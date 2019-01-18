2019-01-18T02:43:02+03:00
Здоровье

Пять доводов в пользу купания в проруби

В ночь на Крещение многие окунуться в купель. И это не только духовная, но и оздоравливающая процедура
Анна КУКАРЦЕВА
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Врачи говорят, что после купания никому не бывает плохо, если соблюдать основные правилаВрачи говорят, что после купания никому не бывает плохо, если соблюдать основные правилаФото: Тимур ХАНОВ
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В ночь на 19 января многие верующие пойдут к купелям, чтобы окунуться и смыть не только грехи, но и болезни. Врачи говорят, что после купания никому не бывает плохо, если соблюдать основные правила:

+ раздеваться непосредственно перед тем, как окунуться, то есть не мерзнуть перед прорубью, особенно важно - не стоять голыми ногами на льду;

+ не проводить в ледяной воде более 5 секунд;

+ сразу же хорошо растереться после того, как вылезли из полыньи, и быстро одеться;

+ ни в коем случае не "согреваться" алкоголем перед нырянием и не делать этого с похмелья.

Тогда купание принесет несомненную пользу. Знаменитый врач-кинезитерапевт Сергей Бубновский постоянно пропагандирует криотерапию - лечение холодом. Вот какие причины он приводит в своей книге "Головные боли, или зачем человеку плечи?".

- Любая холодная ванна или холодный душ с головой в течение 5-10 секунд помогает сохранить здоровье, - уверяет Сергей Бубновский. - Кратковременная процедура, связанная с применение холодной (до +4 градусов по Цельсию) воды, имеет противовоспалительный и обезболивающий эффект и не может вызвать переохлаждение. По закону терморегуляции в ответ на внешнее воздействие, кровь начинает быстрее двигаться по телу, согревая нас. И есть еще несколько важных моментов:

1. Тонизируется гладкая мускулатура сосудов, резко усиливая микроциркуляцию в тканях. Благодаря тонусу сосудов, исчезают головные боли.

2. Улучшается газообмен, насыщение тканей кислородом.

3. Укрепляется иммунитет - кратковременное воздействие холодом "пугает" организм, который начинает вырабатывать больше антител.

4. Усиливается обмен веществ, ведь благодаря более быстрому току крови, все органы начинают работать в более активном режиме. Резервы организма активируются.

5. Укрепляется сила воли. Преодолев страх перед холодом, человек начинает уважать себя больше, появляется уверенность.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

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