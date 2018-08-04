СЕГОДНЯ 10:38 2018-08-04T10:38:24+03:00

Изменить размер текста: A A

По сети ходит интересный тест-гороскоп. Астролог Джиллиан Ноулз уверена, что знак зодиака влияет на питание своего «хозяина». Она составила для каждого звездного представителя свою диету, которая поможет не набирать лишние килограммы, а мы спросили нашего эксперта диетолога, «работает» ли это.

Гороскоп большинство из нас воспринимает, как предсказание на грядущий день, месяц, год. И обычно мы ищем какие-то «подсказки» для личной жизни и работы. Но ни один овен и ни одна дева и не думали по звездам... худеть! А, оказывается, можно. И Джиллиан Ноулз уверена, что диеты по-разному влияют на разных представителей зодиакальных знаков.

ОВЕН (22 марта- 20 апреля)

Если вы родились под знаком овна, вы — человек импульсивный, вы любите соревноваться, но вы не терпимы, а, значит, во всем, что касается диет, вам нужно немедленно увидеть результат. Если вы не видите, что диета работает, через пару дней, то бросите худеть по этой схеме. Вам нужен быстрый результат.

СОВЕТ: Ваш выбор — безуглеводные, белковые диеты. И будет лучше, если начнете худеть с кем-то вместе, это придаст вам соревновательной решимости, и вы не сможете бросить.

ТЕЛЕЦ (21 апреля- 21 мая)

Тельцы любят хорошо поесть, и обычно голодания и диеты делают тельцов несчастными.

СОВЕТ: Попробуйте питаться красиво. То есть, если выбрали здоровую диету и составили рацион, украшайте свои блюда, покупайте свежие фермерские овощи и фрукты, подходите к приготовлению здоровой пищи творчески, и вы поймете, что диетические продукты могут быть такими же вкусными, как вредные и калорийные.

Избегайте сахара и продуктов с высокой жирностью, побольше зелени и овощей.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая — 22 июня)

Вы активны, и калории теряете легко. Только вот вы — существо увлекающееся, и часто «прыгаете» от одной диеты к другой, не доводя до конца ни одно похудение. Иногда вам достаточно поговорить о вашем желании похудеть, и на этом остановиться.

СОВЕТ: Для вас идеально — сочетание здорового питания и программы упражнений. И запомните: очень важно уделять время приему пищи - есть спокойно, за столом, не спешить и не перекусывать на ходу. И никакого фаст-фуда! Он — главный враг вашей фигуры.

РАК (23 июня — 23 июля)

Раки — люди эмоциональные. И никто так часто не «заедает» грусть-тоску, как раки. Еда позволяет обидчивым и ранимым ракам почувствовать себя комфортнее. А это опасно для фигуры. Но к диете рак отнесется, как к лишению себя чего-то хорошего.

СОВЕТ: Посмотрите на диету с другой стороны. Здоровое питание — это ведь и есть способ позаботиться о себе, побаловать свой организм. Диета сделает вас сильнее, и поможет лучше справляться с негативными эмоциями. Будьте внимательны, сложнее всего вам избавиться от вредных привычек из детства — сгущенка, шоколадные конфеты и пирожки.

ЛЕВ (24 июля — 23 августа)

Львам важно хорошо себя чувствовать. Быть бодрыми. И диета как нельзя лучше поможет вам добиться желаемого. Вы с радостью опробуете новые идеи для своего рациона. А энтузиазм и сила вашего характера поможет не нарушать диету. Придерживаясь диеты, вы будете знать, что поступаете правильно, что выглядите лучше, и это даст вам силы продолжать.

СОВЕТ: Игнорируйте всех, кто будет подтрунивать над вашей одержимостью диетами. И избегайте соусов и маринадов. Они сильнее всего загружают ваш организм.

ДЕВА (24 августа — 23 сентября)

Девы — перфекционисты. Им хочется все сделать идеально, и выглядеть хочется идеально.

Поэтому, если уж сядут девы на диету, то будут вести пищевой дневник, строго следовать правилам здорового питания и считать калории, питательную и энергетическую ценность.

СОВЕТ: Не будьте слишком строги к себе, даже если где-то нарушите диету. И выбирайте органические продукты, остерегайтесь аллергии.

ВЕСЫ (24 сентября — 23 октября)

Весы как всегда взвешивают все «за» и «против» и раздумывают, какую диету выбрать, ведь вариантов так много! И даже когда вы решитесь, будете сомневаться, а подходит ли вам такое питание.

Для вас в диете, как и в жизни, важен баланс — чтобы не лишать себя любимых продуктов, но при этом видеть результат — выглядеть все лучше и лучше. Именно результат и станет для вас лучшей мотивацией продолжать.

