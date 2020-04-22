Будущее Володи Ульянова оказалось зашифровано в его рисунке
22 апреля исполняется 150 лет со дня рождения Владимира Ильича Ленина. На самом деле мы знаем об этом человеке не так уж и много, поскольку в СССР его личность стала скорее мифологической, а его образ был ограничен строгими рамками, выход за которые был вряд ли возможен.
Красками по бересте
Детские годы Володи Ульянова тоже долго освещались в соответствии с «партийными» канонами.
Материальных свидетельств, которые рассказывали бы о детстве Ленина, осталось крайне немного. Одно из них - письмо 12-летнего Володи Ульянова своему другу Боре Фармаковскому. Оригинал его находится в Ленинском фонде Российского государственного архива социально-политической истории. Сохранить послание было непросто, поскольку рисунок нанесен красками на бересту.
Родители двух друзей, Илья Николаевич Ульянов и Владимир Игнатьевич Фармаковский, вместе трудились в 1877 - 1881 годах. Первый был директором народных училищ, второй - инспектором. Боря Фармаковский и Володя Ульянов подружились, затем в один год поступили в гимназию. Ребята общались между собой четыре года, а потом переписывались.
Из этой переписки сохранилось ленинское рисованное письмо - своеобразное зашифрованное послание в индейском стиле.
Игры в индейцев в те времена были очень популярны: ребята зачитывались Майн Ридом и Фенимором Купером. Письмо Володи Ульянова напоминает послание семи индейских племен конгрессу США (см. рисунок справа внизу).
Удивительно, но нарисованный юным Володей профиль человека в правом нижнем углу похож на будущий профиль самого Ильича. Лысый лоб, бородка клинышком... Фото: Российский государственный архив социально-политической истории.
У самовара рак, кабан и аист
У юного Ильича пиктограммы несколько другие. Есть несколько вариантов расшифровки письма. Например, что Володя и его друзья, шутливые клички которых обозначены рисунками вроде самовара или аиста, просят купающегося бородатого человека (возможно, отец одного из ребят) вылезти из воды и дать им поесть (справа внизу - куски колбасы). А иначе, мол, летальный исход (мертвый человек вверху справа).
Детская дружба со временем прервалась. Володя стал председателем Совнаркома и вождем революции, а Боря - выдающимся ученым-археологом, автором множества научных трудов. На своем знакомстве с Лениным ученый внимания не акцентировал. Письмо юного Ульянова хранилось в семье Фармаковских, а в 1944 году было передано в Институт Маркса - Энгельса - Ленина (будущий архив РГАСПИ).
КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА
Бунтарь, не терпящий запретов
Мария РЕМИЗОВА
Мы решили, не называя имени автора, показать рисунок Ленина детскому психологу.
- Это человек очень неординарного склада ума и характера, - вынесла вердикт Елена Цедова, психолог, эксперт по семейным отношениям. - Его основные черты - любопытство и любознательность. Бунтарский характер, не терпящий ограничений и запретов. Человеку свойственны импульсивные поступки, а также эгоизм и желание всегда быть первым.
Я вижу и немало комплексов, связанных с синдромом маленького человека, который жаждет добиться главенствующих ролей в жизни. Этот ребенок явно склонен к интеллектуальному труду, а вот физические упражнения ему чужды. Очень неординарное мышление. Многие его мысли фантастичны, но он в них верит беззаветно, мечтая изменить окружающий мир.
Фрагмент письма индейцев конгрессу США. Изображенные животные - тотемы племен. Линии показывают единодушие и просьбу - разрешить ловить рыбу на четырех озерах.Фото: СОЦСЕТИ
Изображение рака говорит о значении в его жизни семейных и национальных традиций. Видны и патриотические настроения: аист, дом - все это символы любви к Родине. Самовар дает нам возможность понять, что этот ребенок из России. В рисунке есть эфемерные персонажи, которые указывают на гуманитарные и даже литературные способности. И в то же время человек явно материальный, духовные практики его интересуют в меньшей степени. Сердца на рисунке, в том числе у неодушевленного предмета, раскрывают в нем прагматика и лидера. Этот ребенок мог бы сделать военную или политическую карьеру.
Что ж, портрет на удивление верный. Вот только патриотизм мальчика долго не продержался. Революция стала для Ленина главной ценностью - куда более важной, чем интересы России и миллионы чужих жизней.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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