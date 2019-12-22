Семь вещей, которые нужно успеть сделать до конца года

С Новым годом, с новым счастьем! - говорим мы, звеня шампанским. Новый год, и правда, отличный шанс начать все сначала. Но, чтобы новая жизнь удалась, давайте завершим год правильно, оставим все ненужное, негативное, плохое в старом году. Вот семь вещей, которые необходимо успеть сделать до боя курантов:

1. Отдать долги и выполнить обещания

Если есть возможность, раздайте долги. Если нет, то распишите план распределения расходов на следующий год, план работы, чтобы увеличить прибыль и как можно быстрее отдать деньги. Получите справки об отстутствии у вас долгов по коммуналке. Сейчас это довольно просто сделать, не нужно толкаться в очередях. В Москве, например, такую справку можно заказать в МФЦ. Важно еще и выполнить обещания, которые давали в этом году. Обещали навестить тетушку в далеком от вас районе? Съездите прямо сегодня, или завтра. Обещали поиграть с детьми в прятки - играйте прямо сегодня. Полгода назад обещали родителям перевесить у них занавески? Вешайте, не тяните. В новый год - с чистой совестью и свободой в душе!

2. Займитесь здоровьем

Бросьте курить, если собирались. Сходите к зубному, если давно откладывали. Пройдите диспансеризацию, чтобы в новый год шагнуть здоровым. Хотя бы запишитесь к врачу на прием. Займитесь спортом. Или примите решение заняться спортом с 1 января (только честно). Необязательно покупать карту в фитнес-клуб, достаточно начать гулять по вечерам, ходить пешком или делать зарядку по утрам. Главное - начать.

3. Простите и отпустите

Обиды - вот, что не дает нам быть свободными и счастливыми. Прежде чем идти к врачу, разберитесь с душевным состоянием. Возьмите лист бумаги и напишите на нем все ваши обиды, которые не можете простить, все ваши тревоги, которые не дают расслабиться, все ваши страхи. Прочитайте вслух, поймите, что этот груз вам очень мешает двигаться дальше, а потом решительно отпустите все это (сожгите, отправьте в форточку бумажным самолетиком). Только отпустите безвозвратно.

Вы освободите очень много хорошей энергии!

4. Выбрасывайте ненужное

Специалисты по фен-шуй уверены, что горы ненужного хлама, которые хранятся у всех нас на полках, в шкафах, в этажерках, ящиках, комодах... Так вот, горы хлама отнимают у нас много энергии не дают двигаться вперед. Еще они считают, что тот, кто не боится отдавать, получит многое.

Разберите шкафы. Перестаньте хранить все ненужное на случай "вдруг пригодится", если не носили вещь целый год - убирайте ее из шкафа. Выкладывайте посуду, которой не пользуетесь, разложите куртки, сапоги. Оставьте только самые необходимые вещи. Оставьте то, без чего не обойтись, что доставляет вам положительные эмоции, радует и украшает. Все остальное - в мешки - и отдайте кому-то, кому это может пригодиться. А в своем доме освободите место для новой жизни, для свежего воздуха.

5. Избавьтесь от "токсичных" людей

В нашей жизни достаточно несвежего воздуха, нездоровой пищи, нечистой воды... Но страшнее всего этого - люди, которые отнимают у вас энергию. Недоброжелатели, завистники, вечно осуждающие, вызывающие у вас чувство вины, нытики, пессимисты, те, с кем вам ТРУДНО. Постарайтесь свести отношения с такими людьми на нет или к минимуму. В следующем году общайтесь только с теми, кто любит вас, с кем вам хорошо и спокойно, кто поддерживает и двигает вперед.

6. Напишите план

Спланируйте следующий год. Проанализируйте уходящий, подумайте, чего не сделали из желаемого, что не успели, почему что-то не получилось. Как действовать, чтобы в новом году все получилось? Распишите вплоть до мелочей - чего хотите добиться на работе, о чем мечтаете дома, где хотели бы побывать, что научиться готовить и т.д. Не нужно планировать "заработать много денег", пишите план действий.

7. Мечтайте

Не бойтесь несбыточных желаний. Отдельным списком напишите самые свои смелые желания. От рождения детей до покупки зАмка или знакомства с королевой. Дайте вселенной возможность узнать, о чем вы мечтаете, и вы удивитесь, как много может исполниться!

Все будет, стоит только захотеть! С наступающим Новым годом!