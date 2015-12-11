Что такое синдром сухого глаза и как его победить

По данным различных исследований, синдром сухого глаза встречается у 20 процентов всех жителей нашей планеты. В 70 процентах случаев страдают женщины и старшее поколение.

Почему глаз становится «сухим»?

Наши глаза покрыты тончайшей пленочкой, которая защищает от пыли, соринок, которые могут поцарапать роговицу. А заодно защищает от инфекций. Эта пленочка называется «слезной» и покрывает глаз необходимой влагой, создавая барьер для микробов и загрязнений. Если же пленочка обеспечивает меньше слезной жидкости, то защита нарушается, и глаз может серьезно пострадать. Это в теории. А на практике мы просто чувствуем, что глазам как будто «сухо», глаза «режет», они чешутся, болят, раздражены. Это и есть синдром сухого глаза.

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

- Воспалительные заболевания глаз.

- Недостаток витаминов и питательных веществ в организме (например, зимой, когда фруктов и овощей на наших столах совсем мало, или после серьезного заболевания).

- Гормональные, эндокринные проблемы. Очень часто с синдромом сухого глаза сталкиваются женщины в период менопаузы. Ведь после 50 лет уровень эстрогенов в крови естественным образом снижается, а это повышает риск возникновения сухости слизистых.

- Вызвать сухость слизистой оболочки могут некачественные контактные линзы или неграмотное их использование.

- Сухость воздуха (зимой воздух в домах пересушивают батареи, а на работе - кондиционеры).

- Ветер и пыль на улице, загрязненный воздух, маленькое количество деревьев и кустарников. Американские офтальмологи провели исследование и выяснили, что у жителей мегаполисов риск возникновения синдрома сухого глаза вырастает в 3-4 раза по сравнению с жителями деревень и сел.

- Работа за компьютером без перерывов. У 76 процентов женщин и 60 процентов мужчин, работающих в офисе, есть признаки синдрома сухого глаза. Самый высокий риск «испортить» глаза - у офисных работников, которые смотрят в мониторы компьютеров 8 часов в день и больше. Проблема в том, что, когда мы внимательно смотрим на экран, мы «забываем» моргать, а ведь именно моргание обеспечивает глазам увлажнение.

- Долгое напряжение зрения (например, при работе с очень мелкими предметами, когда приходится постоянно напрягать глаза).

- Недостаток сна и отдыха.

КАК РАСПОЗНАТЬ

Первым делом появляется ощущение сухости в глазах. Может как будто появиться «песок» в глазах, раздражение, покраснение, моргать становится неприятно, некоторые начинают даже хуже видеть. Из-за постоянного раздражения и повышенной чувствительности глаза начинают чесаться. Может появиться чувство жжения из-за сухости. Вам может мешать яркий свет. А может казаться, что в глаз что-то попало. Иногда по утрам веки слипаются в прямом смысле этого слова. Но точный диагноз вам может поставить только врач. Ведь за этими же симптомами может скрываться и воспаление, и инфекция.

ВАЖНО!

Все эти, казалось бы, обычные симптомы усталости могут серьезно ухудшить зрение, так что не откладывайте визит к врачу!

ЧТО ДЕЛАТЬ:

1. Высыпаться.

2. Женщинам важно пользоваться косметикой для глаз, которая одобрена офтальмологами (такой значок можно найти на упаковке туши для ресниц, теней, карандашей). Даже если вы наносите косметику только на веки, мелкие частички все равно попадают в глаза и могут спровоцировать раздражение).

То же самое касается кремов для кожи вокруг глаз. Они должны быть безопасными для слизистой оболочки глаза.

Помните, что срок годности косметики и кремов после вскрытия ограничен! Читайте упаковки.

3. Работникам офисов и тем, кто работает с мелкими предметами, напрягая зрение, важно давать глазам отдых. Каждый час делайте расслабляющую гимнастику для глаз, вставайте с рабочего места, чтобы пройтись и посмотреть вдаль.

Блефарогелем 1 увлажняет кожу век и улучшает микроциркуляцию крови

4. Моргать! Это касается всех, кто слишком увлеченно смотрит в экраны компьютеров, планшетов, смартфонов.

5. Делать легкие массажи по утрам и вечерам с Блефарогелем 1, который можно купить в аптеке. Благодаря тому, что в составе геля гиалуроновая кислота и экстракт алоэ вера, он не только хорошо увлажняет кожу век и улучшает микроциркуляцию крови (что очень важно для здоровья глаз), но и поддерживает стабильность слезной пленки. А также очищает ресничный край от пыли и лишних микробов, которые могут вызвать воспаление.

После того, как тщательно умоетесь после прихода домой, чтобы смыть пыль и микробы, которые принесли с улицы, нанесите небольшое количество геля на палец и нежно помассируйте веки в течение одной-двух минут. Легкий массаж облегчит проникновение полезных веществ в кожу век.