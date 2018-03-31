Кому опасно летать на самолетах, и что делать, если лететь все-таки нужно

СЕГОДНЯ 00:28 2018-03-31T00:28:43+03:00

Пять важных вопросов про ваше здоровье в воздухе

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Пора отпусков нередко омрачается проблемами, которые накатывают с совершенно неожиданной стороны. И сразу, как только вы отправитесь на отдых. То есть, в самолете.

ЧЕМ ПЕРЕЛЕТЫ ОПАСНЫ?

Уже на высоте 3000 метров атмосферное давление начинает падать, снижается концентрация кислорода. А если самолет набирает высоту до 11000 метров, то поступление кислорода в кровь вообще становится критически низким. Такие перепады неприятны даже совершенно здоровым людям, что уж говорить о тех, кто нездоров.

Кто в зоне риска: люди с проблемами сердца и сосудистыми заболеваниями,особенно гипертоники и кто недавно перенес операцию или инфаркт миокарда.

Плохо и то, что пассажиры во время длительных перелетов находятся в сидячем положении, это вызывает застой крови в венах, ведет к тромбозу. А у людей с серьезными проблемами от перепадов давления тромб может вовсе оторваться.

Кто в зоне риска: у кого в анамнезе значится тромбообразование.

И вдобавок ко всему, воздух в салоне самолета из-за постоянной работы систем кондиционирования становится очень сухим, это пагубно влияет на дыхательную систему. От обезвоживания страдает кожа.

Кто в зоне риска: люди с респираторными заболеваниями, болезнями органов дыхания. У страдающих астмой, бронхитом и заболеваниями глаз может серьезно ухудшиться состояние.

КОМУ ЕЩЕ ЛЕТАТЬ ОПАСНО?

Беременным. Особенно в первом триместре и на самых последних сроках. А также в первую неделю после родов. Оптимальное время для путешествия для беременных - это второй и начало третьего триместра беременности.

Младенцы в возрасте до 7 дней также не должны находиться в самолете.

Аквалангистам и вообще отдыхающим, любящим попрактиковать спуск на дно с аквалангом или маской – после этого нужно выждать как минимум сутки. Во время погружения организм испытывает сильный стресс из-за смены давления на глубине, и ему требуется время на восстановление.

Кому еще стоит быть осторожнее с перелетами? Людям с аневризмой аорты. Принимающим гормональные препараты (некоторые группы гормонов могут влиять на сердечно-сосудистую систему). Людям с нарушением циркуляции крови. У кого повышенное внутричерепное давление, легочная гипертензия.

И ЧТО ТЕПЕРЬ ДЕЛАТЬ, СОВСЕМ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ОТПУСКА?

Зачем же, просто ответственно отнеситесь к предстоящему полету: заранее приготовьте лекарства в дорогу, проконсультируйтесь со своим лечащим врачом и прочитайте советы ниже.

Людям с сердечно-сосудистыми проблемами стоит перед заказом билетов уточнить, есть ли в салоне самолета ингалятор кислорода или, проще, кислородная подушка. Если нет, то перед дорогой купите себе в аптеке кислородный коктейль и потягивайте его во время полета.

Перед взлетом положите таблетку валидола под язык и рассасывайте неспешно в пути. А когда стюардесса объявит о том, что самолет начинает снижение, примите еще одну валидолинку.

Страдающим приступами стенокардии рекомендуется принять 70 мг аспирина и 1 таблетку нитроглицерина, это предупредит возможный сердечный приступ.

Людям со страхом полета перед дорогой стоит выпить коктейль из 40 капель валерианы, пустырника или корвалола. Это уменьшит учащенное сердцебиение и успокоит нервишки.

Людям с сосудистыми проблемами и варикозом нужно стараться избегать пережима сосудов: не класть ногу на ногу, не держать их в согнутом состоянии длительное время, не подкладывать их под себя. Лучше почаще шевелите ими, сидите с вытянутыми ногами, старайтесь каждые полчаса пройтись по салону.

И по возможности выбирайте место у прохода. Так вы сможете вытянуть ноги и вставать, когда пожелаете, не беспокоя сидящих рядом людей.

Людям с проблемами сосудов и тромбов стоит во время пути пить больше жидкости, только не кофе, колу или алкоголь – в идеале чистую негазированную воду.

Чтобы избежать обезвоживания кожи, захватите в полет термальную воду и время от времени опрыскивайте лицо. Что касается крема, то перед дорогой отдайте лучше предпочтение увлажняющему, а не питательному (который сильно утяжелит кожу при летных нагрузках).

Тем, кто страдает проблемами дыхания, нужно взять в дорогу сосудосуживающие капли (нафазолин, галазолин и прочие).

Если в полете почувствуете головокружение, сфокусируйте взгляд на каком-нибудь неподвижном предмете, например, на откидном столике перед вами.

Если заложило уши, попробуйте сильно позевать. Или зажмите нос и несколько раз сглотните.

Постарайтесь в дороге обойтись без контактных линз, замените их очками. Это позволит устранить возможные неприятные ощущения.

Если чувствуете, что становится плохо, сразу позовите стюардессу, или скажите соседу, что вам нехорошо, назовите ему свое хроническое заболевание, чтобы окружающие знали, как действовать, если вы отключитесь.

КАК В ДОРОГЕ РАЗМЯТЬСЯ?

Инструктор йога-центра «Просветление» Виктория Бегунова рассказала «Комсомолке» об упражнениях для правильного дыхания, восстановления кровообращения и расслабления, которые можно выполнять в полете, не вставая с кресла. Распечатайте их и возьмите с собой в дорогу! Дальше...

КАК ОБЛЕГЧИТЬ ПОЛЕТ С МЛАДЕНЦЕМ?

До того, как ребенку исполнится год, полетов лучше вообще избегать. Но если все-таки возникла такая необходимость, готовьтесь основательно!

Заранее уточните, предоставляет ли авиакомпания детскую люльку, большинство перевозчиков имеют такой сервис.

То же касается детского питания для грудных младенцев. Только заказ специального питания нужно делать заранее, минимально за 36 часов до вылета.

Место выбирайте ближе к хвосту, там, как правило, подлокотники поднимаются, вам будет удобнее расположиться.

Просите, чтобы кресло дали у прохода – если ребенок будет плакать или потребуется поменять подгузник, вы сможете вставать без проблем, не мешая соседям.

Кстати, о подгузниках. Их нужно поменять прямо перед перелетом, а во время полета это можно сделать в туалете - почти во всех самолетах там есть специальный откидывающийся столик.

Во время взлета и снижения самолета у младенца может появиться боль в ушах и заложенность носа. Поэтому перед взлетом нужно обязательно удалить слизь с помощью ватных тампонов и закапать ему в нос сосудосуживающие капли.

Снизить заложенность детских ушек поможет питье из бутылочки через соску.

Не кормите ребенка слишком плотно перед полетом. Да и во время тоже. А вот давать пить – обязательно. Из-за очень сухого воздуха и для поддержания водного баланса организму требуется жидкость.

Во время полета на большой высоте ножки ребенка могут отекать, поэтому обувь в самолете лучше снять.

НА ЗАМЕТКУ

Думаете, что в отпуск летите с детьми и любимым мужчиной? Еще и с миллиардами микробов и бактерий! Вместо лишнего купальника и пары босоножек возьмите с собой на курорт двойной запас антибактериальных салфеток и геля. Потому как даже в самых хороших самолетах живут и отлично себя чувствуют микробы и бактерии. Ужас-ужас-ужас? Да вовсе нет. Просто надо знать самые грязные места.