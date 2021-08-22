Семь способов научить ребенка быть благодарным

"Вот стараюсь для него, стараюсь, все для него делаю, все ему покупаю, а он даже спасибо не скажет!" - часто жалуются мамы и папы. А дети просто не всегда умеют ценить то, что для них делают, а, если и ценят, то не умеют выражать свою благодарность. Помочь им научиться быть благодарными вы сможете, если последуете этим 7 советам:

1. Расскажите об этом чувстве

Ребенок не знает, каково это - испытывать чувство благодарности. Задача родителей - научить чадо распознавать эмоции. Расскажите, как нужно реагировать, если ты хочешь сказать "спасибо". Ловите момент, когда малыш может это почувствовать и обращайте его внимание. Кроме того, обычное правило "говорить спасибо" тоже никто не отменял. Не ждите, что малыш усвоит все с первого раза. Наберитесь терпения и повторяйте, тренируйтесь.

2. Объясните на примере

Наши дети не понимают того, что им очень повезло. Что их детство наполнено игрушками, гаджетами, возможностями, интересным времяпрепровождением. Раздраженно сказать "не ценишь ты своего счастья! Вот у меня в детстве вообще ничего не было" - это все равно, что ничего не сказать. Ребенок не верит на слово. Он не понимает, как это, когда НИЧЕГО нет. А вот если вместе с ребенком собрать мешок игрушек или купить пачку тетрадей и карандашей для детей в детском доме, потому что у них нет, это будет гораздо понятнее. Не пугайте страшными историями про сирот и нищих, нет, просто покажите (на примере книжек, фильмов, историй), что не у всех людей столько возможностей, и многие дети мечтают о таком паровозике, или о такой кукле, или о поездке на море с родителями. Именно поэтому мы радуемся, что у нас этот паровозик есть! Мы это ценим, мы за это благодарны.

3. Не покупайте все подряд

Это, наверное, один из самых важных пунктов. Если у ребенка есть все, если ему даже помечтать некогда, если на вопрос "что ты хочешь получить на день рождения" малыш не может ответить, значит, он "не успевает" оценить. Он получает все и привык принимать это как должное. Так что прекратите заваливать ребенка игрушками! Покажите, что любая вещь стоит денег. А деньги нужно тратить с умом и на то, что действительно очень нужно. Как понять, что ребенку что-то действительно нужно? Он будет говорить об этой вещи каждый день, мечтать и помнить. И, если получит, то будет испытывать радость и благодарность! А мы ведь именно этого и добивались!

4. Сами не забывайте говорить "спасибо"

Дети делают то, что делают их родители. Более того, дети учатся чувствовать то, что чувствуют их родители. Бабушка принесла вам пирог или яблоки - поблагодарите от души, а не просто несите на кухню. Малыш сам приготовил для вас суп из песка и грязи - скажите "спасибо, очень вкусно!" Вам уступили место в метро - благодарите с улыбкой. Ребенок будет "впитывать" и делать то же самое.

5. Покажите ценность жизни

Вы сварили суп, отвели чадо в сад или в школу, помогли с уроками, погладили форму, купили теплые сапоги… С нашей, взрослой, точки зрения все это очень ценно! А ребенок не видит в этом ничего интересного. Покажите своим наследникам интересную для них сторону жизни - парки аттракционов, зверей в зоопарке, поиграйте в пиратов во дворе, залейте горку зимой, купите хомяка, сходите на вокзал и просто посмотрите на поезда, посчитайте вагончики, отведите ребенка на свою работу, расскажите о невероятных животных, возьмите с собой в путешествие! Когда ребенок знает, что в жизни так много интересного, он понимает, как это ценно. Вы указываете на моменты, за которые можно быть благодарным, которые делают нас счастливыми.

6. Волшебное слово

Эта "техника" еще со времен наших прабабушек прекрасно работает. Пока Ваня не скажет "волшебное слово", кефирчик на его столе не появится. Иногда срабатывают только правила, заключенные в игру.

7. Благодарить приятно

Не заставляйте ребенка быть благодарным, не раздражайтесь, когда он не говорит вам "спасибо" или не замечает ваших стараний. Так вы разбудите в нем только чувство вины, чадо почувствует себя плохим, потому что не испытывает благодарность. И за это уж точно не скажет вам "спасибо", да и в последствии будет делать это "из-под палки". Зачем вам такая фальшивая радость? Лучше расскажите ребенку, что, когда вы испытываете благодарность, это делает вас счастливым. Ведь это приятно - благодарить! Кто ж захочет лишать себя возможности побыть чуточку счастливее?

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