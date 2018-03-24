Алиса Селезнева родила вторую дочь, а Полину обманул брачный аферист: 33 года фильму «Гостья из будущего»

СЕГОДНЯ 18:25 2018-03-24T18:31:42+03:00

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Последние лет двадцать советской власти по заказу ТВ сняли примерно пять действительно приличных телефильмов для юных зрителей. И лучшие среди них - «Приключения Электроника» по Евгению Велтистову и «Гостья из будущего» по Киру Булычеву. «Гостья» основана на прекрасной детской книге Кира Булычева. Плюс ко всему режиссер Павел Арсенов превосходно подобрал актеров. Михаил Кононов - прежде всего космический пират Крысс, а никакой не «Начальник Чукотки», Вячеслав Невинный - Весельчак У, а не герой «Гаража» или «Не может быть!». Наташа Гусева и Алеша Фомкин ничего толком в кино больше не сделали, но больше ничего и не надо было делать. Имена их вписаны золотыми буквами и в историю советского кинематографа, и во всю эпоху 80-х.

Альфа Центавра знаешь? Тамошние мы....by KPcoub

Пятисерийный фильм снимался тяжело и (что заметно) на небольшом бюджете: режиссеру Павлу Арсенову дали в два раза меньше денег, чем он просил.

В повести Булычева самое сочное - описание Москвы 2082 года (в фильме - 2084-го): в небе летают не только аэротакси-«флипы», но и люди на крыльях, а также специальные аппараты для ловли облаков. В зоопарке показывают бронтозавров и птиц из открытого космоса, способных жить только в вакууме. Дома строят всего за день с помощью особых бактерий. Рядом с Останкинской башней - три другие, в два раза выше. У каждого пенсионера есть часы, на дисплеях которых высвечивается не только время, но и прогноз погоды.

Арсенов воспроизвел лишь толику этого великолепия, да и то с изрядными мучениями. Отлично у него вышло только путешествие во времени (то, что Булычев не описал почти никак, Арсенов с помощью уже доступных лазеров превратил в сценку, где вокруг Коли Герасимова вертелись огненные круги и алые линии, напоминающие скринсейверы в первом iMac, который появится 16 лет спустя). А остальное…

Аппарат для телепортации напоминал грубовато раскрашенный кусок фанеры, каковым, в общем, и являлся. Институт времени, в котором страдал от любви и погибал робот с гетевским именем Вертер, освещен обычными лампочками из подъездов, вставленными в матовые плафоны (иначе создать «свет будущего» было нельзя). Одежду для персонажей пришлось шить из рогожи, искусственной кожи, сеток - ничего более оригинального в ассортименте советской промышленности не было. Космопорт сделан с применением простых стеклянных трубок, которые использовались на химзаводах. В парке будущего, где установлены картонные автоматы с мороженым, на заднем плане отчетливо видно шоссе, по которому мчатся машины: шоссе убрать не получалось, хотя, казалось бы, кому нужны машины в мире победившей аэротехники? Ну а в качестве миелофона выступил уральский сувенир - купленный в магазине кристалл кварца в подарочном футляре.

Ну, мымра, старая, ты у меня еще пожалеешь....by KPcoub

Но какая разница? «Гостье из будущего» всегда будут прощать все ее недостатки и ляпы - за феноменальное обаяние.

КАК СЛОЖИЛИСЬ СУДЬБЫ АКТЕРОВ

Наталья Гусева (Алиса Селезнева)

После "Гостьи" Наталья снялась еще в трех фильмах, но они не имели успеха. В итоге она стала микробиологом, изучает ВИЧ. Первый муж - минчанин Денис Мурашкевич, был страстным поклонником "девочки из телевизора". И когда Алиса с бабушкой приехали в Минск, парнишка устроил с друзьями авантюру: забрался в коробку из-под телевизора, "посылку" принесли в гостиницу и вручили Алисе. Так и познакомились. Через несколько лет поженились, родилась дочь Алеся. Ей уже 21 год. Окончила художественный колледж, отличница, красавица - копия мамы. В 2001-м пара рассталась. Говорят, из-за частых ссор и ревности. А в 2013-м 41-летняя Наталья снова вышла замуж - за Сергея Амбиндера, дизайнера, сына руководителя Русфонда и родила вторую дочку Софью. Вот такое позднее счастье. Супруги ведут активный образ жизни, много путешествуют, ходят в горы, сплавляются по рекам. Интересно, что прежний и нынешний мужья Натальи дружат.

