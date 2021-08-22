Можно ли вырастить грибы на даче

Вешенки могут расти на чем угодно Фото: Евгения ГУСЕВА

Не всегда получается в грибную пору вырваться в лес. Как было бы хорошо, если бы грибочки росли прямо на вашем участке!

- Никогда вы не вырастите лесные грибы на даче, - разочаровал нас в эфире Радио «КП» садовод всея Руси, депутат Госдумы Андрей Туманов. - Лесным грибам нужны определенные условия, кому-то необходима осинка, кому-то брезка, кому-то хвоя. Ведь по сути срываем мы «плод», а грибница, которая этот «плод» растит, остается в земле. Все грибники знают: есть грибные места, а есть места, где никогда ничего не росло. Поэтому пытаться вырастить лесные грибы на участке бессмысленно.

Но есть грибы попроще, например, вешенки. Они могут расти на чем угодно, вплоть до шелухи от семечек. Или просто на древесине. Я выращиваю на чурочках. Вот вам пошаговая стратегия выращивания вешенок.

1. Для начала найдите мицелий гриба, он продается либо в хозяйстве, либо можно на рынке поспрашивать.

2. Возьмите бревнышко осины или березы. Расколите его на четыре части и два дня вымачивайте эти чурочки в воде.

3. Смажьте мицелием внутренние части чурочек, а потом соедините их заново в бревнышко. Можно обвязать веревкой, но лучше проволокой, она надежнее.

Можно в целом бревне накрутить отверстий, куда поместить мицелий. Но первый вариант попроще.

4. Бревнышко закапываем в укромном месте, где не будете больше ничего сажать. На глубину примерно сантиметров 20. Например, в кустах смородины. Но помните, что вешенки - это не шампиньоны, они любят свет, поэтому желательно, чтобы этот участок все же прогревался и освещался солнцем.

5. На следующий год первая волна вешенок появится у вас в мае, а вторая осенью. И так будет года три. Нежные, сладкие, вкусные грибы. Да нарезать их в молодую картошечку!.. И по всей веранде запах вешенки, когда жаришь! И не надо в лес ходить. Попробуйте. Это вкусно и увлекательно.

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