2019-12-22T13:28:32+03:00
Новый год 2020

Пять идей для создания елочных игрушек

Покупные игрушки прекрасны, но как же хороши на елке необычные и оригинальные игрушки, сделанные своими руками. Ведь они могут стать семейной реликвией и настоящими талисманами [фото]
Татьяна КОНДРАТЬЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments10
Творите в радости и с чистым сердцем!Творите в радости и с чистым сердцем!Фото: Татьяна КОНДРАТЬЕВА
Изменить размер текста:

Итак, зовите детей, чтобы всем вместе включиться в этот увлекательный процесс! К тому же можно за вечер сделать игрушки в школу для украшения елки в классе. Хватит уже говорить, давайте вытворять!

Ангелочки из ткани

Тут даже малыши справятся! Потребуется кусок ткани квадратной формы 12х12 см, прочная нитка, кусочек ваты и кружево или атласная лента для украшения.

Фото: Татьяна КОНДРАТЬЕВА

Фото: Татьяна КОНДРАТЬЕВА

Берем небольшой кусочек ваты, скручиваем шарик, кладем на центр куска ткани и завязываем туго ниткой, формируя головку ангелочка. Расправляем «крылышки».

Далее обвязываем ниткой талию ангелочку, ниткой крест-накрест выделяем крылышки. Поверх нитки проходим кружевом или лентой, украшая елочную игрушку. Края можно сделать с бахромой, распустив несколько нитей.

Такие игрушки можно использовать для украшения елки, подарков и дарить как милые сувениры на Рождество!

Звездочка из макарон

Доставайте макароны, складывайте из них самые разные фигуры, фантазируйте с детьми, создавая свои авторские снежинки!

Фото: Татьяна КОНДРАТЬЕВА

Фото: Татьяна КОНДРАТЬЕВА

Включаем клеевой пистолет - с его помощью наши снежинки будут гораздо крепче. С обратной стороны приделываем ленточку для крепления на елку.

Фото: Татьяна КОНДРАТЬЕВА

Фото: Татьяна КОНДРАТЬЕВА

Покрываем снежинку краской, серединку засыпаем бисером, который крепим на клей. И вот она красавица готова!

Овечка из макарон

Мы уже с вами делали овечек из фетра.

Но эта точно придется по душе родным, да и делать ее весело и смешно, символ года получится очень забавным!

Из бумаги делаем овал, ниткой перетягиваем «голову» от «туловища». Включаем клеевой пистолет…

Фото: Татьяна КОНДРАТЬЕВА

Фото: Татьяна КОНДРАТЬЕВА

…и обклеиваем заготовку макаронами, не забываем приклеить ножки из спичек, зубочисток или палочек для шашлычков.

Фото: Татьяна КОНДРАТЬЕВА

Фото: Татьяна КОНДРАТЬЕВА

На мордочке для пухлости чуда проклеиваем ряд макарон, оформляем ушки. Из бусин делаем глазки, украшаем нашу овечку: на ножки клеим макаронины, на макушку цветочек. Можно завязать на ленточку небольшой колокольчик!

Снеговик из лампочки

Перегоревшая лампочка может вновь стать нужной. Из нее получатся отличные снеговики. Достаточно покрыть лампочку краской (используйте акриловую, она ложится лучше гуаши и сохнет всего несколько минут).

Фото: Татьяна КОНДРАТЬЕВА

Фото: Татьяна КОНДРАТЬЕВА

Ну а дальше творите, что фантазия подскажет! Надеваем на снеговика шапочку из фетра, приклеиваем глаза-бусины, носик из кусочка зубочистки, веточки вместо рук и пуговицу с шарфом для декора. Снеговик готов!

Елочка за одну минуту

Из картона делаем небольшой конус, в верхушку вставляем кончик елочной мишуры (для надежности можно закрепить изнутри на скотч).

Фото: Татьяна КОНДРАТЬЕВА

Фото: Татьяна КОНДРАТЬЕВА

Оборачиваем конус мишурой, последний ряд закрепляем на скотч. Игрушку на верхушку крепим на клей. И все!

Можно такие елочки поставить на праздничный стол, если сделать конус чуть больше. Также можно использовать их как аксессуары для новогодних фотосессий. Достаточно приделать резиночку к низу конуса, закрепить на голове и вот веселый и забавный колпак готов!

Творите в радости и с чистым сердцем, все получится!

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Мода, стиль, интерьер: готовимся к Новому году 2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Михаил Горбачев идет на поправку
Действующий лидер Афганистана победил на президентских выборах
Премьер Украины рассказал о плюсах газового соглашения с Россией
Пять украинских компаний заключили контракты с «Газпромом»
Чрезмерное потребление воды опасно для организма, выяснили ученые
Захарова: Польша многие годы подрывала отношения с Россией
Лавров: Россия не будет ухудшать отношения с Китаем в угоду США
МИД Польши с тревогой отнесся к словам Путина о Второй мировой войне
Восемь человек погибли в результате штормов в Испании и Португалии
Строители «Северного потока-2» столкнулись с новой проблемой
Макрон считает колониализм большой ошибкой Франции
Лавров считает, что Макрон пытается бороться с русофобией в Европе
Ким Чен Ын назвал сложившуюся политическую ситуацию "сложной"
Два реактора японской АЭС будут закрыты из-за террористической угрозы
В ПФР рассказали, как индексируются пенсии после увольнения
Аналитики назвали сферу военного превосходства России над США
Военные медики из России окажут помощь сирийским детям
В США рассказали о реакции европейских стран на санкции по "Северному потоку-2"
Трамп заявил о скором подписании торгового соглашения с Китаем
Глава Украинского МИД назвал "дополнительными гарантиями" ужесточение правил поездок в Россиию
Социологи выяснили, что создает новогоднее настроение россиянам
NASA и Boeing попытаются совместными усилиями посадить корабль Starliner
Барби из Болгарии 17 раз увеличивала себе губы ради рекорда и красоты