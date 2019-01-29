Дмитрий Менделеев: три службы Родине

Дмитрий Иванович Менделеев родился 27 января (8 февраля) 1834 г. Он появился на свет семнадцатым по счету ребенком в семье директора Тобольской гимназии Ивана Павловича Менделеева и его жены Марии Дмитриевны, происходившей из семьи сибирских купцов и промышленников. Мария Дмитриевна была женщиной энергичной и самостоятельной. После смерти мужа сама управлялась стекольной фабрикой, а когда распознала в своем младшем сыне незаурядные способности, ликвидировала бизнес в Сибири выехала в Москву, чтобы устроить Дмитрия в университет.Личность Дмитрия Ивановича Менделеева настолько грандиозна, что еще при жизни стала обрастать мифами и легендами. Многие из них стали хрестоматийными и вошли в массовое сознание. Например, широко распространено убеждение, что знаменитую периодическую таблицу элементов Менделеев придумал во сне, а одним из главных его достижений является изобретение водки. Ни первое, ни второе утверждение на самом деле не соответствует действительности. А что же было на самом деле? Попробуем разобраться.

Как оказалось впоследствии, этот дальновидный шаг прагматичной женщины принес исключительную пользу, не только семье Менделеевых, но и России в целом. Идеи и открытия Дмитрия Менделеева стали весомой частью золотого фонда мировой науки. Более того, в определенном смысле, на них до сих пор держится и российская и мировая экономика!

Немногие знают, что именно Менделеев по сути сформировал модель современной нефтяной промышленности. В 60-е года ХIХ века нефть еще не имела такого военно-стратегического значения. Из нее делали светильное масло — керосин и сжигали вместо угля и дров в топках паровозов и пароходов. Дмитрий Иванович — уже в ту пору ученый мировым именем, автор первого русского учебника «Органическая химия», считал это варварством. «Можно топить и ассигнациями!» - возмущался он, прекрасно понимая уникальную ценность этого химического сырья. Менделеев сконструировал аппарат для полной перегонки «черного золота», предложил организовать морскую нефтеналивную перевозку. Наконец, он первый высказал идею строительства нефтепроводов — той самой трубы, которая, как говорят, до сих пор кормит Россию.

При этом Менделеев проявил себя не только, как теоретик, но и блестящий практик. В 1863 году (Дмитрию Ивановичу не было еще и 30 лет) к нему обратился один из первых русских нефтепромышленников петербургский миллионер Василий Александрович Кокорев. Он построил первый в России нефтеперегонный завод для производства керосина. Дела на предприятии шли неважно. Менделеев впоследствии вспоминал: «В Баку, где у него тогда велось дело с переделкой нефти в год убытков менее 200 тыс. не бывало. «Либо помогите устранить убытки, либо закройте завод»,— говорил он и дал мне целую тысячу рублей за то, чтобы выяснить ему дело и, если можно, в короткий срок...поправить его. Охотно взялся не потому только, что тысяча рублей тогда мне уже семейному, получавшему всего 1,5 тысячи жалованья (в год! - авт.), была очень на руку, но особенно потому, что самое дело меня очень интересовало.... Вышло так, что через год получился чистый доход более чем в 200 тыс. рублей». Кокорев немедля предложил Менделееву должность управляющего с жалованием в 10 тысяч рублей в год плюс премии до 5 процентов с чистого дохода. Ученый отказался. На вопрос недоумевающего промышленника ответил, что должен еще кое-что сделать для науки.

Мало кто знает, что Менделеев был энтузиастом воздухоплавания, а вот к изобретению водки не имеет никакого отношения.Фото: РИА Новости

Среди этого «кое-что» отдельным пунктом фигурирует периодический закон химических элементов - один из фундаментальных законов природы. Эту работу Менделеев закончил 17 февраля 1869 года, спустя шесть лет после нефтяных изысканий в Баку. Бытует легенда, что знаменитая таблица, которая произвела революцию в науке, явилась к ученому во сне. Сам же Дмитрий Иванович на вопрос репортера «Петербургского листка по этому поводу отвечал: «Не пятак за строчку! Не так, как вы! Я над ней, может, двадцать пять лет думал, а вы полагаете: сидел, и вдруг пятак за строчку, пятак за строчку, и готово…!» На самом деле какие-то элементы этой системы действительно пришли ему в голову во время пограничного состояния между сном и бодростью — Дмитрий Иванович обычно задерживался в лаборатории далеко за полночь и порой мог проспать лекцию. Однако сами разговоры о том, что таблица химических элементов является не результатом титанического многолетнего труда, а легким плодом вещего сна — раздражали ученого.

