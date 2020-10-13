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Звезды

Звезды, которых прославил Playboy

Жизнь этих девушек после появления на страницах эротического журнала изменилась навсегда
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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Жизнь этих девушек после появления на страницах эротического журнала изменилась навсегда

Жизнь этих девушек после появления на страницах эротического журнала изменилась навсегда

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Съемка в Playboy можно сказать грудью прокладывала дорогу к славе многим прекрасным и умным девушкам. «Комсомолка» решила вспомнить, кому именно.

Начнем, конечно, с любимицы Хью Хефнера и самой запоминающейся блондинки Playboy Памелы Андерсон. Обладательница знаменитой груди впервые оказалась на обложке Playboy в 1989 году в 22-летнем возрасте. После чего получила предложение сняться в сериале «Спасатели Малибу». Постеры со знойной красоткой в красном купальнике были в комнате каждого американского тинейджера и можно сказать автоматически включили ее в десятку самых сексуальных женщин планеты. Кстати, недавно Памела повторила ту знаменитую съемку, правда, в другом мужском журнале. Борец за права животных стала самой «возрастной» девушкой месяца.

Постеры c Памелой были в комнате каждого американского тинейджера.

Постеры c Памелой были в комнате каждого американского тинейджера.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Любимица Хью Хефнера и самая запоминающаяся блондинка Playboy Памела Андерсон.

Любимица Хью Хефнера и самая запоминающаяся блондинка Playboy Памела Андерсон.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Королева селфи, эпатажная модель и самая известная женщина в мире – мадам Ким Кардашьян в 2007 году стала девушкой декабрьского номера Playboy. Спустя пару месяцев компания Bongo Jeans объявила ее своим рекламным лицом. И только потом уже появилось реалити-шоу имени ее самой и селфи как образ жизни. При таком раскладе Хью Хефнер может претендовать на процент от всех доходов предпримчивой супруги Канье Уэста. Но он не жадный.

Ким Кардашьян на обложке Playboy.

Ким Кардашьян на обложке Playboy.

Фото: SPLASH NEWS

Президент модной марки Guess Пол Марсиано предложил Анне Николь Смит сняться в рекламе после того, как увидел ее на обложке Playboy. Так, девушка из забытого городка в Техасе в один момент стала знаменитой. После пышногрудая блондинка снялась в комедии Тима Роббинса "Голый пистолет 33 и 1/3". Было еще собственное шоу и съемка в телесериалах. Возможно, блондинка до сих пор украшала бы собой обложки знаменитых журналов, однако в возрасте 39 лет она умерла.

Благодаря Playboy, девушка из забытого городка в Техасе в один момент стала знаменитой.

Благодаря Playboy, девушка из забытого городка в Техасе в один момент стала знаменитой.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Начиная свою карьеру в жанре бурлеска Дита фон Тиз и не думала пробивать свою дорогу к славе через съемку в эротическом журнале. Но все ее начинания: производство подтяжек, корсеток и чулок в винтажном стиле, съемка в журналах в образах звезд 30-40- х годов не давала того « звездного выхлопа». И тут ей позвонил Хью Хефнер. Все по канонах голливудской сказки! Съемка 1999 и 2001, потом "на бис" 2002 года и о Дите фот Тиз заговорили во всем мире, а ее образу стали подражать сотни тысяч поклонников. Страшно подумать, что было бы если основатель Playboy не позвонил.

Не будем лукавить, фотосессия для 24-летней Шарлиз Терон 16 лет назад в самом знаменитом журнале мира не стала судьбоносной, но уж точно выделили начинающую звездочку среди сотен таких же в конкурентном мире Голливуда. К тому времени актриса снялась в «Адвокате дьявола» и в «Жене астронавта», в ролях после которых предложения от режиссеров должны были буквально посыпаться на актрису, но почему-то телефон в доме красивой уроженки ЮАР молчал. Зато предложение вдруг поступило из Playboy (хотя почему вдруг?!) и длинноногая блондинка согласилась стать девушкой месяца. Дальше была роль в «Правилах виноделах» да и вообще началась сладкая жизнь. Интересно, если у актрисы обод с ушками?!

Дита фон Тиз на обложке мужского журнала №1.

Дита фон Тиз на обложке мужского журнала №1.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Шарлиз Терон появилась на обложке в 1999 году.

Шарлиз Терон появилась на обложке в 1999 году.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Фото той обложки Playboy, где Синди Кроуфорд стыдливо прикрывает грудь, топ-модель до сих пор хранит под стеклом у себя дома. Правда, в ящике стола, чтобы не увидели дети. А может зря, красоту нельзя прятать, тем более, после съемки в 1988 году для эротического журнала ее гонорары за выход на подиум подскочили почти в двое. Еще раз экс-супруга Ричарда Гира появилась в глянце Хью Хефнера в 1995 году, и снова сорвала аплодисменты. Тираж был выкуплен весь. К слову, в 2013 году основатель Playboy предложил манекенщице повторить «успешный эксперимент», но модель отказалась. Причина оказалась до банальности проста: мол, у Синди подрастают дети, и она не хочет, что они видели ее обнаженной.

Синди, у детей есть интернет! Они уже видели! А поклонники всего мира расстроились, эх!

Фото той обложки Playboy, где Синди Кроуфорд стыдливо прикрывает грудь, топ-модель до сих пор хранит под стеклом у себя дома.

Фото той обложки Playboy, где Синди Кроуфорд стыдливо прикрывает грудь, топ-модель до сих пор хранит под стеклом у себя дома.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Съемка для Playboy есть и в карьере Дрю Бэрримор.

Съемка для Playboy есть и в карьере Дрю Бэрримор.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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