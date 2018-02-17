Ученые нашли у женщин ген измены

СЕГОДНЯ 10:39 2018-02-17T10:39:15+03:00

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Если у женщины изменен ген AVPR1A, то партнеру надо быть готовым, простите уж за невольный каламбур, к ее изменам. Рано или поздно, а скорее рано, такая женщина переспит с кем-нибудь еще. Ведь очень трудно бороться с интимными искушениями, когда предрасположенность к неверности заложена самой природой.

По сути, ген AVPR1A - это ген измены. К такому выводу пришли австралийские ученые из Университета Квинсленда (University of Queensland in Australia). Они обследовали 7 тысяч человек - мужчин и женщин, состоящих в близких отношениях. Выявили - анонимным образом - неверных. Их оказалось более 400. И почти у всех изменщиц те самые гены оказались в измененной комбинации.

Изменения в ДНК, а не легкомыслие и распутные подруги толкают дам в омут разврата.

Гены AVPR1A есть и у мужчин, но не действуют на них столь пагубно - в смысле подталкивания налево. Эффект, почему-то, проявляется только у слабого пола.

Какое именно изменение в генах совращает женщин, австралийцы не уточняют, но находят его легко. Не известно и другое: способны ли женщины - носители мутации - противостоять "зову природы". Или на его преодоление никакой силы воли не хватает? Если так, то неверность можно будет считать эдакой тяжелой женской болезнью. А у самих изменщиц появится оправдание - мол, боролась с собой, но не победила.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Бабники, возможно, тоже мутанты

Чуть раньше австралийцев на след генетических причин мужской неверности напали американские исследователи из Университета Бингемтона. Джастин Гарсиа с коллегами по лаборатории эволюционной антропологии и здоровья

обследовали около двухсот "донжуанов" . И выяснили: почти все - мутанты. У них изменен ген DRD4, который связан с системой восприятия удовольствия от секса. Оно, как считается, возникает, когда в мозг впрыскивается дофамин - гормон удовольствия. А особые рецепторы его воспринимает.

Мутанты, благодаря изменениям в ДНК, становятся более чувствительными к дофамину, да и получают его больше, чем верные собратья.

К гормону удовольствия привыкают как к наркотику. Без него начинаются ломки. А как их прекратить? Только дозой беспорядочного секса.

- Измену, как правило, сопровождает риск, а он лишь усиливает всплеск дофамина, - уверяет Гарсия. И полагает, что исследования стоит продолжить. Чтобы поискать другие гены, которые, возможно, тоже толкают на скользкую дорожку промискуитета.

КСТАТИ

Выявлен самый развратный день недели

Самый развратный день недели удалось выявить исследователям, благодаря одному из популярных международных сайтов знакомств. В последнее время подобные интернет-ресурсы часто используют психологи в научных целях, привлеченные обширной аудиторией. Вот и ныне удалось анонимно узнать "секреты" почти 200 тысяч респондентов - мужчин и женщин.

Люди признались: для супружеских измен они чаще всего выбирают среду. На этот день недели указали 18 процентов опрошенных - большинство. Остальные дни - на удивление, даже суббота и воскресенье - не были столь привлекательны в смысле блуда.

Причина порочной избирательности осталась непроясненной.