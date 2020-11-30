Первая социалистическая революция произошла 9000 лет назад

Остатки "Зимнего дворца" в Гебекли-Тепе, который штурмовали восставшие трудящиеся каменного века. Фото: wikipedia.org

«Откуда вы знаете?» - скептически спросит пытливый читатель. Ведь 9 тысяч лет назад не существовало письменности и до нас не могла дойти газета «Искра», отпечатанная наскальным способом. Но письменные свидетельства - как раз самый ненадежный источник. Ибо вместе с письменностью родился и такой жанр, как фальсификация истории. Археологи основывают свои умозаключения на памятниках материальной культуры, которые подделать невозможно. Интересны не только события, но и логическая цепочка аргументов, на которую опираются ученые. Эта система доказательств по остроумию не уступит дедуктивным упражнениям Шерлока Холмса.

НАСЛЕДИЕ ПРОКЛЯТОГО ПРОШЛОГО

ТЕЗИС: В Х - VIII тысячелетии до нашей эры в Восточной Анатолии уже не существовало никакого первобытного коммунизма, но действовала система эксплуатации человека человеком. Общество каменного века было разделено на классы, а правящие элиты использовали расправы и террор, чтобы держать народ в покорности.

КАК ДОКАЗЫВАЛИ: В 90-е годы на юго-востоке Турции раскопали Гебекли-Тепе - древнейший в мире мегалитический храмовый комплекс возрастом 12 тысяч лет. По масштабам он идентичен Стоунхенджу, но на 7 тысяч лет старше. При постройке сооружения использовались высеченные из скалы колонны высотой 9 метров и весом до 50 тонн. Ученые подсчитали: чтобы изготовить и доставить из каменоломни эти мегалиты, необходимы усилия 500 человек. Мобилизовать такие ресурсы можно только при наличии социальной иерархии, военных и религиозных лидеров. Тем более что гигантское сооружение не было местом обитания. Здесь постоянно жила только небольшая группа жрецов, зато на ритуальные праздники сюда стекались паломники, которые обитали в радиусе нескольких сотен километров. Деревня Чайоню находится всего в 100 километрах от Гебекли-Тепе. Именно там, по словам исследователя Бернхарда Брозиуса, были найдены доказательства существования деспотичного культа. В одном из храмов обнаружили жертвенный камень, анализ на гемоглобин подтвердил, что здесь совершались человеческие жертвоприношения. Причем в массовых масштабах. В «кладовой» ритуального комплекса обнаружены 70 черепов и части скелетов более 400 человек, уложенные штабелями.

ВЗЯТИЕ «ЗИМНЕГО»

ТЕЗИС: Примерно в 7200 году до нашей эры на этой территории произошла социалистическая по сути революция, хотя тогда и слов-то таких не знали. Эпицентром восстания стало селение Чайоню.

КАК ДОКАЗЫВАЛИ: В начале VIII тысячелетия до н. э. турецкий Стоунхендж перестал существовать. Гебекли-Тепе не был разрушен войной или просто покинут людьми. Его намеренно... засыпали землей! Объем грунта составлял примерно 500 кубометров - это сто самосвалов «КамАЗ». Почему это произошло? Ответ на этот вопрос нашли в Чайоню. Около 7200 года до нашей эры там произошли удивительные вещи: храм, где совершались жертвоприношения, был сожжен и разрушен. Та же судьба постигла и три богатых, просторных дома, которые находились в районе тамошней Рублевки. Набег врагов? Но дома простых обитателей деревни не пострадали. Более того, на развалинах элитного поселка вскоре была организована... свалка. Не оттуда ли пошло выражение «выбросить на свалку истории»? Вскоре рядом выросла новая деревня, она уже не несла следов социального расслоения. Не было ни господских домов, ни трущоб. По сути, в селе был один дом среднего достатка, существовавший в количестве 1500 копий. Турецкий археолог Мехмет Оздоган, руководивший раскопками, считает: единственным объяснением случившегося может быть только... социальный переворот.

КАК ВЫГЛЯДЕЛО СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ

ТЕЗИС: Обитателям Восточной Анатолии удалось построить общество равенства и братства.

КАК ДОКАЗЫВАЛИ: Существует очень точный индикатор равенства: погребальный обряд. Пирамиду Хеопса легко отличить от места, где обрел покой простой египетский крестьянин. По этой причине нам, например, не удастся доказать потомкам, что мы в СССР строили идеальное общество. Археологам будущего достаточно раскопать Мавзолей Ленина, чтобы понять: у нас просто один культ пришел на смену другому.

Но не так выглядело светлое будущее в каменном веке! Детали можно рассмотреть на примере другого поселения этого времени - Чатал-Гуюк.

Дома там, как и в Чайоню, не отличались по качеству и размеру: только один этаж и средняя площадь 20 - 25 м2. У жителей был обычай хоронить усопших под полом собственного дома. Поэтому родословную каждого жилища можно проследить очень четко. Во многих случаях обитатели не были биологическими родственниками, а значит, там существовала система распределения жилья! Но квартирный вопрос их не испортил.

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Погребальные дары, которыми снаряжали жителей Чатал-Гуюка для путешествия в загробный мир, демонстрировали классовую монолитность общества. Везде мы наблюдаем джентльменский набор: драгоценные и полудрагоценные камни, оружие, инструменты, ткани, деревянные сосуды... Ни в одном случае нельзя сказать: тут лежит богач, а тут - бедняк.

Средняя продолжительность жизни составляла 32 года. Мало? Но надо вспомнить, что в СССР в 1940 году этот показатель у мужчин составлял 38,6 года, у женщин - 43,9... Однако в этом поселении каменного века мужчины нередко доживали до 70 лет (статистику портила высокая младенческая смертность).

Что составляло основу благополучия этого общества? Ученые уверены: секрет в технологическом рывке. Именно этот регион стал центром одомашнивания крупного рогатого скота и первых опытов в земледелии. Это позволило в разы увеличить производство продуктов питания. Мораль: светлое будущее можно построить только на основе интеллектуальной революции!

РОДИНА ЭМАНСИПАЦИИ

ТЕЗИС: Здесь женщинам впервые удалось добиться равноправия.

КАК ДОКАЗЫВАЛИ: Дома в Чатал-Гуюке были построены по принципу кувшина: не было ни окон, ни дверей. На божий свет можно было выбраться только по лестнице через лаз на крыше. Очаг находился внутри, и стены домов были покрыты слоем сажи. Ученые рассудили: если согласно классической формуле мужчины работали вне дома, а женщины вели домашнее хозяйство и были прикованы к плите, то они должны были вдыхать разное количество сажи. Но анализ не выявил никаких различий. Значит, они вели примерно одинаковый образ жизни! Более того, в числе погребальных даров и у представителей сильного пола, и у прекрасной половины в одинаковой степени присутствовали и ювелирные украшения и орудия труда. Получается, не было разницы также в социальном и профессиональном статусе. Кстати, настенные рисунки демонстрируют, что в сценах охоты участвуют и мужчины, и женщины... Неужели самое интересное в истории человечества уже осталось позади?..