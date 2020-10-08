Как оценить состояние организма

Большая часть исследований по ранней диагностике проводится врачом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По мнению ученых, медицина будущего позволит нам сохранять здоровье и молодость в течение нескольких тысячелетий. Хотите дождаться этого прорыва в науке? Уже сегодня вы можете значительно продлить жизнь собственными усилиями. В этом не сомневаются футуролог Рэймонд Курцвейл и доктор медицины Терри Гроссман. В своей книге «Transcend» они рассказывают о многих принципах долголетия. И два, пожалуй, самых важных — это профилактика и диагностика.

Профилактика

Профилактика заболеваний — один из действенных способов сохранить здоровье. Большую часть профилактических мероприятий вы можете выполнять самостоятельно, день ото дня определяя образ жизни. В некоторых отношениях профилактика даже важнее ранней диагностики. В конце концов, любой бы предпочел предотвратить заболевание на корню, а не выявлять его на сколь угодно ранней стадии!

В основе профилактики заболеваний в первую очередь лежит ваш выбор образа жизни: диета, упражнения, сон, сохранение здоровья мозга и управление стрессами. Недавние исследования подтвердили, насколько сильно влияет на продолжительность вашей жизни то, какой образ жизни вы предпочитаете. Было найдено пять факторов риска, связанных с образом жизни и оказывающих серьезное влияние на уровень летального исхода:

— Курение — связано с 28% смертей.

— Низкая физическая активность — с 17% смертей.

— Избыточный вес — с 14% смертей.

— Плохое питание — с 13% смертей.

— Алкоголь (злоупотребление) — с 7% смертей.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Ранняя диагностика

Диагностика — вид медицинской помощи, который годится для выявления заболевания на очень ранних стадиях. Это как отойти от края скалы за минуту до возможного падения. Большая часть исследований по ранней диагностике проводится врачом. Однако существует множество процедур, которые вы можете выполнить дома самостоятельно.

К ним относятся измерение частоты сердечных сокращений и артериального давления, определение содержания жира в организме и отношения окружности талии к окружности бедер, а также оценка физической формы.

Частота сердечных сокращений

Проверка пульса может обеспечить массой ценной информации о состоянии сердца. Просто положите указательный и средний пальцы одной руки на внутреннюю поверхность запястья другой руки со стороны большого пальца. Распространенная ошибка заключается в слишком сильном нажатии, поэтому нажимайте легко. Считайте удары пульса в течение 20 секунд, полученное значение умножьте на три: теперь вы знаете свою частоту сердечных сокращений.

Чем лучше физическая подготовка, тем ниже частота сердечных сокращений в покое. Например, у Лэнса Армстронга пульс составляет всего 32 удара в минуту. Обычно у мужчин этот показатель ниже, чем у женщин, но в целом желательно, чтобы ваша частота сердечных сокращений в покое была меньше 84. Оптимальная частота — меньше 70. Если ваш пульс выше 100, то либо вы в совсем неважной форме, либо у вас какие-то проблемы со здоровьем, например заболевание сердца или щитовидной железы.

Артериальное давление

Артериальное давление можно измерять в домашних условиях при помощи доступных и недорогих автоматических аппаратов. Выделяют несколько категорий артериального давления:

— <120/80 мм рт. ст. — оптимальное;

— 120/80–130/85 мм рт. ст. — нормальное;

— 130/85–140/90 мм рт. ст. — повышенное нормальное;

— >140/90 мм рт. ст. — высокое.

Если давление существенно выше, чем 140/90, то рекомендуется принимать лекарственные препараты. Каждый раз, когда артериальное давление поднимается выше оптимального значения 120/80, появляется угроза здоровью. По данным исследования Национального института болезней сердца, легких и крови, опубликованным в 2008 году, при повышении артериального давления значительно увеличивается вероятность развития сердечного приступа или инсульта.

Снижение веса, регулярные физические нагрузки и ограничение потребления продуктов с высоким гликемическим индексом — вот простые и эффективные способы, которые вы можете использовать, чтобы снизить свое нормальное или повышенное нормальное давление до оптимального уровня.

Жиры в организме

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Как правило, у мужчин общее содержание жира в организме должно составлять 10–17%, а у женщин — 18–26%. Оптимальными можно считать значения у нижних границ этих диапазонов, поэтому мужчины могут установить для себя нормальный показатель на уровне 10–12%, а женщины — около 18–20%. Если женщина весит 74 кг и содержание жира в организме примерно 34%, это означает, что в ее теле целых 23,6 кг жира. Чтобы вернуться к здоровым 24%, потребуется сбросить 10 кг.

Наиболее точный способ измерения содержания жира в организме предполагает полное погружение в бассейн с водой. Но можно получить приблизительные данные и с помощью портативных устройств или весов, которые, помимо веса, показывают содержание жира. Правда, некоторые из этих устройств известны своей неточностью, поэтому было бы неплохо измерить этот показатель у врача или в спортзале с помощью более точных методов.

Отношение окружности талии к окружности бедер

На ваше здоровье влияет не только содержание жира в организме, но и его распределение. У некоторых людей жир накапливается в верхней части бедер и на ягодицах. Такой тип телосложения имеет эстетические недостатки, но связан с меньшим риском для здоровья, чем тип телосложения «яблоко», при котором жир откладывается в средней части тела.

Скопление жира выше линии талии, которое также часто называют «пивным животом», — признак метаболического синдрома. А это основной фактор риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Измерение отношения окружности талии к окружности бедер можно считать самым простым методом диагностики метаболического синдрома.

Для выполнения этого исследования вам потребуется лишь измерительная лента. Измерьте окружность живота на уровне пупка. Расслабьте живот, не втягивайте его. Затем измерьте окружность бедер в самом широком месте. Теперь разделите окружность талии на окружность бедер и сравните полученное значение с приведенной ниже таблицей.

Физическая форма

Человеческое тело рассчитано на регулярные физические нагрузки, и это критически важный аспект поддержания оптимального здоровья. Один из способов оценить свою текущую физическую подготовку — простой тест на аэробную выносливость. Если вы занимаетесь нерегулярно, в особенности если вам больше 40 лет, то этот тест делать не следует.

Как можно быстрее пробегите или пройдите 2,4 километра. Используйте счетчик пробега своего автомобиля, чтобы отмерить эту дистанцию или пробегите шесть кругов на обычном легкоатлетическом стадионе (круг стандартного стадиона обычно равен 400 м.). Последний прием пищи должен быть не менее чем за два часа до теста. Сначала разогрейтесь, а потом выполните этот тест так быстро, как можете. Воспользуйтесь приведенной ниже таблицей, чтобы оценить свое физическое состояние.

Продолжительность жизни сильно зависит от того, какой образ жизни вы выбираете. Обязательно регулярно проверяйте свои показатели, а также проходите обследование у врачей.