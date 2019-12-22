Как не прогадать с выбором новогодней елки и что делать с ней потом

Последнее время стало модно украшать квартиры не срубленными елками, а живыми в горшочках. А спрос, как известно, рождает предложение. Цветочные магазины и садовые центры в преддверии праздника выставляют на витрины хвойные в горшочках, обильно украшенные искусственным снегом и мишурой. Люди охотно их покупают, надеясь, что их зеленый питомец будет радовать их долгие годы. Но через неделю-другую с елочки осыпаются иголки и она отправляется в мусорное ведро. Почему так происходит?

Кругом обман

Ни для кого не секрет, что магазины ради прибыли готовы на все. В том числе и на обман. Накануне праздника люди носятся по торговым точкам в поисках подарков, настроение у всех приподнятое, подвоха мало кто ожидает. Этим-то продавцы и пользуются. Елочки, предназначенные для сада, которые залежались на складе, спешно украшаются и выставляются на продажу. Выглядят они очень презентабельно, и мало кто понимает, что на самом деле эти деревца... мертвы. Дело в том, что после гибели хвойное растение в течение 2–4 недель сохраняет свой первоначальный облик. А затем иголки осыпаются.

Определить состояние хвойного растения можно двумя способами:

1. Потрогать веточки пальцами. Если они ломаются, а хвоя осыпается, – это явный признак, что растение погибло.

2. Посмотреть корневую систему. К сожалению, сделать это не всегда возможно, но если удается вытащить деревце из горшочка, обратите внимание на кончики корней. Они должны быть белыми или слегка желтоватыми, но всегда сочными.

И еще: не следует покупать хвойные, если грунт сухой, поскольку при полном пересыхании земляного кома в елочке происходят необратимые изменения. Если лиственное растение можно «отлить», то с елочкой этот «фокус» не пройдет. Умерла, так умерла.

Не все виды годятся для комнат

Любые новогодние деревья россиян – это сосны и ели. Именно их чаще всего предлагают магазины в канун праздника. А между тем ни те, ни другие жить в помещении не могут! Слишком теплый и сухой воздух комнат для них губителен. То же самое касается пихт и можжевельников.

Из садовых хвойных в квартире могут жить только туи, тисы и туевики. Однако в домашних условиях они становятся капризными. У них есть период покоя, который нужно соблюдать. В противном случае растения погибнут.

Содержать эти виды в холодное время года нужно при температуре 6–12оС. Лучший вариант зимовки – утепленная лоджия или балкон.

А вот что делать, если вам подарили-таки ель или сосну? Можно ли сохранить их до весны, а потом высадить в сад? Можно. Но ни в коем случае не в комнате! Зимовать они должны на улице, поэтому идеальное для них место – холодный балкон. Но прежде чем вынести туда деревце, надо утеплить его корни. Самый простой вариант – поставить горшок в ведро с опилками (их можно купить в зоомагазине). Главное, чтобы под дном горшка и возле стенок слой опилок был не меньше 5 см.

Высадить елочку в сад можно будет в апреле, сразу, как оттает почва. Яму под нее копают обычно чуть больше размера горшка – этого вполне достаточно. Посаженное растение нужно хорошенько полить.

Первое время, примерно с месяц, деревце нужно притенять от прямых солнечных лучей – можно натянуть над ним мешковину или соорудить из веток подобие шалаша, поверх которого повесить сосновый или еловый лапник.

Выбор в пользу южан

Ну а самый лучший вариант для дома – это субтропические виды хвойных: араукарии и криптомерии. У них на родине температура и влажность близки к условиям наших квартир, поэтому на подоконнике они чувствую себя распрекрасно.

Кипарисы тоже хорошо уживаются в квартире. Кроме этого они очень быстро растут и легко размножаются – их можно вырастить из семян, привезенных с юга.

Секреты ухода

Все хвойные деревья предпочитают северные или северо-восточные окна и любят обильное опрыскивание водой 1–2 раза в день (без этого хвоя будет желтеть и подсыхать). Поливать их надо так, чтобы земля в горшке была равномерно влажной. Нельзя допускать ни пересушки, ни переувлажнения. Для опрыскивания и полива берут воду, подогретую до 20–25оС.

Елочки не любят смены места, поэтому старайтесь не переставлять растение с одного окна на другое. А на лето их лучше вынести на свежий воздух в полутень.

В обильном удобрении эти деревца не нуждаются. Их достаточно два раза за лето подкормить слабым минеральным удобрением или специальным удобрением для хвойных растений.

КСТАТИ

При пересадке хвойных растений ни в коем случае нельзя удалять с корней «магазинный» субстрат. Корневая система елочек живет в симбиозе с особыми грибами. И если убрать старую землю, растения могут погибнуть.

При пересадке на дне горшка обязательно должен быть хороший дренаж. Если горшок глиняный – его нужно прокипятить или обработать раствором марганцовки. Это важно, поскольку в глине содержатся вредные для хвойных соли алюминия. В дренаж обязательно добавляют кусочки древесного угля – это предотвратит почву от инфекции и перелива. Кроме этого надо помнить, что хвойные не переносят заглубления корневой шейки.

Но посадить дерево – это полдела. Нужно еще помочь ему оправиться от стресса после пересадки. При адаптации первые 2–3 недели елочку нужно регулярно поливать и опрыскивать.