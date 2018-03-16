Александр Попов: человек, подаривший миру радио

15 Март 15:35 2018-03-15T15:35:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Свой первый прорыв в области высоких технологий Александр Попов (1859 - 1906) совершил в возрасте 10 лет. Случилось это так. Отец Саши, приходской священник церкви поселка Туринский рудник (это в Пермской губернии), дружил с управляющим местными рудниками Николаем Осиповичем Куксинским. В доме у Куксинского маленький Саша впервые увидел настоящее чудо - электрический звонок. И загорелся идеей оборудовать этим ноу-хау и дом батюшки. С точки зрения современного человека, это плевое дело. Нужны всего лишь два провода, звонок и батарейка. Но, во-первых, тогда еще не выходила на телевидении детская передача «Очумелые ручки» (да и самого телевидения еще не было), а во-вторых, не было в продаже батареек.

Тогда маленький попович смастерил гальваническую батарейку из бутылок с отбитым горлышком, соорудил самодельный звонок, и вскоре дом приходского священника превратился в центр инноваций - своего рода местный «Сколково».

Затем Саша соединил звонок проводами с массивными настенными часами, и получился электрический будильник, который исправно будил семью к заутрене...

Уже в молодости Александр Попов обешал вырасти в гениального ученого.Фото: РИА Новости

Стоит добавить, что к этому времени поповский сын имел стойкую репутацию местного кулибина. Саша рос в поселке горнодобытчиков, который со всех сторон окружали рудники, шахты и прииски. Это было царство механического производства. Мальчик часами пропадал на рудниках, с увлечением наблюдал за тем, как добывают руду. А в механической мастерской он проводил куда больше времени, чем в отцовской церкви. Его завораживали возможности хитроумных устройств и машин. Принцип действия сложных механизмов он схватывал моментально. И его первыми игрушками были сконструированные собственными руками миниатюрные аналоги всевозможных механизмов.

Вот как описывает увлечения Попова его детский товарищ А. Дерябин: «Любимым его занятием, в котором и я принимал участие в качестве ассистента, была постройка разного рода двигателей, устроенных большей частью при помощи текущей воды. Нами сооружались на ручьях мельницы с двигающимися колесами, «толчеи» - ряд прыгающих столбиков, подъемные машины, ведерками вытаскивающие землю из «шахт», вырытых иногда на два-три аршина в глубину. Сооружались штанги - длинные горизонтальные двигающиеся брусья по образцу заводских и т. д. К такого рода сооружениям у него была большая склонность, и велико было для нас удовольствие, если дело удавалось и «машина» хорошо работала. И во всем этом «машиностроительстве» он был большой искусник».

Изобретательские способности Саши не остались незамеченными в семье. Надо сказать, что его отец, Степан Петрович, был человеком незаурядным. Поповы жили скромно, едва сводя концы с концами. Но батюшка заботился об образовании прихожан и устроил для поселковых ребят школу, в которой преподавали его жена Анна Степановна и старший сын Рафаил. Это была одна из первых в России бесплатных начальных школ.

Любопытно, что маленький Саша Попов, проявляя удивительную техническую смекалку, был абсолютно равнодушен к гуманитарным наукам и до 11 лет не умел читать и писать. Впрочем, когда пришло время учиться, он овладел грамотой всего за полтора месяца.

Степан Петрович понимал, что у сына есть талант к точным наукам. Но в семье было семеро детей, а денег на обучение в гимназии не было. Поэтому будущего изобретателя отправили учиться... в духовное училище, а затем и в семинарию. Впрочем, здесь был свой прагматичный расчет. Обучение в семинарии было бесплатным. А выпускники семинарий во времена Попова наряду с гимназистами имели право свободного поступления в высшие учебные заведения. Стремление выйти из «поповства» у семинаристов было очень велико.

Таким изобретателя радио запомнил художник-современник.Фото: РИА Новости

Кстати, именно духовенство дало Российской империи множество выдающихся ученых, писателей, изобретателей и рационализаторов. В этом нет парадокса. Помимо Священного Писания и курса богословия семинаристы изучали русскую словесность, латынь, греческий, французский и немецкий языки, математику, гражданскую историю, логику, психологию, философию и (обратите внимание!) физику. По сути, церковь сама воспитывала целое поколение материалистов! По подсчетам современников Попова, Пермская семинария давала вдвое больше студентов местным высшим учебным заведениям, чем единственная в городе классическая гимназия.

В семинарии Саша Попов получил прозвище Математик. Пока однокурсники погружались в пучины теологии, Александр самостоятельно постигал точные науки и занимался постановкой физических опытов. Один из товарищей Попова по бурсе вспоминал, как Попов ставил эксперимент с электричеством в одной из усадеб Перми. В результате ЧП сгорела баня. Однако это не остановило отчаянного физика-семинариста. Он продолжил опыты в беседке, но и она вскоре была принесена в жертву науке.

К последнему курсу семинарии относятся первые опыты Попова в области связи. Он сконструировал «говорящие трубки»: коробки с донышками из рыбьего пузыря, которые были соединены специальной нитью. С помощью этих устройств можно было переговариваться на расстоянии.

Багажа знаний, полученных в семинарии, и усердных занятий самообразованием хватило, чтобы в1877 году успешно сдать вступительные экзамены на физико-математический факультет Санкт-Петербургского университета.

Первыми об изобретениях Попова узнавали его слушатели из Минного офицерского класса.

К этому времени Александр Степанович точно определил область знаний, которая волновала его больше всего. Это был практически неизученный феномен электричества. Студенческие годы были самым тяжелым периодом в жизни ученого. Нужно было платить за обучение в университете, помогать сестрам, которые приехали к нему в Санкт-Петербург. Родители помогать не могли, и надо было выкручиваться самому.

