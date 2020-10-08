Пять случаев, когда не стоит верить диагнозу «рак»

Когда говорят: «У вас рак!» - самоконтроль отключается. Но не всегда стоит верить страшному диагнозу. Фото: REUTERS

С онкологией у нас в стране, действительно, не все хорошо - с каждым годом диагностируют все больше случаев рака на ранеей стадии. Врачи уверяют - и прекрасно, что диагностируют на ранней. Так в разы больше шансов, что вылечат. Но согласитесь, само это слово вызывает инстинктивную дрожь. А когда говорят: «У вас рак!» - самоконтроль и вовсе отключается.

К сожалению, часто этим пользуются мошенники. Или совершенно случайно вас могут напугать люди, которые и вовсе не должны сообщать о таких вещах. Разберем вместе со специалистами наиболее яркие случаи, когда не стоит верить страшному диагнозу.

1. Вам позвонили по телефону.

Увы, это самый распространенный обман, на который до сих покупаются многие люди, в основном пожилые. Схема мошенников очень простая: каким-то способом узнав о том, что вы недавно сдавали банальный анализ крови, вам звонят на домашний телефон (достать номер не составляет труда - базы телефонов не секретные). И начинается очень массированный развод.

Звонящий представляется главврачом крупной клиники (например, Онкоцентра на Каширке, Клинике при управделами Президента и т.д.) и говорит: «Ваши анализы очень плохие, они поступили к нам и мы увидели, что у вас рак». Разумеется, человек теряет волю и способность соображать.

Мошенники действует психологически точно, четко и быстро - пока человек не пришел в себя, трубку начинают передавать из рук в руки «главному онкологу», «главному онкохирургу» и т.д. И все эти «специалисты» будут убеждать вас, что необходима срочная госпитализация. Но пока вас не госпитализировали, вам нужно пропить таблеточки, «которые по соцпрограмме мы вам продадим по бросовой цене, а также нужен залог, чтобы забронировать палату».

Схема развода может слегка отличаться. Главное - выманить как можно больше денег и как можно быстрее.

И пожилые люди снимают все накопленные долгими годами «смертные» и отдают курьеру, который приезжает буквально в течение получаса.

Разумеется, потом не происходит никакой госпитализации.

Что делать:

Взять себя в руки и сказать: «Мне нужно срочно перезвонить сыну (дочери-мужу, племяннику)», кому угодно и бросить трубку.

Потом набрать номер своей поликлиники и спросить об анализах, рассказать всю ситуацию. Как правило, врачи в курсе того, как работают мошенники, и тут же разубедят вас в том, что у вас рак.

2. «Обрадовали» в частной клинике после сдачи анализов.

Тоже, к сожалению, не редкость. Раньше этим часто пользовались нечистые на руку клиники. Как правило, после того, как вы сдали анализы, вам также звонили и печально сообщали о проблемах. И обещали вылечить за баснословную сумму: «Главное не затягивать».

Что делать:

Сдать анализы в государственной, районной поликлинике или, если не доверяете государству, - в любой диагностической лаборатории.

3. Лаборант, глянув анализы, охнул и сказал «рак...»

- Диагностика рака - дело, действительно, тонкое и сложное, - говорит основатель одной из компаний по диагностике онкологических заболеваний Алексей Ремез. - Рак окончательно диагностируется только по результатам морфологического исследования (это гистология, иммуногистохимия). Другие исследования являются лишь предварительными. С помощью МРТ, КТ, ПЭТ КТ, эндоскопии можно «увидеть» новообразование, но нельзя с полной достоверностью утверждать, что это рак. Поэтому ни в коем случае никто из проводящих обследование не должен говорить о раке.

Отдельного внимания заслуживают анализы крови на онкомаркеры, регулярно приводящие пациентов к неправильным выводам. Отклонения от нормы онкомаркера не означают, что у пациента рак! Они лишь могут указать на необходимость дальнейшего обследования определенных органов. Это отклонение может быть вызвано банальной простудой или воспалением. Кроме того, известны случаи, когда даже на запущенных стадиях рака онкомаркеры были в норме.

Но бывают, увы, ошибки, приводящие к операции:

- Они связаны с квалификацией врача, исследующего гистологические стекла под микроскопом, особенно это касается иммуногистохимических методов - для верной трактовки результата требуются знания и опыт, - поясняет Алексей Ремез. - Например, иногда деление клеток при фиброаденоме или при пролиферирующем аденозе (доброкачественные состояния) может быть принято неопытным врачом за проявление злокачественности. Пациент с подобными заболеваниями будет направлен на операцию и тяжелое лечение после нее, хотя этого можно было избежать при проведении пересмотра гистологии высококвалифицированным специалистом.

