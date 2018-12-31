27 вещей, которые поймет только ребенок из России

СЕГОДНЯ 14:30 2018-12-31T14:31:13+03:00

А что бы вы добавили в этот список? [фото, обсуждение]

Портал Buzz Feed составил список, пункты из которого якобы частенько удивляют иностранцев, кажутся им странными. Однако людям из России они давно уже привычны. Конечно, многим из перечисленных ниже вещей мы тоже можем улыбнуться и согласиться, что да - это немного странно, но таковы традиции. Точно также, как для чехов свойственно сморкаться на всю Ивановскую, китайцам плеваться где угодно, шотландцам носить мужские юбки, а жителям Великобритании купаться всей семьей в одной ванне в целях экономии воды. А что бы вы добавили в список из России?

1. Вы точно из России, если при входе в дом первым делом снимаете обувь…

Фото: twitter/_Shuba_

2. …чтобы потом надеть другую, которая называется смешным словом «тапочки».

3. Вы с детства слышали от мамы, что если этого не делать (не надевать тапочки и мерзнуть), то можно «застудить придатки».

4. Да и вообще, чуть ли не каждая болезнь является прямым следствием того, что вы не носите дома эти несчастные тапочки (пусть они будут неладны!).

5. Вы живете в мире, где все верят в суеверия. Все эти "черная кошка", "сплюнь", "постучи по дереву" для вас не пустой звук.

6. И привыкли, что дополнительные внешкольные мероприятия на самом-то деле не такие уж дополнительные - а вполне обязательные! "Драмкружок, кружок по фото, хоркружок - мне петь охота..".

Фото: twitter/KatyaWills

8. Для вас икра не такие уж фантазии.

Фото: instagram/growinguprussian

9. Учить наизусть длинные стихи, а потом читать их для гостей - кто ж из российских детей этого не делал?

Фото: nstagram/р/-IqFylOYZQ

10. Вы умеете писать азбуку курсивом и даже понимать, что там написано!

Фото: YouTube

11. Привыкли, что дни рождения и праздники всегда влекут за собой полдюжины очень длинных звонков от родственников.

Фото: Instagram.com

12. И у вас в холодильнике почти всегда наготове стоит большая кастрюля супа под названием «борщ». И вам не составляет никакого труда произнести это название - borshch...

13. Родители вас научили с малых лет: гостям нужно обязательно предложить перекусить.

14. «Перекусить», как правило, это целое торжество за массивным столом, полным еды. И любое торжество обычно начинается так же.

15. А дома есть скатерть, которую ваша мама хранит для «особого» случая.

16. А еще у нее в запасниках всегда найдутся массивные хрустальные бокалы и графины. Тоже для этих событий.

17. И вам не привыкать полдня стругать какие-то сложные салаты.

18. А если у вас есть родственники из Центральной Азии, то при встрече вы всегда готовите это. «Это» называется "манты".

19. А в перерыве между готовкой и собственно едой будут неизбежные тосты.

20. После которых гости будут достаточно пьяны. И тогда начнутся танцы. Скорее всего, под классические советские хиты. Танцуют все!

Фото: YouTube

21. А еще у вас в семье обязательно должна быть акустическая гитара. Даже если никто из родичей на ней не играет.

Фото: Instagram.com

22. Главный козырь вашей мамы, если вы делаете что-то не так, это валерьянка. Она всегда пьет ее, чтобы вы знали, как ей плохо.

23. А еще у вас дома есть целая стена книг. Или даже не одна.

Кадр из фильма "Теория большого взрыва"

24. Среди всей вашей огромной родни наверняка найдется инженер. А то и не один.

25. Большое количество ученых и врачей в вашей семье тоже не редкость.

26. А каждый год у вас неизменно начинается под бой курантов и новогодний «Огонек» в телевизоре.

Кадр из мультфильма

27. И хотя вы давно уже выросли, вы продолжаете пересматривать старые советские мультфильмы.