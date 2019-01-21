2019-01-21T00:22:38+03:00
История современности

На проекте Мавзолея Ленина была надпись: «Кто следующий?»

Как мог бы выглядеть главный советский символ Красной площади [фото]
Алексей БОГОМОЛОВ
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Девиз этого эскиза - «Мощный». И ведь не поспоришь. Фото: Российский государственный архив социально-политической истории.Девиз этого эскиза - «Мощный». И ведь не поспоришь. Фото: Российский государственный архив социально-политической истории.
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Мавзолей - один из главных символов Москвы. Гранитную усыпальницу с лаконичной надписью «Ленин» стали строить только спустя пять лет после смерти вождя. Но сначала прошел всенародный конкурс проектов, многие из которых оказались довольно неожиданными...

Вопрос об увековечении памяти вождя мирового пролетариата встал еще при жизни Ленина. Члены политбюро ЦК РКП(б), Совнаркома, врачи, лечившие Ильича, его родственники прекрасно понимали, что его дни сочтены.

И хотя никаких официальных постановлений не принималось, подготовка к траурным мероприятиям велась.

Тот самый рисунок под девизом «Кто следующий?». Разместив рядом со строением парусник, автор, видимо, имел в виду что-то вроде «Ленин - наш великий кормчий». Фото: Российский государственный архив социально-политической истории.

Тот самый рисунок под девизом «Кто следующий?». Разместив рядом со строением парусник, автор, видимо, имел в виду что-то вроде «Ленин - наш великий кормчий». Фото: Российский государственный архив социально-политической истории.

Без трибуны не предлагать

Алексей Щусев, известнейший архитектор, председатель Московского архитектурного общества и главный архитектор первого генерального плана столицы, разработал и первый деревянный мавзолей для вождя. Формально - за шесть дней. Но при всей простоте этого сооружения подготовить проект и построить здание за несколько дней все-таки проблематично. Скорее всего, эскизы готовились заранее.

Вторая, более внушительная, хотя также сделанная из дерева, усыпальница строилась несколько месяцев. И нельзя сказать, что она принципиально не подходила для тела Ленина. Московское коммунальное хозяйство, в чьем ведении находилась постройка, считало «строительную часть мавзолея» принятой с 1 января 1925 года. Но уже через неделю Президиум ЦИК СССР принял постановление «О конкурсе проектов на сооружение монумента - постоянного Мавзолея В. И. Ленина на Красной площади в Москве». В нем говорилось: «В композицию всего сооружения должна входить трибуна как центр Красной площади. Трибуна должна быть рассчитана на вмещение президиума всенародного собрания на Красной площади с самостоятельно выдвинутой кафедрой для оратора».

Выпадал из общего ряда и греческий проект с девизом «Он навсегда». Кстати, здание очень напоминает современные небоскребы «Москва-Сити». Фото: Российский государственный архив социально-политической истории.

Выпадал из общего ряда и греческий проект с девизом «Он навсегда». Кстати, здание очень напоминает современные небоскребы «Москва-Сити». Фото: Российский государственный архив социально-политической истории.

Серьезно и трогательно

Конкурс объявили международным. Эскизы и рисунки присылали и профессиональные архитекторы, в том числе и зарубежные, и обычные граждане. В итоге отобрали 117 проектов, которые хранятся в Ленинском фонде РГАСПИ. Некоторые нарисованы на ватмане, другие на оберточной бумаге. Но на каждом есть девиз, который скрывает имя автора.

В конкурсе девизов, несомненно, победу одержала бы фраза «Кто следующий?» на одном из проектов, где рядом с мавзолеем автор поместил парусник (на фото справа вверху).

Победу одержал проект Алексея Щусева. Скорее всего, сыграл роль административный фактор. Председателем комиссии по проведению конкурса был назначен нарком просвещения Луначарский, а Щусев отвечал за архитектурную часть.

Девиз автора этого проекта был скромен: «Центр мира». Фото: Российский государственный архив социально-политической истории.

Девиз автора этого проекта был скромен: «Центр мира». Фото: Российский государственный архив социально-политической истории.

Комиссия морально поощрила участников творческого состязания словами: «Конкурс на монумент вызвал живой отклик в самых разнообразных слоях населения. Нельзя не отметить того серьезного, подчас трогательного увлечения, которым запечатлены многие из проектов».

Но решение было принято в пользу не участвовавшего в конкурсе проекта Щусева. И в итоге на Красной площади мы сегодня видим привычное строгое строение из гранита, а не что-то вроде небоскреба или феодального замка на вершине горы...

Представляете себе такое на Красной площади? То ли средневековый замок, то ли минарет где-нибудь в горах Кавказа... Фото: Российский государственный архив социально-политической истории.

Представляете себе такое на Красной площади? То ли средневековый замок, то ли минарет где-нибудь в горах Кавказа... Фото: Российский государственный архив социально-политической истории.

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