Что делать:

Не верить. Сдать анализы в другие лаборатории. И слушать только врача, поскольку окончательное заключение может дать лишь онколог (см. Важно).

4. Гадалка сказала...

Вы можете сколько угодно говорить, что вас вылечил экстрасенс, что знаете случаи чудесного исцеления от рака после прикосновения к иконе. Все эти случаи могут быть - дело лишь в силе воли и степени развития заболевания. И вере, конечно.

НО ставить диагноз «рак» не имеет право никакая самая крутая гадалка. Если после постановки такого диагноза вы не ходили в поликлиники, чтобы сдать анализы, а лишь к той же гадалке, и через полгода она вас торжественно исцелила, значит не было никакого рака. Внушаемость - великая вещь.

Что делать:

Проверить диагноз с помощью официальной медицины (см. Кстати).

5. «Мы запустили новое оборудование, оно просканировало ваш мозг».

Вы не поверите, но бывают случаи из области фантастики, доходящие до маразма. Москвичи рассказывали о звонках мошенников: «Мы запустили новое оборудование на гирокоптере, оно летает по нашему району и сканирует всех людей. У вас обнаружили опухоль в мозгу!»

Бред, скажете? А ведь люди верят...

Что делать:

Смотри пункт 3.

ВАЖНО

Кто имеет право сообщить о диагнозе

Только врач-онколог или врач-гематолог (этот специалист занимается лечением лимфом).

- В свою очередь, эти врачи опираются на заключение врача-гистолога (врача-патоморфолога, это одно и то же), который тщательно изучает ткани под микроскопом в лабораторных условиях и дает свое заключение, - поясняет врач-онколог Андрей Корицкий. - Другие врачи, даже если они хорошие специалисты в других областях - например, гепатологи, нефрологи, - не имеют право ставить окончательный онкологический диагноз. Они могут его лишь предположить и направить на дальнейшие обследования. При этом пациенту заявляться об этом не должно. Потому что окончательный диагноз, опять-таки, может вынести только онколог.

КСТАТИ

Путь, который нужно пройти для правильной постановки диагноза

1. Вы заподозрили что-то неладное и обратились к терапевту. Или же у вас при диспансеризации обнаружили странную опухоль. Или онкомаркеры показали не то.

2. Вам прописывают массу исследований, лабораторных и инструментальных, например:

+ всевозможные анализы крови, биологических жидкостей,

+ УЗИ,

+ МРТ и (или) КТ,

+ эндоскопия (ФГДС, колоноскопия) и т.д..

На этом этапе может быть обнаружено новообразование, но определить его природу (злокачественное оно или доброкачественное) пока невозможно.

3. Терапевт дает направление пациенту в онкологический диспансер, где занимаются диагностикой и лечением онкологических заболеваний. Такие диспансеры есть в каждой области, обследование и лечение в них по направлению бесплатное.

4. В онкологическом диспансере пациенту проводят биопсирование - это забор тканей опухоли на гистологическое исследование. Затем эти кусочки тканей направляются в патоморфологическую лабораторию, где их обрабатывают и подготавливают, делая из них парафиновые блоки, а из блоков - гистологические стекла. Эти стекла изучает под микроскопом врач-патоморфолог и ставит диагноз.

5. На основании этого диагноза в соответствии с утвержденными стандартами для конкретного заболевания проводится лечение.

НА ЗАМЕТКУ

Перед тем, как пойти по направлению терапевта в онкологический диспансер, внимательно изучите, какие услуги вам обязаны оказать бесплатно. Для этого можно обратиться на сайт онкологического диспансера и изучить два списка - перечень бесплатных и платных услуг, оказываемых данным диспансером. Если врач в больнице не спешит оказать помощь или требует деньги за бесплатные услуги, необходимо обратиться к главному врачу учреждения. Если такое обращение не помогло, нужно звонить на горячую линию департамента здравоохранения региона либо отправить жалобу в письменном виде.

Если ваш вопрос не решен даже на региональном уровне, обращайтесь по телефону горячей линии Министерства здравоохранения Российской федерации: 8-800-200-03-89. Также к решению конфликта можно привлечь страховую компанию, полисом которой вы пользуетесь.