Девять показателей крови, которые расскажут о вас все

Чем бы вы ни захворали, первым анализом, на который отправит вас грамотный врач, будет общий (общеклинический) анализ крови, рассказывает наш эксперт - кардиолог, врач высшей категории Тамара Огиева.

Кровь для общего анализа берется венозная или капиллярная, то есть из вены или из пальца. Первичный общий анализ можно сдавать не натощак. Развернутый же анализ крови сдается только натощак.

Для биохимического анализа кровь придется сдавать только из вены и обязательно натощак. Ведь если вы выпьете с утра, скажем, кофе с сахаром, непременно изменится содержание глюкозы в крови и анализ будет неправильным.

В идеале кровь на общий анализ крови рекомендуется сдавать после короткого отдыха, так как при волнении и физическом напряжении могут изменяться некоторые показатели.

Грамотный врач обязательно учтет ваш пол и физиологическое состояние. Например, у женщин во время “критических дней” увеличивается СОЭ и уменьшается количество тромбоцитов.

Общий анализ дает больше информации о воспалениях и состоянии крови (склонности к тромбам, наличии инфекций), а биохимический анализ отвечает за функциональное и органическое состояние внутренних органов - печени, почек, поджелудочной.

Показатели общего анализа:

1. ГЕМОГЛОБИН (Hb) - пигмент крови, содержится в эритроцитах (красных кровяных тельцах), основная его функция - это перенос кислорода от легких к тканям и выведение углекислого газа из организма.

Нормальные значения для мужчин 130-160 г/л , женщин - 120-140 г/л.

Пониженный гемоглобин бывает при анемиях, кровопотере, скрытом внутреннем кровотечении, при поражении внутренних органов, например, почек и т.д.

Повышаться может при обезвоживании организма, при заболеваниях крови и некоторых видах сердечной недостаточности.

2. ЭРИТРОЦИТЫ - клетки крови, содержат гемоглобин.

Нормальные значения (4.0-5.1) * 10 в 12-й степени/л и (3.7-4.7) * 10 в 12-й степени /л, для мужчин и женщин соответственно.

Повышение эритроцитов в крови бывает, например, у здоровых людей на большой высоте в горах, а также при врожденных или приобретенных пороках сердца, болезнях бронхов, легких, почек и печени. Повышение может быть связано с избытком стероидных гормонов в организме. Например, при болезни и синдроме Кушинга, или при лечении гормональными препаратами.

Понижение - при анемии, острой кровопотере, при хронических воспалительных процессах в организме, а также на поздних сроках беременности.

3. ЛЕЙКОЦИТЫ - белые клетки крови, они образуются в костном мозге и лимфатических узлах. Основная их функция - защита организма от неблагоприятных воздействий. Норма - (4.0-9.0) х 10 в 9-й степени /л. Превышение говорит о наличии инфекции и воспалении.

Существует пять видов лейкоцитов (лимфоциты, нейтрофилы, моноциты, эозинофилы, базофилы), каждый из них выполняет определенную функцию. При необходимости делают развернутый анализ крови, который показывает соотношение всех пяти видов лейкоцитов. Например, если уровень лейкоцитов в крови повышен, развернутый анализ покажет, за счет какого вида увеличилось их общее число. Если за счет лимфоцитов, то в организме есть воспалительный процесс, если больше нормы эозинофилов, то можно заподозрить аллергическую реакцию.

Почему лейкоцитов бывает много?

Существует множество состояний, при которых наблюдается изменение уровня лейкоцитов. Это не обязательно говорит о болезни. Лейкоциты, как, впрочем, и все показатели общего анализа, реагируют на различные изменения в организме. Например, при стрессе, беременности, после физического напряжения их количество увеличивается.

Повышенное количество лейкоцитов в крови (по-другому лейкоцитоз) бывает и при:

+ инфекциях (бактериальных),

+ воспалительных процессах,

+ аллергических реакциях,

+ злокачественных новообразованиях и лейкозах,

+ приеме гормональных препаратов, некоторых сердечных препаратов (например, дигоксина).

А вот пониженное количество лейкоцитов в крови (или лейкопения): такое состояние часто бывает при вирусной инфекции (например, при гриппе) или приеме некоторых лекарств, например, анальгетиков, противосудорожных.

4. ТРОМБОЦИТЫ - клетки крови, показатель нормальной свертываемости крови, участвуют в образовании тромбов.

Нормальное количество - (180-320) * 10 в 9-й степени/л

Повышенное количество бывает при:

хронических воспалительных заболеваниях (туберкулез, язвенный колит, цирроз печени), после операций, лечении гормональными препаратами.

Пониженное при:

действии алкоголя, отравлении тяжелыми металлами, болезнях крови, почечной недостаточности, заболеваниях печени, селезенки, гормональных нарушений. А также при действии некоторых лекарств: антибиотиков, мочегонных, дигоксина, нитроглицерина, гормонов.

5. СОЭ или РОЭ - скорость оседания эритроцитов (реакция оседания эритроцитов) - это одно и то же, показатель течения болезни. Обычно СОЭ увеличивается на 2-4 сутки заболевания, иногда максимума достигает в период выздоровления. Норма для мужчин - 2-10 мм/ч, для женщин - 2-15 мм/ч.

Повышено при:

инфекциях, воспалениях, анемии, болезнях почек, гормональных нарушениях, шоке после травм и операций, при беременности, после родов, во время месячных.

Понижено:

при недостаточности кровообращения, анафилактическом шоке.

Показатели биохимического анализа:

6. ГЛЮКОЗА - ее должно быть 3,5-6,5 ммоль/литр. Понижение - при недостаточном и нерегулярном питании, гормональных заболеваниях. Повышение - при сахарном диабете.

7. ОБЩИЙ БЕЛОК - норма - 60-80 граммов /литр. Снижается при ухудшении работы печени, почек, недоедании (резкое снижение общего белка нередкий симптом того, что жесткая ограничительная диета явно не пошла вам на пользу).

8. ОБЩИЙ БИЛИРУБИН - норма – не выше 20,5 ммоль/литр показывает, как работает печень. Повышение - при гепатитах, желче-каменной болезни, разрушении эритроцитов.

9. КРЕАТИНИН - должно быть не больше 0,18 ммоль/литр. Вещество отвечает за работу почек. Превышение нормы - признак почечной недостаточности, если не дотягивает до нормы - значит, нужно повышать иммунитет.