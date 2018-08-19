2018-08-17T18:56:54+03:00
Здоровье

Выбираем идеальную позу для сна: кому спать на боку, а кому - на животе #сочныеновости

Поза, в которой вы спите, может стать причиной храпа, изжоги, сердечно-сосудистых проблем и даже появления морщин!
Анна ГЕРАСИМЕНКО
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Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Поза, в которой вы спите, может стать причиной храпа, изжоги, сердечно-сосудистых проблем и даже появления морщин! Как же спать, чтобы быть здоровым, молодым и выспавшимся? Мы разобрали каждое положение с точки зрения плюсов и минусов.

На спине

Йоги неспроста выбрали "шавасану" (позу мертвеца — лежа на спине) для завершения практик и самого качественного расслабления организма.

+ Именно во сне на спине отдыхает позвоночник (при условии, что матрас хороший).

+ Шея тоже может расслабиться (если подушка правильная).

+ Лицо разглажено, а, значит, новые морщинки не появятся.

И все же…

- Если у вас есть проблемы в шейном отделе позвоночника, а голова неправильно лежит, если вы положили слишком много подушек, например, тогда нарушается мозговой кровоток. Мозгу мало кислорода, давление повышается, сердцебиение ухудшается. Именно поэтому людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и с проблемами позвоночника для сна на спине нужны жесткий матрас и правильная подушка (возможно, ортопедическая).

- Храп. На спине храпят почти все. Ведь в этом положении основание языка под действием гравитации опускается и прикрывает дыхательные пути, затрудняя вдохи и выдохи.

- Людям с хроническими заболеваниями позвоночника, в частности с межпозвонковыми грыжами, на спине спать опасно из-за возможного застоя в этом положении венозной крови и нарушений кровообращения.

- Будущим мамам врачи не рекомендуют спать на спине, ведь матка, особенно на поздних сроках, может давить на полую вену, затрудняя кровообращение.

На боку

Большая часть человечества спит на боку.

+ Во время беременности сон на боку улучшает кровообращение и сердечную деятельность как мамы, так и малыша. Хотя, у будущих мам выбор невелик. Только на боку и можно спать.

+ Сон на левом боку помогает облегчить изжогу и так называемый кислотный рефлюкс, когда желудочный сок из желудка попадает в пищевод.

- Сон на левом боку затрудняет работу и снижает амплитуду движения легких. Так что не подходит для тех, кому знакомы бронхиальные проблемы.

- В этом положении усиливается давление на грудную клетку, а, значит, сон на левом боку не рекомендуется сердечникам.

- На боку мы "придавливаем" одну руку всем весом тела, так что "нижняя" рука часто затекает, а иногда такая поза во сне может стать причиной защемлений нервов в шее, в плече, в руке.

На животе

+ В этой позиции не захрапишь, даже если очень захочется.

- Грозит нарушением кровотока и доставки кислорода к мозгу из-за скрученного положения головы.

- В позе на животе вес тела давит на грудную клетку (особенно это опасно, если вес большой), затрудняется работа легких.

- Большая нагрузка на сердечную мышцу. Опасно для сердечников и обладателей лишнего веса.

КОММЕНАТРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Виктор Косс, врач-невролог:

- Процесс движения во сне под контролем у нашего организма, и, если что-то пойдет не так, мозг сам «перевернет» нас на другой бок, на спину или уложит на живот. То, какую позу выбрать для сна, зависит от вашего веса и хронических заболеваний. Но по опыту могу сказать, что самая частая проблема во сне у жителей мегаполисов — это заброс желчи в желудок, рефлюкс. И это из-за того, что почти у всех в больших городах хронический стресс, а в этом состоянии сфинктеры (перегородки, которые не дают желчи переливаться, куда не следует, - ред.) смыкаются, закрываются не до конца. И совет тут один для всех засыпающих в разных позах — не ешьте за 2 часа до сна. Тем, кому знакомы сердечно-сосудистые, бронхо-легочные заболевания и проблемы с позвоночником, хорошо бы посоветоваться с врачами по поводу положений во сне, выбрать правильный матрас и подушку.

ВАЖНО:

5 вещей, которые обеспечат хороший отдых мозгу

1. Правильное положение головы

2. Ужин за 2 часа до сна, не позже.

3. Нормальный вес.

4. Жесткий матрас.

5. Двигательная активность в течение дня (человек, в зависимости от рода деятельности должен тратить от 1 до 2 тысяч калорий в сутки).

Сочные новости.

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