Другой миф, связанный с именем Менделеева, это легенда о его вкладе в изобретение водки. Эта версия основывается том, что тема докторской диссертации ученого, которую он защитил в 1965 году, звучала следующим образом: «Рассуждение о соединении спирта с водой». Однако эта работа не имеет никакого отношения к определению оптимальных пропорций приготовления алкогольного напитка. Раствор спирта с водой интересовал Менделеева в отношении сжатия смешиваемых жидкостей. Он установил, что наибольшему сжатию отвечает раствор с концентрацией спирта 46 %. Классическая же формула водки — 40-процентный раствор, это результат работы безымянных чиновников. Для удобства подсчета налогов (они платились с каждого градуса крепости — авт.) они округлили крепость традиционной русской водки — 38 градусов, установленную с начала 19-го века. Произошло это уже в 1886 году.

Впрочем, и без водки Менделееву хватает лавров первооткрывателя. Он был одним из пионеров русского воздухоплавания, сыграл немалую роль в становлении конкурентоспособной русской промышленности и вошел в историю, как один их первых энтузиастов освоения Крайнего Севера (Северный морской путь во многом его детище — авт.). Но об одном из его проектов стоит рассказать особо. Речь идет об участии Менделеева в разработку отечественного бездымного пороха. В 1884 году во Франции был получен бездымный пироксилиновый порох, вскоре аналоги появились на вооружении армий ряда других европейских стран. Новинка, которая давала конкурентам большое военное преимущество, была строго засекречена (так Франция сняла гриф секретности только в 30-х годах ХХ века - авт).

Российское военное ведомство, желая ликвидировать отставание, поручило найти «симметричный ответ» профессору Менделееву.

Дмитрий Иванович обижался, когда говорили, что свою таблицу химических элементов он придумал во сне.

Надо сказать, что это был не единственный случай, когда гениального ученого «зажимали» при полном попустительстве российских властей.Существует красивая легенда о том, как Дмитрий Иванович разгадал секрет европейского ноу-хау, проявив талант разведчика. Он, якобы изучил отчеты железнодорожных компаний Франции и Англии и установил какие компоненты пироксилинового пороха и в каких пропорциях доставлялись на пороховые заводы. В действительности Менделеев проявил прежде всего свой талант ученого и дипломата. Вместе с помощниками он отправился в заграничную поездку. Благодаря своему высочайшему авторитету он был принят на оборонных предприятиях и в лабораториях английских и французских ученых, где производили бездымное зелье. Французы даже подарили Менделееву 2 грамма пироксилина для использования «в личных целях». Этого оказалось достаточно , чтобы определить состав пороха. Вместе с тем Менделеев выяснил, что такой порох не годиться для крупнокалиберной артиллерии. И решил сделать свой состав, более качественный. Новый порох получил название пироколлодийного. Его начали производить на отечественных заводах, а затем случился конфуз. Открытие Менделеева запатентовал …американский лейтенант Джон Бернаду (о своих изысканиях Дмитрий Иванович открыто сообщал в прессе – авт.). Правительство не стало бороться за очевидный приоритет Менделеева, а решило, что проще покупать порох за границей. Так по иронии судьбы во время Первой мировой войны Россия тратила огромные деньги, закупая у США порох, который изобрел русский ученый.

Так получилось, например, с Нобелевской премией. Менделеева выдвигали на соискание трижды, в 1905, 1906 и 1907 годах (каждый раз это делали зарубежные коллеги , соотечественники были заняты другими более важными делами - авт). В 1906 году Нобелевский комитете даже присудил ему премию, но Шведская академия наук отказалась утвердить это решение. Тут сыграли свою роль давние счеты между Менделеевым и семейством Нобилей. Их интересы столкнулись в Баку, где Альфред Нобель и его братья зарабатывали огромные деньги, эксплуатируя местные нефтяные месторождения. Желая занять монопольное положение на российском нефтяном рынке, Нобели лоббировали введение нового налога, рассчитывая, что это разорит конкурентов. А необходимость введения новой подати обосновывали тем, что бакинские месторождения близки к истощению. Менделеев доказал обратное, чем вызвал неудовольствие шведских магнатов.

Надо сказать, сам Дмитрий Иванович интригам вокруг Нобелевской премии не придавал никакого значения. Он по другому расставлял приоритеты и личным интересам в этой системе координат не было места. Подводя итог своей жизни, Менделеев писал: «Плоды моих трудов — прежде всего в научной известности, составляющей гордость — не одну мою личную, но и общую русскую... Лучшее время жизни и её главную силу взяло преподавательство... Из тысяч моих учеников много теперь повсюду видных деятелей, профессоров, администраторов, и, встречая их, всегда слышал, что доброе в них семя полагал, а не простую отбывал повинность... Третья служба моя Родине наименее видна, хотя заботила меня с юных лет по сих пор. Это служба по мере сил и возможности на пользу роста русской промышленности...»

То уважительное и горделивое чувство, которое в народной памяти сформировалось в отношении Дмитрия Менделеева, стоит дороже любой премии.