Попов поступил электротехником на одну из первых петербургских электростанций, которая была оборудована на барже возле Полицейского моста. Электрификация Невского проспекта - это в том числе и его рук дело. Жалованье, полученное здесь, давало Александру возможность свести концы с концами.

Учился Попов блестяще. Его дипломная работа была настолько хороша, что ее зачли в качестве кандидатской. Ему предлагали продолжить работу в университете, но, к сожалению, профессорскую стипендию выхлопотать не удалось. Александр Степанович понимал, что ему надо обеспечивать семью. Незадолго до выпуска Попов женился, его избранницей стала дочь питерского адвоката Раиса Алексеевна Богданова. Александр в бытность студентом подрабатывал частными уроками, и Раиса была одной из его учениц. Она готовилась к поступлению на Высшие женские медицинские курсы при Николаевском военном госпитале. Забегая вперед, скажем, что супруга изобретателя радио стала одной из первых в России дипломированных женщин-врачей. Она пользовалась успехом как практикующий врач, неплохо зарабатывала, и эти доходы позволили семейству Поповых встать на ноги. Дело в том, что почти все свои деньги Александр Степанович тратил на покупку приборов, проведение опытов и экспериментов. Раиса Алексеевна исполняла также обязанности секретаря мужа. Она свободно говорила на нескольких европейских языках, поэтому взяла на себя переписку с зарубежными учеными, следила за публикациями в иностранной технической литературе, переводила научные статьи. В семье родилось четверо детей: сыновья Степан, Александр, дочери Раиса и Екатерина...

Однако вернемся к карьере Попова после университета. Подающий большие надежды ученый устроился ассистентом на кафедре электротехники в Минный офицерский класс. Это было неожиданным решением только на первый взгляд. Дело в том, что тогда это было единственное в России учебное заведение, где преподавание электротехники соответствовало мировому уровню. Ведь без специальных знаний невозможно было освоить тонкости минного дела. А это военное направление в то время стремительно развивалось. Минный класс располагал лучшей в империи электротехнической лабораторией и великолепной научной библиотекой. Именно в стенах Минного офицерского корпуса Попов приступил к разработкам, которые увенчались изобретением радио.

Сначала Попов повторял и усовершенствовал опыты Генриха Герца, работы которого имели революционное значение для объяснения феномена электричества. Затем русский ученый шагнул дальше. Уже весной 1895 года Попов сумел сконструировать аппарат, который стал прообразом беспроволочного телеграфа. В саду Минного офицерского класса Александру Степановичу удалось передать сигнал на расстояние 67 метров! Для этого эксперимента Попов сконструировал первую в мире антенну. Затем он собрал и первый в мире радиоприемник. Новый аппарат Попов назвал «грозоотметчиком». Радиопередатчиков тогда не было, прибор фиксировал разряды атмосферного электричества, и первая радиограмма была передана... самой грозой! Теперь оставалось совместить приемник и передатчик, и будет готов новый вид связи - беспроволочный телеграф.

Так выглядел первый в мире радиоприемник.

7 мая 1895 года Попов доложил о своем открытии на заседании Русского физико-химического общества. В истории этот день навсегда отмечен как дата изобретения радио. Однако это открытие по вполне понятным причинам не афишировалось. Морское ведомство предполагало использовать ноу-хоу в военных целях, и разработку засекретили. Результаты своих работ Попов не мог публиковать в научных журналах.

Тем временем в Европе стали появляться сенсационные публикации об изобретении радиотелеграфа Маркони. 2 сентября 1896 года итальянцу удалось передать радиограмму на расстояние 3 километра. Новое открытие произвело фурор в Европе. Промышленники и военные принялись вкладывать огромные деньги в развитие нового вида связи. В России же неповоротливое военное ведомство проспало технологическую революцию.

Только через три года, в 1898 году, Попову (в основном на свои деньги!) удалось построить две радиостанции и провести сеанс связи между учебным судном «Европа» и крейсером «Африка» (суда находились друг от друга на расстоянии 8 километров). Но и тогда изобретению Попова не придали большого значения. На следующий год Морское министерство заказало французскому инженеру Дюкрете, который владел в России небольшим заводом, всего три радиостанции. Неудивительно, что вскоре Россия из пионера в области радиосвязи превратилась в отстающего.

Тем временем за рубежом начался настоящий ажиотаж вокруг радиосвязи. Попова пригласили в Америку, чтобы наладить производство радиостанций. Только в качестве подъемных на первое время предлагают 30 тысяч рублей (это 33 миллиона рублей в современном исчислении). Попов ответил следующим образом: «Я - русский человек и все свои знания, весь свой труд, все мои достижения имею право отдавать только моей родине... И если не современники, то, может быть, потомки наши поймут, сколь велика моя преданность нашей родине и как счастлив я, что не за рубежом, а в России открыто новое средство связи». К слову, русское морское ведомство после этой истории выделило Попову на исследование... 900 рублей.

В 1905 году ученый совет Электротехнического института императора Александра III избрал Александра Попова ректором вуза. В этот момент страну сотрясали революция и студенческие волнения. Попова вызывали в Министерство внутренних дел, говорят, речь шла о внедрении в студенческую и преподавательскую среду тайных агентов полиции. Ученый заявлял, что не потерпит стукачества в стенах своего института. Разговоры шли на повышенных тонах. После одной из таких встреч Александр Степанович почувствовал себя плохо. Врачи констатировали инсульт. Через несколько дней великого ученого не стало. Изобретателю радио было на тот момент всего 46 лет.