2019-06-14T00:25:52+03:00
Здоровье

Три любимых летних блюда, которые могут навредить

Ягоды и овощи нужно правильно сочетать с другой едой [инфографика]
Анна КУКАРЦЕВА
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Но все же летние ягоды способны вызвать брожениеНо все же летние ягоды способны вызвать брожениеФото: Михаил ФРОЛОВ
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В разгар лета хочется есть все и сразу - все эти ягоды и овощи, так маняще пахнущие с прилавков. Да и погода располагает к ягодным и овощным диетам. И только было автор этих строк нарезала себе огромный тазик салата из огурцов и помидоров, как наткнулась на пост в интернете - оказывается, это сочетание вредно! В панике я немедленно спросила нашего эксперта, врача-диетолога Людмилу Денисенко, чем же не угодил этот такой привычный салатик. Заодно поинтересовалась и про другие летние лакомства.

ПРАВИЛЬНЫЙ САЛАТ

- Нет, конечно же, такой салат не навредит, - успокоила меня Людмила Денисенко. - И все-таки есть маленькое коварное но: в помидорах достаточно много витамина С, который помогает в жару нашим сосудам. А в огурцах - как, впрочем, и любой другой зелени - есть вещество аскорбиназа, которое разрушает витамин С. Поэтому вреда, конечно, нет, но пользы все же не так много, как, скажем, от помидоров с чесночком. Эти продукты-партнеры дополняют полезные эффекты друг друга. А заправлять рекомендую не майонезом, а растительным маслом, которое в полной мере извлечет из томатов витамин А.

СЛАДКАЯ ЯГОДКА

Клубника со сливками - любимый десерт британской королевы, а на традиционном Уимблдоне этого лакомства съедают целые тонны!

- В отличие от молока сливки неплохо сочетаются с ягодами, - успокаивает диетолог. - Но все же летние ягоды способны вызвать брожение. А если еще и упадут сверху на плотный обед, то несварение обеспечено. Именно поэтому их лучше есть не раньше, чем через два-три часа после приема пищи.

ОКРОШКА ПОНЕМНОЖКУ?

- Даже у окрошки есть свои недостатки:

Колбаса. Совсем не полезна ни для сосудов, ни для кишечника. Вместо колбасы добавьте лучше отварное мясо - телятину, грудку курицы или индейки.

Газированный квас. Лучше предварительно выпустить пузырьки газа, которые раздражают кишечник. На магазинном квасе окрошку нельзя есть людям с проблемами желудочно-кишечного тракта - его лучше заменить сывороткой или разбавленным кефиром.

Холодная температура супчика. Если горло побаливает или вы вообще склонны к тонзиллиту или фарингиту, то холодный суп - не лучшая еда для вас.

- Но в целом к окрошке нет претензий. Особенно если в ней много зелени и меньше картошки, - говорит диетолог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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