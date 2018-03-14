10 правил для каждого, которые помогут избежать рака

СЕГОДНЯ 01:45 2018-03-14T01:45:13+03:00

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Такие советы, как занимайся спортом и ешь здоровую еду, звучат, как "мойте руки перед едой"… Да, Капитан Очевидность. Да, ничего нового. Но все же, согласно исследованиям мировых светил, именно самые простые шаги могут помочь не столкнуться с 13 разновидностями болезни века.

Вот 10 правил, которые стоит выполнять всем и каждому:

1. Поддерживать нормальный вес

Лишний вес часто становится причиной 10 видов рака, но чаще всего - печени, простаты, груди, кишечника. Ожирение может вызвать и сердечно-сосудистые заболевания, и диабет.

Жировые клетки помогают высвобождаться гормону эстрогену, который увеличивает риск возникновения рака молочной железы. Лишний жир стимулирует воспалительные процессы, похожие на те, что "устраивает" организм для борьбы с инфекциями. И это постоянное состояние "борьбы" тоже способствует развитию некоторых форм рака.

Совет врачей - поддерживать индекс массы тела между 18,5 и 24,9, сократить употребление жирных и сладких продуктов.

2. Двигаться

Спорт, да и любые физические упражнения нужны для здоровья сердца и легких. Но еще это помогает минимизировать риск возникновения онкологии. По подсчетам ученых, один из девяти случаев заболеваний раком мог бы быть предупрежден, если бы люди больше двигались. Почему движение так важно? Именно физическая активность помогает поддерживать уровень гормонов в норме. Ведь слишком высокие показатели отдельных гормонов могут вызывать рак.

Кроме того, хорошая физическая форма поможет укрепить иммунитет и улучшить пищеварение.

3. Есть зелень

Фрукты и овощи действительно уменьшают риск возникновения рака пищевода, желудка, легких. Но есть и другие полезные продукты-защитники - это клетчатка, продукты из цельного зерна, которые предотвращают рак кишечника. Зелень, фрукты-овощи защищают клетки организма от повреждений, которые могут привести к раку. Кроме того, такая "зеленая" диета помогает поддерживать нормальный вес.

4. Меньше алкоголя

Алкоголь, по словам экспертов, влияет на риск возникновения рака пищевода, печени, кишечника, молочной железы. Ученые советуют мужчинам выпивать не больше двух бокалов в день, а женщинам - не больше одного. Особенно опасен алкоголь курящим. Безусловно, в небольших количествах вино может защитить от сердечно-сосудистых заболеваний, но риск все-таки "перевешивает", так что ученые советуют отказаться от алкоголя в пользу трезвости.

5. Исключить сладкие газировки и фаст-фуд

Жирное и сладкое приводит к ожирению. Ожирение увеличивает риск развития рака. Самые опасные продукты - это чипсы, печенье, гамбургеры, жареная курица, газированные напитки, энергетические напитки, молочные коктейли. Фруктовые соки, безусловно, полезны, но содержат много сахара, так что одного фреша в день вполне достаточно. Кофе и чай эксперты советуют пить без сахара, а утолять жажду лучше простой водой.

6. Сократить потребление соли

Соль повышает кровяное давление и риск возникновения рака желудка. Соль, по мнению ученых, травмирует клетки, выстилающие стенки желудка. Суточная доза соли - 6 г. Важно следить, чтобы она не повышалась. Для улучшения вкуса еды добавляйте в пищу при готовке специи, травы, чеснок, лимон.

7. Нет сосискам и бекону

Эти продукты увеличивают риск развития рака кишечника.

Что касается мяса, то Научно-исследовательский Фонд Рака советует употреблять не более 500 г мяса (говядина, свинина, баранина) в неделю, а от бекона и колбас вообще отказаться. В процессе копчения мясо выделяет канцерогены, которые вызывают онкологические заболевания.

Мясо - источник белка, цинка, железа, так что совсем отказываться от него ученые не рекомендуют, но можно дополнять мясо фасолью, чечевицей, горохом. Они тоже содержат много витаминов и минералов, в отличие от сосисок.

8. Витамины не всегда полезны

Некоторые добавки с высоким содержанием витаминов могут быть опасными. Одни добавки уменьшают риск развития рака, но есть и такие, которые способны спровоцировать. В связи с этим, эксперты рекомендуют витамины получать из полезных продуктов, а не из таблеток. И, конечно, если и выбирать витамины, то только по совету врача.

9. Кормить ребенка грудью

Ученые уверены в том, что грудное вскармливание снижает риск развития рака молочной железы. Так что молодым мамам советуют кормить чадо грудью не меньше 6 месяцев. Это ведь и детям на пользу.

10. Бросить курить

Это первое и самое главное, что должен сделать человек, если не хочет столкнуться с онкологией, - говорят ученые. Курение становится причиной 90 процентов случаев заболевания раком легких и часто причиной рака горла, гортани, пищевода. Курение поражает клетки, выстилающие легкие. Сигаретный дым содержит химические вещества, которые изменяют состав тканей легких очень быстро. К счастью, если бросить курить, то ткани восстанавливаются.