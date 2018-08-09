8 Авг. 18:33 2018-08-08T18:33:42+03:00

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Что в народных суждениях об арбузах правда, а что нет, «КП» рассказал ставропольский бахчевод с десятилетним стажем Роман Пономарев.

Миф 1

Чем краснее, тем вкуснее

Часто продавцы арбузов упирают на то, что, мол, арбуз красный - самый классный. Чем краснее мякоть, тем она сочнее и слаще.

Правда

- Вкус арбуза от цвета мякоти не зависит, - объясняет наш эксперт. - Но обращать внимание на нее все же стоит: если она осклизлая или нехарактерно темная, то, скорее всего, арбуз ударили или сильно сдавили во время транспортировки. Сердцевина начала подгнивать. А если видны крупные желтые или белые прожилки - это повод насторожиться. Наверняка при выращивании ягоды использовалась химия - она накапливается в прожилках и дает нехарактерный цвет. У такого арбуза и вкус бывает с «химическим» оттенком, и срез часто выглядит не пористым и рыхлым, а неестественно гладким, как будто его отполировали.

Миф 2

Их накачивают селитрой через шприц

Историями про наколотые селитрой арбузы полон интернет. Мол, обкалывают ягоду всякими химическими ускорителями роста, чтобы быстрее созревала. Поэтому, прежде чем выбрать арбуз, нужно поискать на нем дыры от игл.

Стоимость экзотических квадратных арбузов стартует от трех тысяч рублей. А на вкус они ничуть не лучше круглых! Фото: Наталья ВОЛКОВА/Фотобанк Лори

Правда

- Бахчевики, когда слышат об этом, смеются: любой проколотый арбуз (как, впрочем, фрукт или овощ) сгниет через пару дней. Да и вручную обколоть тысячи плодов на бахче - задача непосильная. За отверстия от уколов люди часто принимают оставленные личинками-проволочниками дырки. Но эти отверстия на качество плода не влияют.

Химическая подкормка для арбузов все же используется недобросовестными бахчевиками, но отличить по внешнему виду плод, выращенный на нитратах, очень сложно.

И все-таки есть вещи, которые должны насторожить. Если плод огромный, больше 12 кг, то наверняка «питался» нездоровой пищей. Чтобы окончательно убедиться в натуральности арбуза, лучше воспользоваться нитрат-тестером. Хорошие продавцы, которым нечего скрывать, всегда имеют такой под рукой. Обратите внимание, что электрод тестера вставлять следует не в кожуру, а в мякоть - в область между семенами и центром.

Впрочем, и у нитратометров бывают погрешности: все зависит от стоимости аппарата. Стопроцентный результат по содержимому арбуза даст только лабораторный анализ.

Миф 3

Нельзя есть до августа

Сейчас, конечно, уже самый сезон. Но арбузы каждое лето появляются в конце июня. И народ воротит нос: мол, наверняка нитратный. Главный аргумент - арбуз зреет долго, не меньше 100 дней, и к июню - июлю в российском климате, естественно, вырасти не может.

Правда

- Для выращивания обычного грунтового арбуза необходимо 90 дней, но сейчас выведено много сортов, созревающих за 70, 60 и даже 52 дня. Особенность их в том, что завязывание плода начинается раньше, чем у обычных. Поэтому на юге арбузы сажают уже в конце апреле - начале мая. Кроме того, у опытных бахчеводов есть свои рецепты выращивания ранних арбузов: опускать семечки в грунт под пленку, чтобы нагреть землю, натягивать над всходами агроволокно (нечто вроде теплицы. - Ред.) или высаживать рассаду. Соответственно конец июня - нормальное время для появления первых арбузов. Обычно это сорта Виктория, Скорик, Огонек, Кримсон. Часто их отличают небольшие размеры.

Миф 4

Мальчики менее сладкие

Люди часто вертят арбуз, пытаясь определить его «пол» по особенностям строения хвостика или размерам следа от цветка, считая, что арбузы-девочки слаще арбузов-мальчиков. И считают, что если хвостик зеленый, то арбуз незрелый.

Правда

- Когда арбузы цветут, у них бывают женские и мужские цветки (последних - в два раза больше). Но завязывается плод только на женском. Мужские служат для опыления. Так что все ягоды арбуза - женского «пола»! А зеленый хвостик-плодоножка означает, что арбуз - свежий. После недельного лежания хвостик обычно засыхает. Стоит обратить внимание на толщину плодоножки: если арбуз зрелый - она тонкая, а если она налитая и очень толстая, то, скорее всего, это зеленая ягода. Есть арбуз рекомендуется в течение 4 - 5 дней после сбора: потом у него меняется структура мякоти.

Резьба по арбузу - очень красиво. Но мы-то ценим их не за это!Фото: Евгения ГУСЕВА

Миф 5

Нет косточек? Признак ГМО

Считается, что арбуз должен выглядеть типично - быть зеленым, овальным, с черными полосками, красной мякотью и черными косточками. А если он отклоняется от нормы, например имеет необычную форму, в нем нет косточек, то наверняка он выращен с использованием генной модификации.

Правда

- Бескосточковые арбузы - это не ГМО, а всего лишь плод труда селекционеров. В таких арбузах попадаются 1 - 2 черные семечки, а остальные - белые и мягкие. Но если взять такую семечку и посадить, то вырастет обычный арбуз с косточками: чтобы был бескоточковый, необходимо сложное опыление.

Западный рынок на 60% занят бессемянным арбузом, на наших же прилавках этот сорт только начал занимать свое место.

Кстати, есть арбузы круглые, треугольные, квадратные. Для получения необычной формы их в молодом возрасте помещают в специальные стеклянные колбы. При этом из 50 колб, в которые закладывают плоды, получается 1 - 2 арбуза нужной формы, остальные пропадают. Потому цена квадратного или треугольного арбуза начинается от 3000 рублей, а стоимость привезенных из Японии доходит до нескольких десятков тысяч. И с большой долей вероятности такой арбуз окажется невкусным. Покупают их в основном ради забавы - как эксклюзивный сувенир.

ВАЖНО!

Как выбирать

Спелый арбуз имеет сухой или тонкий зеленый хвостик. Плод не должен быть мятым или кривым. Поэтому его надо внимательно ощупать и слегка сдавить ладонями. Кожура не должна легко продавливаться. Упругость - залог спелости. Должно казаться, что если надавить еще чуть-чуть - арбуз лопнет. Светло-бурые или коричневые пятна по всей поверхности, за исключением большого желтого пятна от земли, - признак болезней. Если снаружи на арбузе нет посторонних следов и повреждений, форма его не искорежена, то он вырос здоровым и можно смело брать.

НА ЗАМЕТКУ

В мякоти арбуза содержатся каротин, аскорбиновая кислота, витамины группы В, магний, калий, никель, железо и другие компоненты. Клетчатка и пектин прекрасно влияют на работу кишечника, помогая очистить организм от вредных веществ и шлаков. Кроме того, полезен арбуз при болезнях почек и отеках, а также при цистите, нефрите и наличии песка в почках.

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