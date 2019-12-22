Пять идей для создания елочных игрушек

Итак, зовите детей, чтобы всем вместе включиться в этот увлекательный процесс! К тому же можно за вечер сделать игрушки в школу для украшения елки в классе. Хватит уже говорить, давайте вытворять!

Ангелочки из ткани

Тут даже малыши справятся! Потребуется кусок ткани квадратной формы 12х12 см, прочная нитка, кусочек ваты и кружево или атласная лента для украшения.

Берем небольшой кусочек ваты, скручиваем шарик, кладем на центр куска ткани и завязываем туго ниткой, формируя головку ангелочка. Расправляем «крылышки».

Далее обвязываем ниткой талию ангелочку, ниткой крест-накрест выделяем крылышки. Поверх нитки проходим кружевом или лентой, украшая елочную игрушку. Края можно сделать с бахромой, распустив несколько нитей.

Такие игрушки можно использовать для украшения елки, подарков и дарить как милые сувениры на Рождество!

Звездочка из макарон

Доставайте макароны, складывайте из них самые разные фигуры, фантазируйте с детьми, создавая свои авторские снежинки!

Включаем клеевой пистолет - с его помощью наши снежинки будут гораздо крепче. С обратной стороны приделываем ленточку для крепления на елку.

Покрываем снежинку краской, серединку засыпаем бисером, который крепим на клей. И вот она красавица готова!

Овечка из макарон

Мы уже с вами делали овечек из фетра.

Но эта точно придется по душе родным, да и делать ее весело и смешно, символ года получится очень забавным!

Из бумаги делаем овал, ниткой перетягиваем «голову» от «туловища». Включаем клеевой пистолет…

…и обклеиваем заготовку макаронами, не забываем приклеить ножки из спичек, зубочисток или палочек для шашлычков.

На мордочке для пухлости чуда проклеиваем ряд макарон, оформляем ушки. Из бусин делаем глазки, украшаем нашу овечку: на ножки клеим макаронины, на макушку цветочек. Можно завязать на ленточку небольшой колокольчик!

Снеговик из лампочки

Перегоревшая лампочка может вновь стать нужной. Из нее получатся отличные снеговики. Достаточно покрыть лампочку краской (используйте акриловую, она ложится лучше гуаши и сохнет всего несколько минут).

Ну а дальше творите, что фантазия подскажет! Надеваем на снеговика шапочку из фетра, приклеиваем глаза-бусины, носик из кусочка зубочистки, веточки вместо рук и пуговицу с шарфом для декора. Снеговик готов!

Елочка за одну минуту

Из картона делаем небольшой конус, в верхушку вставляем кончик елочной мишуры (для надежности можно закрепить изнутри на скотч).

Оборачиваем конус мишурой, последний ряд закрепляем на скотч. Игрушку на верхушку крепим на клей. И все!

Можно такие елочки поставить на праздничный стол, если сделать конус чуть больше. Также можно использовать их как аксессуары для новогодних фотосессий. Достаточно приделать резиночку к низу конуса, закрепить на голове и вот веселый и забавный колпак готов!

Творите в радости и с чистым сердцем, все получится!