Вертер смех.by KPcoub

Наталья Гусева не разрешила мужу назвать их дочку (внизу) Алисой - согласилась только на Алесю. Девочка выросла копией своей звездной мамы.Фото: Мила СТРИЖ

Евгений Герасимов (робот Вертер)

Герасимову сейчас 67 лет. Снялся в почти 60 фильмах, еще десять поставил сам (из запомнившихся - «Не ходите, девки, замуж» и «Забавы молодых»). В 1994-м стал народным артистом России. Сейчас - председатель Комиссии Мосгордумы по культуре. А с 2015-го еще и председатель региональной общественной организации "Московская ассоциация боевых искусств". Женат, есть двое взрослых детей.

Евгений Герасимов.Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Марьяна Ионесян (Юля Грибкова)

Марьяне 45 лет, живет в США, носит фамилию мужа - Грей. После школы окончила факультет философии МГУ, а в Америке получила еще один диплом магистра по управлению бизнесом. Занимается бизнесконсалтингом и организовывает выступления классических музыкантов. Ведет страничку в соцсетях, посвященную путешествиям и оперной музыке, которыми Марьяна страстно увлечена.

Марьяна Ионесян.Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Алексей Муравьев (Боря Мессерер)

В фильме Алиса Селезнева предсказывала ему, что он станет художником. Неудивительно, учитывая, что герой книги и фильма был назван в честь знаменитого театрального художника (и мужа Беллы Ахмадулиной). В реальности Алексей Муравьев стал крупным историком и религиоведом, автором работ по истории восточного христианства. Преподает в МГУ. Ему 48 лет.

Алексей Муравьев.Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Илья Наумов (Фима Королев)

О нем известно лишь то, что он работает в строительном бизнесе и с журналистами не общается.

Илья Наумов.Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Семен Бузган (Коля Садовский)

После школы поступил в МАДИ, но так и не окончил. Сейчас живет в израильском городе Хайфа. Работал рекламным агентом, был ведущим на русском радио. Последняя работа - продавец электротоваров. Любит шансон и фантастику. Есть дочь.

Семен Бузган.Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Елена Метелкина (Полина)

Карьера в кино у красавицы не сложилась: на счету Елены всего шесть картин (в частности, комедия «Очень важная персона», поставленная Евгением Герасимовым, тем самым, кто сыграл робота Вертера). В 90-е Метелкина стала секретарем-референтом бизнесмена Ивана Кивелиди (помните громкое убийство? Он умер, поговорив по телефону, трубка которого была опрыскана ядом). Метелкина могла погибнуть вместе с ним, но в тот момент находилась в другом месте. Она сменила много профессий, сейчас поет в церковном хоре. Была замужем, однако муж оказался брачным аферистом. Сын уже взрослый, работает автослесарем. Елене сейчас 64.

Елена Метелкина.Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

УТРАТА

Герасимов погиб во время пожара

Евгения АЩАУЛОВА («КП» - Владимир»)

На момент выхода «Гостьи из будущего» Алеше Фомкину - мальчику из обычной московской (совсем не актерской) семьи было всего 16 лет. Потом он сыграл в паре эпизодов "Ералаша" и маленькую роль в малоизвестном фильме "На своей земле". Но так и остался «Колей Герасимовым».

После армии, в 1989 году, Алексей поступил актером в МХАТ, но проработал всего три месяца - уволили за пьянство и прогулы. Пошел на стройку маляром, продолжал пить, стал пробовать наркотики...

В лихие 90-е уехал из Москвы в деревню Безводное, к бабушке. Жил на ее пенсию, нигде не работал.

Алеша Фомкин - исполнитель роли Коли Герасимова - пытался стать актером. Но его уволили из МХАТа за пьянство. Фото: кадр из фильма.

- Девушки Алексея любили. Многие его так Колей и звали. Он ведь такой же, как этот его Герасимов и был, добродушный, простой, - рассказывает Алексей Любомудров, односельчанин Алексея Фомкина.

После смерти бабушки Фомкин продал старую ветхую избу и перебрался во Владимир. Женился. В 1996 году друзья пригласили его с женой отметить День защитника Отечества - в дом по соседству. Поздно ночью, когда веселье было в самом разгаре, в квартире начался пожар. Выбежать успели все, кроме Алексея, который в это время спал хмельным сном. Ему было 27 лет.

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КСТАТИ

Гостья из будущего: работа над ошибками

Чем отличаются поклонники от фанатов? Первые – довольствуются малым: раз в два-три года смотрят любимый фильм и от того безмерно счастливы. Фанаты другие. Объект своего нездорового интереса они боготворят исключительно «вопреки», потому что давно и основательно разобрали его по кадрам. Их пытливый взгляд фиксирует все промашки сценаристов, каждый операторский ляп и любую ошибку режиссера (подробности)