2019-08-16T18:53:49+03:00
Экономика

Три привычки, которые сделают вас богаче

Советы тем, кому надоело жить от кризиса до кризиса
Ирина БОЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments12
Кризис - время, когда можно сделать капитал.Кризис - время, когда можно сделать капитал.Фото: RUSSIAN LOOK
Изменить размер текста:

Финансовые катаклизмы в нашей стране время от времени случаются. Поэтому к ним надо быть готовым. Тем более что тучи в мировой экономике снова сгущаются. Значит, самое время начать заранее готовиться к сложным временам. Чем беднее человек, тем больше рисков для него несет кризис. Выход один: нужно богатеть. Кто-то скажет: мол, сейчас точно не время мечтать о богатстве, тут речь о выживании. А вот и нет. Сейчас - самое время, чтобы порвать со своим бедным прошлым и зажить по-новому. Как это сделать? Читайте советы «КП».

1. Думай, как заработать больше

А подумав, начни это делать. Подобный банальный совет приведет многих в бешенство. Кто-то скажет: как я могу зарабатывать больше, если я работаю на заводе/в детском саду/в офисе и т. д., сколько мне платят, столько и платят?!

- Человек каждой профессии может зарабатывать больше, чем он получает, - уверен гендиректор экономико-правовой школы ФБК, автор 11 книг по личным финансам Сергей Пятенко. - Начните изучать область, в которой вы работаете, анализируйте, какие специальности или навыки сейчас востребованы. И осваивайте эти навыки. Например, чтобы зарабатывать больше, бухгалтеру нужно изучать международные стандарты. Рабочему завода, который стоит на конвейере, нужно получить знания, чтобы работать у станка. Управленцам, инженерам нужно изучать английский язык, чтобы перейти в международную компанию. Если вы нянечка в детском саду, вы тоже можете освоить методики раннего развития детей, которые позволят вам устроиться в престижный детский сад.

Если сейчас нет возможности зарабатывать больше на своем месте, подумайте, как бы вы могли подрабатывать. Если вы учитель - это могут быть частные уроки. Если слесарь, то в выходные можно выполнять заказы.

Постоянно увеличивать свой доход должно стать привычкой.

2. Трать меньше, чем зарабатываешь

Когда появляются свободные деньги, очень хочется позволить себе то, что раньше позволить не мог. Маркетологи навязывают мысль, что у достойной жизни должны быть свои атрибуты: дорогие авто, которые нужно регулярно менять, модные гаджеты, брендовая одежда.

Но вы удивитесь, насколько богатые на самом деле неприхотливы и бережливы. Как показали исследования, 50% американских миллионеров свою последнюю машину купили не дороже чем за $24 тыс. (по новому курсу это чуть более 1 млн. рублей, то есть средняя машина отнюдь не премиум-класса).

- Однажды я познакомился в самолете с довольно богатым и властным человеком, - рассказывает Сергей Пятенко. - В процессе общения мы обнаружили, что у нас с ним одинаковые наручные часы. Надежные, швейцарские, купленные лет десять назад за очень небольшую сумму. Посмеялись. И он мне говорит: мол, часы меня устраивают и мне все равно, сколько они стоят, и главное - если я куплю часы за бешеные деньги, они мне будут показывать то же самое время.

Итак, признак богатого человека - разумная экономия.

3. Сбережения должны расти и работать

Финансовый консультант, гендиректор компании «Личный капитал» Владимир Савенок настаивает, что у каждого человека должен быть свой резервный фонд.

Но откуда взять сбережения, если практически вся зарплата тратится?

- Заведите себе правило: 10% от получки перечислять на сбережения, - советует Владимир Савенок. - По возможности наращивайте эту долю до 20%. От неожиданных доходов, премии, подработки, подарка откладывайте 50% в сбережения.

Когда у вас появились сбережения, они не должны лежать мертвым грузом, они должны работать. Вот оно, золотое правило богатого человека.

- Люди находят время, чтобы заняться чем угодно, но не могут уделить два часа в неделю, чтобы подумать об инвестициях, - сетует Сергей Пятенко. - Найдите время. Начните читать, вникать в эту несложную науку. Для начала изучите банковские вклады и откройте их. Потом можно будет постепенно вникать в рынок ценных бумаг.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Главное правило сбережений - трать меньше, чем зарабатываешь
Это базовый принцип, который позволит вам рано или поздно стать богатым. Возможно, не миллиардером, а просто зажиточным гражданином. Что тоже хорошо. Математика процесса проста: если вы всегда в плюсе, то денег у вас всегда будет с избытком
Главное правило страхования - защищай только самое важное
Последняя тенденция в банковской сфере - к любым кредитам менеджеры пытаются присовокупить страховой полис. Он позволяет вам не платить по кредиту, если вдруг вас уволят и у вас иссякнет источник дохода. В большинстве случаев это бессмысленно
Главное правило кредита - бери на развитие, а не на развлечения
Кредит - это обычный финансовый инструмент. Он не хорош и не плох. Он нейтрален по отношению к заемщику. Если пользоваться им правильно, кредит станет финансовым рычагом. Если не рассчитать свои силы - будет тяжким бременем
Новости 24
В Гренландии отреагировали на идею Трампа купить остров
Россия пригласила на юбилей Победы Ким Чен Ына и Бориса Джонсона
Кремль назвал темы предстоящих переговоров Путина и Макрона
Китай уступил место главного хозяина госдолга США
"Лимузины уже в прошлом": В России состоялась первая в мире свадьба на беспилотнике
Карелия получила 99 миллионов рублей на закупку медицинского оборудования
Бизнесмен Михаил Прохоров продал баскетбольный клуб соучредителю Alibaba
Пара из США, прожившая в браке почти 70 лет, раскрыла секрет долгих отношений
Захарова ответила на заявление Болтона о краже Россией американских технологий
В Google трижды проигнорировали требования Роскомнадзора об удалении видео с You Tube
"Сегодня он бьет старика, что завтра?". Хабиб Нурмагомедов о дебоше Макгрегора
Минтруд собирается увеличить МРОТ почти на тысячу рублей
Московская область вошла в число лучших регионов по предоставлению госуслуг
Суд признал виновным убийцу бывшей девушки Эштона Катчера
12 человек были эвакуированы из-за пожара в кафе Burger King у Курского вокзала Москвы
У берегов Камеруна пираты захватили судно с россиянами на борту
Эксперты по делу "Седьмой студии" не выявили растрату государственных средств
Минобороны: Улан-Батор и Москва укрепляют военное сотрудничество
Минпромторг представил новые правила для кафе и магазинов