СОВЕТ: Для вас важно общение и поощрение. Так что найдите себе товарищей по диете, обсуждайте проделанную работу и делитесь успехами.

Выбирайте продукты, богатые калием (бананы, зелень, рыбу и йогурт).

СКОРПИОН (24 октября — 22 ноября)

У скорпионов есть сила воли, так что, если уж сядут на диету, то не нарушат ее. Скорпионам подходит строгая диета с быстрым результатом, ведь они настойчивы, решительны и умеют себя контролировать. Вы вряд ли будете рассказывать окружающим о том, что худеете, скорее вы будете загадочно улыбаться, когда вам сделают комплимент.

СОВЕТ: Обязательно включите в свой рацион побольше грубой клетчатки.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября — 22 декабря)

Стрельцы не ищут легких путей. Чем больше лишений и чем строже диета, тем лучше. Главное, чтобы результат был заметен. Стрельцам нужен вызов, и нужен поединок (пусть и с самим собой). И диета — отличный способ доказать всем и себе, что нет ничего невозможного!

СОВЕТ: Не переусердствуйте! Старайтесь не мучить себя и смотреть на свои «подвиги» реально. Откажитесь от сливок, поменьше сахара и минимум соли. И обязательно занимайтесь спортом!

КОЗЕРОГ (23 декабря- 19 января)

Вы — человек упорный, вам будет нетрудно отказаться даже от самой вкусной еды, если она вредна организму. Вы готовы к трудностям, и будете довольны собой, если со всем справитесь.

СОВЕТ: Не будьте к себе слишком строги, здоровое питание может быть и удовольствием. А диета — это не гонка на выносливость. Добавьте к диете такие занятия, как аэробика и тай-чи. Помните, что вам необходимы продукты, содержащие кальций (творог, сыр, молоко, бобовые, орехи).

ВОДОЛЕЙ (20 января — 19 февраля)

Водолеев привлекает все необычное. В том числе и диеты. Водолей изучит все новые способы похудеть, все инновации, подберет для себя индивидуальный вариант диеты и сделает его своим образом жизни. Одно НО. Как только станет скучно, водолей бросит диету.

СОВЕТ: Отнеситесь к инновациям разумно. Помните, что всего, даже диет и спорта, должно быть в меру. И исключите весь алкоголь. Изредка можете выпить имбирного эля.

РЫБЫ (20 февраля - 21 марта)

Те, кто родился под знаком рыб, нелегко привыкают к диете. Им сложно смириться с запретами на вкусную еду. Рыбы часто переедают.

СОВЕТ: Найдите диету, которая не будет вас уж очень сильно ограничивать. Займитесь танцами, йогой, включите медитации в свой ежедневный график. Это поможет вам справиться с «заблокированными» эмоциями, и тогда их не придется «заедать».

Следите за количеством потребляемой жидкости. Не запивайте еду.

КОММЕНАТРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Елена СОЛОМАТИНА, врач-диетолог:

- Как диетолог я могу сказать, что нет научных данных, подтверждающих, что звезды могут как-то определить тип питания. Звезды могут определить характер и предрасположенность к типу питания (например, эмоциональные раки чаще других «заедают» свои эмоции), дата рождения, наверное, может означать что-то общее между людьми. Нет научного обоснования и таких модных когда-то диет по группам крови. Все-таки диеты — это индивидуально, диета должна быть подобрана с учетом физиологии, и самое главное в ней — баланс белков, жиров и углеводов. Но всегда есть поправка на род деятельности (например, людям, которые сидят в теплом офисе, и тем, кто валит лес на севере, явно нужен разный рацион питания). Диета, которую мы выберем для похудения, зависит от температурного режима, в котором мы существуем, от нашей двигательной активности, от наличия хронических заболеваний, генетики. Самое главное, что учитывают диетологи — это вес и «состав» тела. Так что одного знака зодиака для подбора эффективной диеты будет маловато.

КОМПЕТЕНТНО

Характер важнее!

- Наши пищевые привычки зависят не от гороскопа, а во многом - о характера, - считает психолог Александра Мищенко. - Например, эмоциональные люди чаще всего «заедают» свои переживания, поэтому диеты с голоданием им не подойдут. Наоборот, таким нужно есть часто, но понемногу.

Человеку честолюбивому, амбициозному будет важен результат, поэтому и диета нужна такая, которая быстро «проявится», и вызовет комплименты стройной фигуре.

Есть люди впечатлительные и неуверенные в себе, им важно сразу договориться с самим собой, чтобы без «террора» - то есть делать себе поблажки и редкие исключения из правил диеты.

Творческим личностям важно увлечься процессом - готовить интересные блюда по новым рецептам.

Человеку ленивому важно, чтобы диета была основана на самых простых продуктах - вроде похудания на гречке.

Зависимым людям будет удобнее худеть за компанию с кем-то.