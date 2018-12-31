Семь фактов о животных, которые поднимут настроение

СЕГОДНЯ 14:34 2018-12-31T14:34:25+03:00

А вы и не знали! [фото]

Фотографии смешных и удивительных животных - это самый лучший способ поднять настроение. А мы вам советуем не просто разглядывать фотографии, а постараться научиться у братьев наших меньших чему-нибудь полезному. Вот, например, такой зверь, как квокка, умеет улыбаться. Этот маленький короткохвостый кенгуру с удовольствием фотографируется, а, когда видит людей, всегда улыбается. Ведь, как говорил енот, от улыбки станет всем теплее. Кстати про енотов. Они никогда не сидят без дела. Все время что-нибудь моют, чистят, и каждый предмет, который попадет им в лапки, они сначала внимательно ощупывают. За это их и прозвали полоскунами. И, конечно, лемур. Вот у кого стоит поучиться не напрягаться. Лемур расслабляется в любой непонятной для него ситуации. И это очень помогает ему избегать трудностей. Мы приготовили для вас фотографии еще некоторых очаровательных зверей. Пусть у вас будет хорошее настроение, несмотря на холод или слякоть. И пусть вам не захочется залечь на всю зиму в спячку, как это делают ежи и медведи.

- Надели в детстве чепчик, а теперь снять не могу.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

1. Медведи рождаются совсем крошками

Новорожденный бурый медвежонок весит менее 400 граммов. С возрастом вес зверя увеличивается почти в тысячу раз. Если бы люди так же набирали вес, то к зрелому возрасту они бы весили по несколько тысяч килограммов.

- Главное, чихать тем, чем положено!Фото: GLOBAL LOOK PRESS

2. Черепаха умеет дышать... попой

Редкая черепаха - элсея белогорлая способна дышать попой. Пятая точка этого потомка динозавров способна абсорбировать кислород и на суше, и в воде. Ученые в восторге от удивительных способностей черепахи. Жалко только, что вид этих удивительных черепах на грани исчезновения.

- Я - Дункан Маклауд! И я никогда не умру! Фото: TaKasi Murai

3. Медуза может жить вечно

Медуза Turritopsis может жить вечно. Даже если океан, в котором она обитает, высохнет, медуза просто превратится в полип, а потом с появлением воды снова расправит щупальца и станет красивым «холодцом».

- Эй, ты зимой тоже в спячке?Фото: GLOBAL LOOK PRESS

4. Ежики спят и не замерзают

Зимой ежики впадают в спячку. Засыпают в опавшей листве, наколов листья на свои колючки. И во время холодов температура тела спящего ежа снижается до 2 градусов. «Хладнокровно» спят ежи примерно 120 - 130 дней.

5. Лемуры никогда не напрягаются

Лемуры никуда не спешат. И действительно никогда не напрягаются. Если вокруг нечего есть, они просто ложатся спать. А по утрам они целыми семействами загорают - греются на солнышке, расставив руки в стороны.

6. У взрослых аистов есть отдельная спальня

Аисты строят свои гнезда в самых удивительных местах - на фабричных трубах, на опорах высоковольтных линий. Птицам для гнезда нужна большая площадь, не меньше метра-двух. Если мест для гнезд не хватает, аисты могут подраться за территорию. Рядом с гнездом для потомства мама с папой обычно строят второе гнездо - поменьше. Так сказать, отдельную родительскую спальню.

- Пардон, мон шер, я вас не понимаю!Фото: GLOBAL LOOK PRESS

7. Козы мекают с акцентом

Ученые узнали, что у коз, как и у людей, живущих в разных странах, есть свой язык. То есть в зависимости от места жительства коза мекает и бекает с акцентом.

И ЕЩЕ

- Клювом и лапой чую - рядом мышь!Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сова «видит» перьями

У совы нет глазных яблок. Из-за этого птицы не могут вращать глазами, им приходится крутить шеей. Совы дальнозорки, отлично видят издалека, а вот вблизи ориентируются только по звуку и по своим «суперсенсорам» - тонким чувствительным перьям на клюве и лапах.

Собаки умеют складывать и вычитать

Умственное развитие собаки - на уровне 2-летнего ребенка. Пес понимает более 165 слов, а еще может складывать и вычитать в пределах 4 - 5. Самыми умными считаются колли, овчарки, лабрадоры и бульдоги.