, чтобы подумать об инвестициях, - сетует Сергей Пятенко. - Найдите время. Начните читать, вникать в эту несложную науку. Для начала изучите банковские вклады и откройте их. Потом можно будет постепенно вникать в рынок ценных бумаг.